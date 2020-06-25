Иранских студентов наказали за то, что они зажгли свечи в память о погибших при катастрофе МАУ

Университет в Иране признал, что объявил выговоры и отстранил от занятий студентов, организовавших акцию в память о погибших при катастрофе украинского самолета, сбитого над Тегераном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Студенты организовали церемонию, на которой зажгли свечи в знак памяти о жертвах авиакатастрофы. По данным сайта Ensafnews, после этого администрация вуза наказала 20 студентов.

После этого пресс-служба университета Мохакека Ардебили обнародовала письмо, в котором отметила, что студенты не просили разрешения на сборы, и их следовало наказать за "нарушение порядка". Поэтому университет объявил выговор и отстранил от занятий 15 студентов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

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По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

Позже стало известно, что власти Ирана обязаны до завершения сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 26 июня или передать на расшифровку черные ящики сбитого самолета МАУ, или объяснить, почему до сих пор это не сделано.