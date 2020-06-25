Зеленский приветствует запуск ипотечного кредитования под 10%: Уменьшение ставки позволит каждому украинцу приобрести жилье

Президент Владимир Зеленский приветствует анонсированную "ПриватБанком" государственную программу "Доступное жилье под 10%".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке все время и сейчас предлагаются многими банками, для многих украинцев являются неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, для уменьшения ставки, чтобы каждый украинец мог сам приобрести себе жилье", - отметил глава государства.

Программа начнет действовать с 1 июля.

Ранее "Укргазбанк" объявил о запуске ипотеки для украинцев под 8,8% годовых, программа пока доступна в Харькове.

Напомним, государственный "ПриватБанк" с 1 июля начнет кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.

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