Турция профинансирует закупку товаров и услуг военного назначения для ВСУ на 35 млн долл., - Минобороны
Кабинет Министров Украины своими постановлениями утвердил Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и Протокол о воплощении финансовой помощи между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн. турецких лир (в эквиваленте около 35 млн. долларов США) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и уплаты прохождения учебных курсов украинскими военнослужащими в учебных центрах вооруженных сил Турецкой Республики в течение следующих 5 лет.
Указанные документы были подписаны 3 февраля 2020 в Киеве во время заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой при участии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Эрдогана.
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Ну нічого і Зеленський також щось зробив, кажуть в чат до лісорубів законектився і смайл какашки їм скинув.
а то Коваль ездит на Крузаке за 100к.баксов, Нацполиции передали 7 Крузаков но дешевых и не черных а белых,и не люксовых, а обычных, а Геращенок высрал - что Ковалю передали эту машину Госдеповцы + журналистов вызвали давать показания еще. Это реально слабо верится что можно настолько нагло врать.
так что если сюда и передавать МВД(читай.те - кому-либо) - то только под роспись, с фото, с правом в любой момент запросить и получить инфо - где эта техника и что она делала.
иначе никак, просто если Аваков плохой, то что уже говорить например про .... даже не знаю кого
Французы, НАЦИЯ которая перевернула в лучшую сторону ВСЮ историю всей долбаной Европы и всего МИРА, А сейчас стали непонятными в непонятной "любви" единственному такому єксентричному в определенніх кругах президенту за всю свою историю Франции ( в Англии такие пару штук были, так англичане от них избавились в Средние века в Тауэре),
Дожили французы до ручки.