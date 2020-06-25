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Турция профинансирует закупку товаров и услуг военного назначения для ВСУ на 35 млн долл., - Минобороны

Турция профинансирует закупку товаров и услуг военного назначения для ВСУ на 35 млн долл., - Минобороны

Кабинет Министров Украины своими постановлениями утвердил Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и Протокол о воплощении финансовой помощи между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн. турецких лир (в эквиваленте около 35 млн. долларов США) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и уплаты прохождения учебных курсов украинскими военнослужащими в учебных центрах вооруженных сил Турецкой Республики в течение следующих 5 лет.

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Указанные документы были подписаны 3 февраля 2020 в Киеве во время заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой при участии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Эрдогана.

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Топ комментарии
+19
Молодець, Порох. Нормально вчора побалакав і вирішив питання.

Ну нічого і Зеленський також щось зробив, кажуть в чат до лісорубів законектився і смайл какашки їм скинув.
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25.06.2020 16:38
+4
Респект Турции!И Пороху!
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25.06.2020 16:59
+4
Спасибо туркам и за это, а могли бы вообще ничего не дать, ведь в "мозоку" гавнокомандующего война уже закончилась.
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25.06.2020 17:01
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а смысл?? вон, три Байрактара-беспилотника купленных еще при Порошенко, при ваЗелине 6-м стоят в ангарах и ржавеют без дела....
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25.06.2020 16:38 Ответить
ну их собьют, Рашка со своей территории - это не в Ливии и Сирии что тупо у Турции группировка РЭБ полноценная натовская и "панцыри" щелкали Байрактары шо только скорлупу и поджаренных Иванов ахметовичей по кускам собирали койоты)
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25.06.2020 16:45 Ответить
ТУРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ УДАРНИЙ БПЛА AKINCI ПРОЙШОВ ПЕРШІ ВИПРОБУВАННЯТуреччина профінансує закупівлю товарів і послуг військового призначення для ЗСУ на 35 млн дол., - Міноборони - Цензор.НЕТ 2125
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25.06.2020 20:07 Ответить
Молодець, Порох. Нормально вчора побалакав і вирішив питання.

Ну нічого і Зеленський також щось зробив, кажуть в чат до лісорубів законектився і смайл какашки їм скинув.
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25.06.2020 16:38 Ответить
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25.06.2020 16:38 Ответить
Агент-нелох42!
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25.06.2020 16:41 Ответить
зробив ... скоротив армію перед парадом пуйла в подаруночок йому...
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25.06.2020 18:34 Ответить
правильно - надо контролировать.

а то Коваль ездит на Крузаке за 100к.баксов, Нацполиции передали 7 Крузаков но дешевых и не черных а белых,и не люксовых, а обычных, а Геращенок высрал - что Ковалю передали эту машину Госдеповцы + журналистов вызвали давать показания еще. Это реально слабо верится что можно настолько нагло врать.

так что если сюда и передавать МВД(читай.те - кому-либо) - то только под роспись, с фото, с правом в любой момент запросить и получить инфо - где эта техника и что она делала.
иначе никак, просто если Аваков плохой, то что уже говорить например про .... даже не знаю кого
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25.06.2020 16:42 Ответить
А мы ещё электромицыков для полициянтов докупим!)
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25.06.2020 16:45 Ответить
Респект Турции!И Пороху!
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25.06.2020 16:59 Ответить
Потроха на нари ☝
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25.06.2020 17:07 Ответить
Спасибо туркам и за это, а могли бы вообще ничего не дать, ведь в "мозоку" гавнокомандующего война уже закончилась.
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25.06.2020 17:01 Ответить
А перед этим маккрон с фуйлом официально заявили. что они не потерпят Эрдогана с Америкой и с Европой в Сирии, Египте и Ливии и что Египету на войне с Турцией при помощи Московии и при поддержке Франции французы будут помогать.

Французы, НАЦИЯ которая перевернула в лучшую сторону ВСЮ историю всей долбаной Европы и всего МИРА, А сейчас стали непонятными в непонятной "любви" единственному такому єксентричному в определенніх кругах президенту за всю свою историю Франции ( в Англии такие пару штук были, так англичане от них избавились в Средние века в Тауэре),
Дожили французы до ручки.
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25.06.2020 17:30 Ответить
 
 