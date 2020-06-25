Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм"
Следственный комитет РФ заочно предъявил замгендиректору ATR Айдеру Муждабаеву обвинение в "терроризме" и объявил его в международный розыск.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следкома РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Ему инкриминируется совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России)", - сказано в сообщении.
В российском Следкоме утверждают, что Муждабаева обвиняют за два поста Facebook. По данным российских силовиков, эти посты "содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".
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Муждабаев прокомментировал обвинение на своей странице в Facebook.
"Это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуем завтра, 26 июня, всей страной. Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и с Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!" - написал он.
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Напомним, 23 мая 2020 года Муждабаев опубликовал постановление о возбуждении против него уголовного дела в России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в связи с этим, что РФ злоупотребляет антитеррористическим законодательством по политическим мотивам.
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Так бо даже этот человек сравнивает какое-то гестапо, с каким-то рейхом - к совку.
Ну не гестапо же забило трупами тюрьму на Лонцкого и не рейх тут наголодоморил миллионы.....
напишите ему кто может там, в "френдах" у него. ибо у нас совков 90%.
вот тупо я Путина поддерживаю в высере шо "братский народ", ибо если даже постадавший от кацапов визжит что "этовсегитлер, да какаяразница" - .... ну..... не враг ты мне "Платон", но я не совок и не собираюсь слышать шо моего деда репрессировало гестапо(после войны). и рейх голодоморил его знакомых в 32-33.
........ да, мы заслужили. вот именно этим - совок тупо обезличил даже пострадавших от него.
я то различаю что никакие гитлеры даже не помышляли чтобы выморить тупо миллионы людей в мирное время.
Айдер, иди на Путина лучше.
Какая Европа?? совки - в стойло. судя по высерам умников - Сралин типо плох, но вот тебе и гестапо и этапо и сальвадоре и потапо. совки, это неизлечимо. это реально пошесть.
че ты несешь, какие рейхи то?
и да - не удивлюсь если ты путинский, ибо не разделять хулигана с рогаткой и палача с ППШ - может либо слепой, либо..... да-да, тов., Шмырлиц, встаньте и пройдите на Путина
тьху
Як же вони без закордонних своїх віл та рахунків будуть працювати на "благо скрєп і вялічія"
Приведите пример такого спектакля. Нет, Юра таки талантище!