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Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм"

Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за

Следственный комитет РФ заочно предъявил замгендиректору ATR Айдеру Муждабаеву обвинение в "терроризме" и объявил его в международный розыск.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следкома РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ему инкриминируется совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России)", - сказано в сообщении.

В российском Следкоме утверждают, что Муждабаева обвиняют за два поста Facebook. По данным российских силовиков, эти посты "содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

Читайте на Цензор.НЕТ: Против замдиректора телеканала АТР Муждабаева в РФ начали уголовное дело и объявили его "террористом". ДОКУМЕНТ

Муждабаев прокомментировал обвинение на своей странице в Facebook.

"Это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуем завтра, 26 июня, всей страной. Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и с Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!" - написал он.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России. ДОКУМЕНТ

Напомним, 23 мая 2020 года Муждабаев опубликовал постановление о возбуждении против него уголовного дела в России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в связи с этим, что РФ злоупотребляет антитеррористическим законодательством по политическим мотивам.

Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за терроризм 01

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Топ комментарии
+18
кацапские хотелки єто еще далеко не международный розыск)
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25.06.2020 19:00
+17
Муждабаев красава.
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25.06.2020 19:03
+12
Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм" - Цензор.НЕТ 7490
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25.06.2020 19:13
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кацапские хотелки єто еще далеко не международный розыск)
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25.06.2020 19:00 Ответить
Муждабаев покусился на кума ***** - это однозначно на России терроризьм.
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25.06.2020 19:03 Ответить
А де наші юристи?Хто повинен відповісти знахабнілій паРаші?
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25.06.2020 19:03 Ответить
Оксюморон. Терористи "объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм"
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25.06.2020 21:37 Ответить
Муждабаев красава.
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25.06.2020 19:03 Ответить
За что и получил награду.
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25.06.2020 20:23 Ответить
Интересно, какая награда будет фюреру русни? Табакерка, шарфик или Гаага? Или просто втихаря в сортире утопят?
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25.06.2020 21:09 Ответить
Црапинка и лягушка кокои.
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25.06.2020 21:13 Ответить
анекдот не уб'єш, не задушиш, не втопиш...
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26.06.2020 11:10 Ответить
В международный розыск за "терроризм" надо объявить всех жителей орды .
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25.06.2020 19:03 Ответить
Щоб зелень не видала хоч...
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25.06.2020 19:11 Ответить
Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм" - Цензор.НЕТ 7490
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25.06.2020 19:13 Ответить
Я в Чечня масква шаталь слава шайтану Душманюку !
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25.06.2020 21:40 Ответить
Поддержка Вам Уважаемый Айдер и поздравления! Метят кого боятся , как наш засранец
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25.06.2020 19:15 Ответить
А кого Трамп пометил?
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25.06.2020 19:20 Ответить
Уважаю этого Человека. Респект Вам Айдер.Кымские татары бомбезные.лично знаю.
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25.06.2020 19:19 Ответить
Російське гестапо геть здуріло.
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25.06.2020 19:24 Ответить
Знаете почему мы братья кацапам?
Так бо даже этот человек сравнивает какое-то гестапо, с каким-то рейхом - к совку.
Ну не гестапо же забило трупами тюрьму на Лонцкого и не рейх тут наголодоморил миллионы.....

напишите ему кто может там, в "френдах" у него. ибо у нас совков 90%.
вот тупо я Путина поддерживаю в высере шо "братский народ", ибо если даже постадавший от кацапов визжит что "этовсегитлер, да какаяразница" - .... ну..... не враг ты мне "Платон", но я не совок и не собираюсь слышать шо моего деда репрессировало гестапо(после войны). и рейх голодоморил его знакомых в 32-33.
........ да, мы заслужили. вот именно этим - совок тупо обезличил даже пострадавших от него.

я то различаю что никакие гитлеры даже не помышляли чтобы выморить тупо миллионы людей в мирное время.

Айдер, иди на Путина лучше.

