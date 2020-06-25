В Киевской области ограничили доступ в сельсовет из-за коронавируса в семье одного из сотрудников

В селе Гнидын Киевской области ограничили доступ в сельсовет после того, как в семье одного из сотрудников был выявлен коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба сельсовета, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с этим доступ в сельсовет ограничен, заказать справки или документы можно по телефону 045-95-4-11-60, 045-95-4-11-68, + 38066- 316-91-00 или отправив запрос на эл. адрес [email protected]", - сообщили в сельсовете.

Также в сельсовете призвали ограничить посещение почтового отделения и коммунального предприятия, которые расположены в его помещении.

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