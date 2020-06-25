Представительство президента в АРК нарабатывает стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова, - Кориневич

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым во взаимодействии с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО и Министерством иностранных дел работает над стратегией деоккупации и реинтеграции АР Крым и г. Севастополя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич.

"Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна - государство должно иметь такую стратегию", - сказал Кориневич.

Он также отметил важность принятия закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, которые имеют отношение к оккупированному Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки.

"Работа ведется. 8 июля будут слушания в Комитете Верховной Рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Я думаю, что в этом вопросе может быть какой-то положительный прогресс. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам нужно довести этот вопрос до логического завершения", - отметил Кориневич.

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Постоянный представитель президента в АР Крым также подчеркнул, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после деоккупации Крыма, и это значительный рычаг давления на государство-оккупанта.

Что касается незаконно задержанных граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, Кориневич сообщил, что, по их данным, в настоящее время 94 украинских политзаключенных находятся на территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации, около 70 из них - крымские татары.

По его словам, вопрос освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины постоянно поднимается представителями украинской власти, прежде всего Президентом Украины и нашими дипломатами, на международном уровне.

"И, по нашему мнению, действительно важно принять законодательное регулирование и закон, который касался бы гарантий социальной и правовой защиты со стороны государства политических заключенных, пленных и их семей", - подытожил Кориневич.

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