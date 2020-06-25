Наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Хутора Вильный, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вильный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.

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Итоги за прошлые сутки

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 4 населенных пунктов: Старогнатовка, Широкино, Марьинка и Хутор Вильный.

За минувшие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

24 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 20 преступлений. Из них 4 кражи, 8 случаев незаконного хранения наркотиков, одно ограбление и два случая незаконного обращения с оружием и взрывчаткой. Также выявлены 69 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекло 1 044 человека, в обратном направлении - 372 человека. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.