Какая Европа?? совки - в стойло. судя по высерам умников - Сралин типо плох, но вот тебе и гестапо и этапо и сальвадоре и потапо. совки, это неизлечимо. это реально пошесть.
че ты несешь, какие рейхи то?
и да - не удивлюсь если ты путинский, ибо не разделять хулигана с рогаткой и палача с ППШ - может либо слепой, либо..... да-да, тов., Шмырлиц, встаньте и пройдите на Путина
тьху
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25.06.2020 19:24 Ответить
Кисіль, Солов'їний послід, **********... (та ще сотні тих пропагандонів) засудити за розпалювання міжрасової, міжрелігійної ворожнечі (і не тільки) та заявити їх в міжнародний розшук!
Як же вони без закордонних своїх віл та рахунків будуть працювати на "благо скрєп і вялічія"
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25.06.2020 19:25 Ответить
Пора СБУ организовать убийство Муждабаева по типу Бабченко и вывезти его за кордон. Жаль, гениальный режиссер таких спектаклей Юра Луценко уже не у дел...
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25.06.2020 19:26 Ответить
Такие "спектакли" по всему миру распространены! Если б не регыАналы и зЕбилы, всё прошло бы как обычно, жааль что Вы редко в новости заглядываете. Хотя, Луценко мне не нравится, но остальные - все бенядиктоввны!
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25.06.2020 20:24 Ответить
Нет таких спектаклей, когда всему миру и жителям своей страны говорят: смотрите, соседняя страна убила такого-то! все журики поднимают невероятный переполох, родичи якобы убитого чуть ли не впадают в кому от шока. А потом наутро, как в сказке про зайца: "Привезли его домой оказалось - он живой!".
Приведите пример такого спектакля. Нет, Юра таки талантище!
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25.06.2020 20:41 Ответить
Значит, хороший мужик!
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25.06.2020 19:31 Ответить
Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм" - Цензор.НЕТ 3174
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25.06.2020 19:33 Ответить
Герою Слава!
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25.06.2020 19:42 Ответить
Надо ***** объявить в розыск интерпола за его всем известную немочь - педофилию!
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25.06.2020 19:52 Ответить
нужно развесить обьявления с рожой ***** ,осторожно педофил
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25.06.2020 21:07 Ответить
Найдём порвём
Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за "тероризм" - Цензор.НЕТ 511
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25.06.2020 20:10 Ответить
Как вы их любовно называете - рассияне!! Рашисты будет правильно!!
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25.06.2020 20:14 Ответить
Я дивуюся що в нас не судять цю гниду,що закликала стріляти в Український народ!!!! Видати цю падаль кацам,не будемо марати руки.І сракуаваки заодно!
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25.06.2020 20:53 Ответить
это оно хотело украицев расстреливать
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25.06.2020 21:40 Ответить
А непогано було б того ж Соловйова оголосити в міжнародний розшук за терорізм, зоофілію і торгівлю наркотиками.
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25.06.2020 21:51 Ответить
"https://censor.net/news/3200416/deputaty_opzj_pojalovalis_v_prokuraturu_na_jurnalista_mujdabaeva_nazvavshego_upts_mp_podrazdeleniemhttps://censor.net/n3204432 - а что разве не правду https://censor.net/news/3200416/deputaty_opzj_pojalovalis_v_prokuraturu_na_jurnalista_mujdabaeva_nazvavshego_upts_mp_podrazdeleniem сказал ? В 70 и 80 годах (дальше не знаю), на учёбу в семинарию принимали исключительно членов кпсс, не смотря на возраст! От сюда и гуйндяи всякие пошли...
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25.06.2020 22:22 Ответить
это успех,слава Крымским Татарам!!!!!
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25.06.2020 23:25 Ответить
Нічого, скоро в розшук об'являть куйло з його гопкомпанієй. Господи, якікіж вони мразі, монголоїдні. Повний Крим за еляють руССким скотом. В любому випадку, всі монголоїдні потвори повернуться до себе в пушку, в вєлікіє Єпєня, чи якийсь Мухосранськ чи Волосолапськ. Одним словом дамо в расєю. На. К. Уй з України.
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04.09.2020 09:57 Ответить
очепЯчтка. в рашку
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04.09.2020 09:58 Ответить
 
 