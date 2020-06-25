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Чиновник районной администрации задержан в Харькове на взятке 36 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, 25 июня, правоохранители задержали на взятке начальника отдела администрации Холодногорского района Харьковского городского совета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал и получил 36 тыс. грн за выдачу разрешения на размещение детских развлекательных объектов.
Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту работы должностного лица проводятся санкционированные обыски.
По завершению процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о сообщение ему о подозрении. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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