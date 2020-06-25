На ВНО не смогло приехать 89% выпускников школ оккупированных территорий, - ОГА
Большая часть выпускников с оккупированных территорий Донецкой области, зарегистрировавшихся для участия во внешнем независимом оценивании, не смогла пересечь линию разграничения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко
"Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО)", - написал ok.
Он подчеркнул, что участники, которые не смогли прибыть на пункты тестирования по уважительным причинам, могут в течение 5 дней перерегистрироваться на дополнительную сессию, подав заявку в Донецкий региональный центр оценивания качества образования.
Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.
Пожалуйста, подождите...
Образование только после принятие присяги на верность Украине и совершения деяния которое не даст свалить обратно в Лугандонию!
А лугандон им просто простит присягу как имамы отправляя призывников в армию разрешали мусульманам есть свинину.
кому воно треба.
погано вас вчать у ваших унівєрсітєтах.
Русский язык учил только 1 курс. Да и то, сдавал в форме зачёта. За то учил спец главы математики (математическую логику), физики (квантовая, ядерная физика), химии.
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При сафке заставляли ходить на парады и орать*слава сэрэсэр*. В этом народ был виноват?
за 6 лет там выросло целое поколение, которое ненавидит Украину
А то здесь на форуме кричат: "Донбасс - Украина", а на деле ненавидят их.
Ненависть - не наилучшее чувство и не украшает никого! Добрей вам всем надо быть! Дети не выбирали территории и власти. У детей гибкая психика, вот , обучаясь в Украине, они и сформируются как украинцы. Но не в дырах! Пусть свои лучшие студенческие годы проводят на Родине, без басмачей!
Я, звичайно, перебільшую і сподіваюсь, що це лише дикі фантазії, але десь у Дніпрі (або ще де) може відтворитися "керчинська стрілянина" (не дай Боже такого!)
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Але все одно спочатку треба поїсти, а вже потім висловлювати стурбованість )))0))0)))
https://www.unn.com.ua/uk/news/1876916-u-radi-zareyestruvali-zakonoproekt-zelenskogo-pro-vstup-ditey-z-okupovanikh-teritoriy-do-vishiv-bez-zno У Раді зареєстрували законопроект Зеленського про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО
Тим часом:
Все-таки для мене чудак той,хто між Одесою й Ростовом обирає останнє.
Ты что с дуба упал?