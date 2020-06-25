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взятка (6038) Нацполиция (16188) Харьков (7285) чиновник (1556)

Чиновник районной администрации задержан в Харькове на взятке 36 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 25 июня, правоохранители задержали на взятке начальника отдела администрации Холодногорского района Харьковского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник районной администрации задержан в Харькове на взятке 36 тыс. грн, - Нацполиция 01

Чиновник требовал и получил 36 тыс. грн за выдачу разрешения на размещение детских развлекательных объектов.

Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту работы должностного лица проводятся санкционированные обыски.

Чиновник районной администрации задержан в Харькове на взятке 36 тыс. грн, - Нацполиция 02

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По завершению процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о сообщение ему о подозрении. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+1
36 штук это взятка ? Это пол кавы Кобелёва
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25.06.2020 18:29
+1
єто где-то в 4000 раз меньше чем Игорь Валерич поимел за один день с Укрнафты)
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25.06.2020 18:56
+1
С чего-то ведь нужно начинать.
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25.06.2020 19:41
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Фильтр слабоумных .
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25.06.2020 18:08 Ответить
так корупцию ж побороли, не?
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25.06.2020 18:26 Ответить
Да, в 2015, но гад Зеленский ее реанимировал.
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25.06.2020 18:39 Ответить
Чиновник районной администрации задержан в Харькове на взятке 36 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1063
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25.06.2020 18:26 Ответить
36 штук это взятка ? Это пол кавы Кобелёва
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25.06.2020 18:29 Ответить
єто где-то в 4000 раз меньше чем Игорь Валерич поимел за один день с Укрнафты)
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25.06.2020 18:56 Ответить
С чего-то ведь нужно начинать.
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25.06.2020 19:41 Ответить
Сегодня в *Одноклассниках* выложили список ведомость зарплаты 54 следаков ДБР что копают дело под Пороха. Там средняя в месяц от 60 до 70 тыс. гр. Средняя за код каждого от 770 тыс гр до примерно 860 тыс гр. Я бы на месте Пороха им бы зарплату умножил на 2 и выдавал бы прямо на допросах и в суде. Взяли бы сразу, и туфту бы переписали в другую сторону. Ребятки-октябрятки---да бабло по стране гуляет в чувалах уже 20 лет запросто! По 300 чувалов в день! А мы сопли жуём за 4, 700, и столько же в конверте---и думаем что барин добрый попался!
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25.06.2020 20:41 Ответить
отправить в рф
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25.06.2020 18:46 Ответить
Это просто смешно, такой р успел съесть ? 😉😉😉азмер взятки ... Может остальные тысяч 400
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25.06.2020 18:48 Ответить
 
 