Турция профинансирует закупку товаров и услуг военного назначения для ВСУ на 35 млн долл., - Минобороны

Кабинет Министров Украины своими постановлениями утвердил Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и Протокол о воплощении финансовой помощи между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн. турецких лир (в эквиваленте около 35 млн. долларов США) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и уплаты прохождения учебных курсов украинскими военнослужащими в учебных центрах вооруженных сил Турецкой Республики в течение следующих 5 лет.

Также читайте: Турецкий беспилотник Akinci с украинскими двигателями - признание качества отечественного военно-промышленного комплекса, - посол Сибига. ФОТО

Указанные документы были подписаны 3 февраля 2020 в Киеве во время заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой при участии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Эрдогана.