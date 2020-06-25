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обстрел (25742) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Хутора Вильный, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Хутора Вильный, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вильный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.

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Итоги за прошлые сутки

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 4 населенных пунктов: Старогнатовка, Широкино, Марьинка и Хутор Вильный.

За минувшие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

24 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 20 преступлений. Из них 4 кражи, 8 случаев незаконного хранения наркотиков, одно ограбление и два случая незаконного обращения с оружием и взрывчаткой. Также выявлены 69 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекло 1 044 человека, в обратном направлении - 372 человека. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.

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Так у них похмелье после парада -- как всегда в Сов. Армии.
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25.06.2020 17:59 Ответить
***

Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты цепи на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.
Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Мы из младших все стали старшими,
закалила нас всех война.
Красный Луч, Иловайск, Дебальцево
и Донецкий аэропорт…
Твоих фото, касаясь пальцами,
верить хочется - повезёт...
"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывали "Градами!…
Только верили до конца.
Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты с Победой, под желто-синими,
возвращайся скорей ко мне. (2015)
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25.06.2020 18:20 Ответить
https://glagol.press/blog/43837877178/SSHA-predupredili-Kiev-o-planah-Rossii-zahvatit-************-dam?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_source=smi2
США предупредили Киев о планах России захватить украинскую дамбу.
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25.06.2020 18:53 Ответить
Для РФ склався чудовий шанс вдарити з Криму і пробити сухопутний коридор захапавши ще кусок України, оскільки, влада України слабка і не компетентна, в США маленька громадянська війна і їй не до України, для ЄС Україна така ж далека як колись Руанда для Бельгії з відносинами між хуту і тутсі. Тому буде обовязково завданий удар в спину Україні, при цьому почненться тоді, коли внутнішні чвари посиляться. Зупинити окупанта можуть тільки розумні тактичні дії ведення війни керівництвом України .
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25.06.2020 19:24 Ответить
 
 