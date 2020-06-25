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ВР (27371) назначение (2142) плагиат (133) Минобразования (1731) Совсун (75) Шкарлет (297)

"Голос" после назначения Шкарлета внес в ВР законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров лицам, уличенным в плагиате

Народные депутаты фракции "Голос" направили на регистрацию в Верховную Раду законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат, заявила парламентарий и заместитель руководителя партии "Голос" Инна Совсун.

"Несмотря на многочисленные публичные протесты научной и образовательной сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседания назначило исполняющим обязанности министра образования и науки одиозного ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета. Этот ректор известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошный авто стоимостью более 1,6 млн грн. Назначение господина Шкарлета главой МОН вопреки мнению экспертов и даже профильного комитета Верховной Рады свидетельствует не только о кадровом голоде в команде президента. Это также признак отсутствия стандартов качества для лиц, управляющих страной", - заявила Совсун, передает Цензор.НЕТ.

Для того, чтобы в будущем не допустить назначение на важные государственные посты лиц, в научных работах которых обнаружен плагиат, депутаты фракции разработали и подали на регистрацию в Раду законопроект, запрещающий таким людям занимать должности министров и ректоров университетов.

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"Плагиаторы - это люди некомпетентные, ведь у них не хватило профессионализма самостоятельно написать диссертацию. Плагиаторы - это также люди недобросовестные, с сомнительной профессиональной этикой. Они не могут занимать общественно важные должности", - говорится в заявлении политсилы.

Также Совсун обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования, которое уполномочено принимать решения о наличии нарушений академической добропорядочности, с требованием предоставить официальное заключение о научных работах и.о. министра образования Шкарлета.

Как сообщалось, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Как сообщалось, 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

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Топ комментарии
+9
Чим гірше для України, тим краще для зевлади.
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25.06.2020 16:36
+8
"Голос" после назначения Шкарлета внес в ВР законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров лицам, уличенным в плагиате - Цензор.НЕТ 237
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25.06.2020 16:42
+4
Наївні та довірливі, трохи загальмовані представники фракції "Голос", які ще мають якусь довіру до земонобільшості...
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25.06.2020 16:36
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Наївні та довірливі, трохи загальмовані представники фракції "Голос", які ще мають якусь довіру до земонобільшості...
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25.06.2020 16:36 Ответить
Они просто играют в игру.
Как сявка
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25.06.2020 16:38 Ответить
викритим у плагіаті

Обыкновенное шоу для народа. Надо ещо запретить выступать президентам и депутатам в СМИ, которых уличили в обмане и невыполнении обещаний.
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25.06.2020 20:34 Ответить
Чим гірше для України, тим краще для зевлади.
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25.06.2020 16:36 Ответить
почему не до?
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25.06.2020 16:39 Ответить
Мабуть все ще вірили в залишки порядності...
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25.06.2020 16:41 Ответить
"Голос" после назначения Шкарлета внес в ВР законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров лицам, уличенным в плагиате - Цензор.НЕТ 237
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25.06.2020 16:42 Ответить
Аваков выдвигается в премьер-министры вместо Шмыгаля. Первый кандидат на его место - Максим Донец, нынешний начальник службы охраны президента (круто беня топчет Украину). Запретите охранникам занимать пост министра, а Авакову - пост премьера. Это стоит сделать "до того как", а не спать, пока будет "поздно".
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25.06.2020 16:50 Ответить
Зеботи тут в коментах розводили хай через плагіат в дружини Кириленка (плагіат - зло, але ж вона не претендувала на жодні політичні посади), а що вони зараз скажуть? Чи будуть захищати плагіатора?
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25.06.2020 16:51 Ответить
Ну и что что он из партии ондонов. Я даже знаю одного основателя из той же партии, которой сейчас патриот и торговый портнер. 😷
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25.06.2020 16:59 Ответить
Натякаєте, що скоро і він до зе-команди доєднається?))
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25.06.2020 18:25 Ответить
Один раз не п...ас, а два не считается.
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25.06.2020 17:03 Ответить
"голос"?
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25.06.2020 17:08 Ответить
Похоже, что скоморох набирает в свою команду сплошное отребье, на всех положил, предлагаю всем забить болт на скомороха.
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25.06.2020 17:26 Ответить
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"Голос" після призначення Шкарлета вніс до ВР законопроєкт про заборону займати посади міністрів та ректорів особам, викритим у плагіаті - Цензор.НЕТ 4239
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25.06.2020 18:38 Ответить
Взагаліто, дипломна робота в якій виявлений плагіат мала б визнаватися недійсною і наукова ступінь бути анульована. Чому так поводяться зі студентом-плагіаторам але не з ректором чи викладачем? Може тому що, тоді Україна залишиться майже без "наукової" елітки?
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25.06.2020 23:27 Ответить
 
 