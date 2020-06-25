Из Павловского сделали инвалида, и я испугался, - подозреваемый по делу Гандзюк Левин объяснил, почему прятался в Болгарии
Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко), которого в марте задержали в Болгарии и экстрадировали в Украину, объяснил, почему скрывался и почему отказывался давать показания.
Об этом он сказал в комментарии hromadske во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.
"Я просто видел, что сделали с Игорем Павловским (обвиняемый в сокрытии преступления. - Ред.). Он к этому делу вообще не имеет никакого отношения. Он никаким боком. Я изучил все тома всего дела. А вы видели, где его удерживали и сделали из него инвалида. Поэтому я просто испугался", - сказал Левин.
Суд сегодня, 25 июня, должен был рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину (Москаленко), впрочем, из-за отсутствия адвокатов заседание отложили. Левин уверяет, что просил перевести его из изолятора временного содержания (ИВС) СБУ в следственный изолятор (СИЗО), потому что сейчас якобы нарушаются его права на конфиденциальные беседы с защитником.
"Во время первого суда я говорил, что просил, чтобы меня арестовали, чтобы не было спекуляций. Но я просил перевезти меня в СИЗО, потому что в ИВС СБУ, где меня удерживают - там огромные камеры в туалете, там, где мы общаемся с адвокатом. О какой конфиденциальности может идти речь? Я говорил, что если переведут и я пообщаюсь с адвокатом, я начну давать показания", - сказал Левин.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
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