Никаких законных оснований для моего заочного ареста не было, - бывший глава правления VAB банка Мальцев

24 июня 2020 года следственный судья ВАКС отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-главе правления VAB банка Денису Мальцеву.

Таким образом первая инстанция Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение, полностью противоположное недавнему решению Апелляционной палаты ВАКС об избрании меры пресечения бывшему владельцу VAB банка, акционеру Группы компаний "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку. Об этом сообщают Українські новини.

О решении Высшего антикоррупционного суда Украины об отказе избрания меры пресечения Денису Мальцеву стало известно из сообщения на сайте компании Олега Бахматюка "Укрлендфарминг". Напомним, экс-глава правления VAB банка Денис Мальцев проходит по тому же делу, что и бывший владелец банка Олег Бахматюк, и прокуратура подавала идентичные иски в ВАКС об избрании меры пресечения.

"Решение по мне считаю объективным, ведь никаких законных оснований для заочного ареста не было - я не нахожусь в международном розыске и не прячусь от следствия. Между тем предыдущее решение относительно акционера банка Олега Бахматюка свидетельствует об одном: есть судьи, которые ориентируются на закон, и есть, к сожалению, судьи, которые принимают решения, ориентируясь на интересы определенных лиц", - прокомментировал решение суда бывший глава правления VAB банка Денис Мальцев.

Ранее акционер банка Олег Бахматюк заявлял следующее: "Артем Сытник, по моим данным, лично ездил в ВАКС и, де-факто, вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и по делу Клюева, приняли прямо противоположное решение и отказали в применении мер пресечения в виде содержания под стражей". "Сегодняшнее решение в отношении Дениса Мальцева является еще одним подтверждением моих слов о предвзятости и заангажированности некоторых участников процесса. Этот абсурд, причиной которого является личная месть директора НАБУ Артема Сытника, должен наконец прекратиться", - заявил сегодня Олег Бахматюк.

Напомним, что 5 июня этого года Печерский районный суд Киева, принял решение, которым отменил как незаконное постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении уголовного дела против Олега Бахматюка. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления.