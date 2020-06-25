Зеленский приветствует запуск ипотечного кредитования под 10%: Уменьшение ставки позволит каждому украинцу приобрести жилье
Президент Владимир Зеленский приветствует анонсированную "ПриватБанком" государственную программу "Доступное жилье под 10%".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке все время и сейчас предлагаются многими банками, для многих украинцев являются неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, для уменьшения ставки, чтобы каждый украинец мог сам приобрести себе жилье", - отметил глава государства.
Программа начнет действовать с 1 июля.
Ранее "Укргазбанк" объявил о запуске ипотеки для украинцев под 8,8% годовых, программа пока доступна в Харькове.
Напомним, государственный "ПриватБанк" с 1 июля начнет кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.
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Клоун при власти у нас токмо один пока что. Надеюсь первый и последний
Понятно, что в Украине дело ещё не дошло до кредитов под 2% годовых, но НБУ успешно работает в этом направлении.
Беда в том, что "Слуги народа" сейчас наехали на правление Нацбанка с целью его заменить, ибо такая политика Нацбанка их не устраивает. "Слуги народа" хотят включить печатный станок на всю мощность и, таким примитивным образом, покрыть дефицит бюджета, который неимоверно вырос в результате их тупейшего управления экономикой. После этого инфляция резко снова станет двхузначной (хорошо, если не трехзначной) и вы получите опять кредиты под 25 и больше процентов годовых. Так что эти 10% ипотеки - это не надолго, скоро будет в разы больше.
Бу-га-га. Вот зачем сыпать соль на раны народу?
В ипотеку в лутугино или в счастье взять квартиру, перспективно и недорого.
Гловна задача банків перенаправляти вільні кошти клієнтів на розвиток промисловості, яка дає заробити робітникам на споживання: їжу, одежу, розваги, житло, машину... Якщо економіка не отримує гроші від банків то, робітники не здатні заробити на споживання, навіть в кредит. Кридитування житла в таких умовах для банків стає дуже ризикованим. Взявши кредит і втративши роботу дурень передає квартиру у власність банку, а нафіга банку квартири?
Це все схоже на аферу забудовників, які натисли на владу аби за рахунок державних банків монетизувати неходовий товар за чисті бакси. Це, єдинні отримувачі вигоди. Решта буде в прольоті. Фактично маємо передачу бюджетних коштів в кишені забудовників.