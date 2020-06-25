Наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Хутора Вильный, потерь нет, - пресс-центр ОС
С начала суток 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вильный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.
Итоги за прошлые сутки
24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 4 населенных пунктов: Старогнатовка, Широкино, Марьинка и Хутор Вильный.
За минувшие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
24 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 20 преступлений. Из них 4 кражи, 8 случаев незаконного хранения наркотиков, одно ограбление и два случая незаконного обращения с оружием и взрывчаткой. Также выявлены 69 административных правонарушений.
Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекло 1 044 человека, в обратном направлении - 372 человека. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.
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расскажу ему о войне,
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как пылает Донбасс в огне.
Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Мы из младших все стали старшими,
закалила нас всех война.
Красный Луч, Иловайск, Дебальцево
и Донецкий аэропорт…
Твоих фото, касаясь пальцами,
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Нашу жизнь накрывали "Градами!…
Только верили до конца.
Назову сына твоим именем,
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возвращайся скорей ко мне. (2015)
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