Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм"

Следственный комитет РФ заочно предъявил замгендиректору ATR Айдеру Муждабаеву обвинение в "терроризме" и объявил его в международный розыск.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следкома РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ему инкриминируется совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России)", - сказано в сообщении.

В российском Следкоме утверждают, что Муждабаева обвиняют за два поста Facebook. По данным российских силовиков, эти посты "содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

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Муждабаев прокомментировал обвинение на своей странице в Facebook.

"Это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуем завтра, 26 июня, всей страной. Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и с Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!" - написал он.

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Напомним, 23 мая 2020 года Муждабаев опубликовал постановление о возбуждении против него уголовного дела в России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в связи с этим, что РФ злоупотребляет антитеррористическим законодательством по политическим мотивам.