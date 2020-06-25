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Зеленский (19011) ипотека (126) Приватбанк (822) Офис Президента (1774)

Зеленский приветствует запуск ипотечного кредитования под 10%: Уменьшение ставки позволит каждому украинцу приобрести жилье

Зеленский приветствует запуск ипотечного кредитования под 10%: Уменьшение ставки позволит каждому украинцу приобрести жилье

Президент Владимир Зеленский приветствует анонсированную "ПриватБанком" государственную программу "Доступное жилье под 10%".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке все время и сейчас предлагаются многими банками, для многих украинцев являются неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, для уменьшения ставки, чтобы каждый украинец мог сам приобрести себе жилье", - отметил глава государства.

Программа начнет действовать с 1 июля. 

Ранее "Укргазбанк" объявил о запуске ипотеки для украинцев под 8,8% годовых, программа пока доступна в Харькове.

Напомним, государственный "ПриватБанк" с 1 июля начнет кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.

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Топ комментарии
+27
Лживые твари. Под себя все сделали. Пойди, работяга, попробуй оформить в банке ипотеку!!!
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25.06.2020 17:20
+27
10% это благо?
У нас 1,8% - не хотят брать,
ищут по 1,4% или ниже...
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25.06.2020 17:34
+23
В нашей реалии и 1% молодая семья не потянет! Стоимость 1 комнатной новой квартиры в Киеве около 50 000 долларов + ремонт. 10 % это 5000 долларов в год удорожание. Где-то 10 800 нужно платить ежемесячно только проценты, ведь есть еще тело кредита + квартплата! Да и одеться и пожрать иногда хочется. Каждый украинец говорите сможет?! В какой стране живет преЗедент???
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25.06.2020 17:45
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Какие проблемы, Тупицкого тупо посадить на бутылку, и заставить кричать;"Путин-*****! Крым-это Украина!" Только тогда до них что-то дойдет.
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25.06.2020 19:07 Ответить
До цього вінницький клоун те саме обіцяв, обіцяв ще дітям інклюзивну освіту - обманув в дітей і дорослих і вивіз все награбоване на Мальдіви, тепер його послідовник криворізький ту саму лапшу вішає.
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25.06.2020 18:51 Ответить
Это ты про кого? Кто такой вінницький клоун? Имя.
Клоун при власти у нас токмо один пока что. Надеюсь первый и последний
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25.06.2020 19:45 Ответить
В Украине ещё недавно инфляция была те же 16% годовых, соответственно, ставки кредитования, в том числе и для ипотеки, автоматически были больше и значительно. Нацбанк за последние годы последовательно работал на снижение инфляции (сейчас меньше 5%) и недавно установил рекордно низкую для Украины ставку рефинансирования - 6% (под этот процент коммерческие банки берут кредиты у Нацбанка). Соответственно, снижается и процент кредитования.
Понятно, что в Украине дело ещё не дошло до кредитов под 2% годовых, но НБУ успешно работает в этом направлении.
Беда в том, что "Слуги народа" сейчас наехали на правление Нацбанка с целью его заменить, ибо такая политика Нацбанка их не устраивает. "Слуги народа" хотят включить печатный станок на всю мощность и, таким примитивным образом, покрыть дефицит бюджета, который неимоверно вырос в результате их тупейшего управления экономикой. После этого инфляция резко снова станет двхузначной (хорошо, если не трехзначной) и вы получите опять кредиты под 25 и больше процентов годовых. Так что эти 10% ипотеки - это не надолго, скоро будет в разы больше.
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25.06.2020 18:54 Ответить
Если их не остановить,так и будет Зеленский и его банда хочет превратить Украину в Венесуэлу.
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25.06.2020 19:10 Ответить
Так,а шо,кроме тадепутов хтось квартиры покупает?Ось тадепуты и их обслуга квартиры пачками скупают.А простой простолюдин забыл когда себе,щось приобретал кроме еды и оплаты по платёжкам.Все их бабки уходят на еду и на коммуналку.Теперь посмотрим,какое общество считается богатым?Такое, которое может себе позволить покупку машин,квартир и круиз кругосветный.Теперь скажите,сколько украинцев в % может себе позволить кругосветку на параходе?
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25.06.2020 19:15 Ответить
Каждому украинцу? Зе у тебя, шо от несметного бабла крыша поехала? 63 мрд. долгу за коммуналку... спустись с Банковой на землю.
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25.06.2020 19:20 Ответить
Страшно далеки оне от народа
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25.06.2020 19:46 Ответить
"каждому украинцу приобрести жилье?"?!?!

Бу-га-га. Вот зачем сыпать соль на раны народу?
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25.06.2020 19:48 Ответить
берем среднестатистическую квартиру в новостройке средней ущербности - ну пусть 40-50 т долларов (от 700 000 до 1 200 000 гривен) итого первоначальный взнос 117 000 грн надо внести сразу в банк, и по 10 000 -15 000 грн ежемесячно 10 лет - за это время переплата составит ровно в 2 раза - тоесть купите кваритру себе и тому дяде. Бурные аплодисменты. Занавес.
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25.06.2020 20:37 Ответить
ніхріна ви не купите. Коли бюджетні гроші йдуть забудовникам то, нема фінансування економіки і ви не маєте грошей на виплату, ваша квартирка переходить банку.
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26.06.2020 00:10 Ответить
что думает бухгалтер или подчинённый, когда видит придурковатого начальника который занимается всякой хернёй, а не работой, и финансами , в которых надо разбираться ? правильно, он начинает его иметь и ему даёт, немножко...а наш "начальник" изображает из себя начальника, потому что ему сказали: не сцы Вова, будешь презом, так нада, а остальное тебя не должно волновать!
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25.06.2020 19:53 Ответить
не всем же в киеве квартиру брать.
В ипотеку в лутугино или в счастье взять квартиру, перспективно и недорого.
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25.06.2020 20:17 Ответить
дурень, а на роботу, аби виплатити кредит ти будеш в Київ їздити?
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26.06.2020 00:07 Ответить
Коли банки такого розміру роблять ставку на споживацькі кредити то, значить скоро економіці повний тухес.
Гловна задача банків перенаправляти вільні кошти клієнтів на розвиток промисловості, яка дає заробити робітникам на споживання: їжу, одежу, розваги, житло, машину... Якщо економіка не отримує гроші від банків то, робітники не здатні заробити на споживання, навіть в кредит. Кридитування житла в таких умовах для банків стає дуже ризикованим. Взявши кредит і втративши роботу дурень передає квартиру у власність банку, а нафіга банку квартири?
Це все схоже на аферу забудовників, які натисли на владу аби за рахунок державних банків монетизувати неходовий товар за чисті бакси. Це, єдинні отримувачі вигоди. Решта буде в прольоті. Фактично маємо передачу бюджетних коштів в кишені забудовників.
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26.06.2020 00:05 Ответить
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