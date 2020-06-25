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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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КГГА (2943) Кличко (4455) Комарницкий (31) Лерос Гео (378)

"Смотрящий" за Киевом Комарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос. АУДИО

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал записи, которые по его мнению, свидетельствуют о коррупции в КГГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Лерос отметил: "Удивительно, что я из комитета гуманитарной и информационной политики обеспокоен, что смотрящий за Киевом руководит подчиненными Кличко, а самого Кличко это не беспокоит.

Оказывается, факты коррупции в КМДА и Офисе президента расследуют в рамках уголовного производства в СБУ.

В том числе по эпизоду разговора Комарницкого с замом Кличка, когда смотрящий в привычной бандитской манере руководит государственными служащими КМДА.

Удивительным фактом является молчание СМИ об этом беспределе и никого не смущает, что КГГА уже длительное время закрыто для посещения журналистами, во избежания неудобных вопросов.

П-прозрачность...

Безусловно доверия к СБУ нет, но преступления зафиксированы, прийдет время за них отвечать.

Напомню, организатором этого ОПГ является глава офиса президента, который действует с помощью смотрящего Дениса Комарницкого, своего кума Николая Тищенко, его родственника Германа Блинова и своего советника Михаила Подоляка.

Очень жду результатов расследования НАБУ, на флешке вся коррупционная элита столицы".

Смотрящий за Киевом Комарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - слуга народа Лерос 01

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Топ комментарии
+15
Смотрящий за Киевом Комаарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 629
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25.06.2020 19:23
+15
Вы еще не слышали как сотрудники ОПУ "общались" с мэрами городов Украины на совещании, когда отбирали средства от децентрализации. Типичная бандота из 90х. Криворожская гопота -- она такая.
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25.06.2020 19:30
+13
"Смотрящий" за Киевом Комарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5035
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25.06.2020 19:26
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Смотрящий за Киевом Комаарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 629
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25.06.2020 19:23 Ответить
чорти, засранці, нелохи, сосни, - та за ними тільки сартір й плаче , Кличко! МОЧИ ЇХ!
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25.06.2020 19:24 Ответить
Вы еще не слышали как сотрудники ОПУ "общались" с мэрами городов Украины на совещании, когда отбирали средства от децентрализации. Типичная бандота из 90х. Криворожская гопота -- она такая.
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25.06.2020 19:30 Ответить
"Смотрящий" за Киевом Комарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3806
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25.06.2020 19:31 Ответить
"Смотрящий" за Киевом Комаарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 304
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25.06.2020 19:24 Ответить
"Смотрящий" за Киевом Комаарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7503
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25.06.2020 19:25 Ответить
"Смотрящий" за Киевом Комарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5035
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25.06.2020 19:26 Ответить

КГГА ---Киевская городская государственная администрация.
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25.06.2020 19:26 Ответить
Абревіатура на держаній мові!

К - київська
М - мафія
Д - державних
А - аферистів !!!
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25.06.2020 21:59 Ответить
Как такое может быть у горячо любимого соей витальки?
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25.06.2020 19:26 Ответить
Руска курва, у вас не так?
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25.06.2020 19:28 Ответить
RVP RVP, Читай Закони, якщо вмієш і тобі не повилазило. Державна адміністрація м. Київ підконтрольна тільки твоєму кловану і, побічно, його Шморгалю та Єрмаку
Шляк би вас сіоністів клятих трафив, за що ця кара на Україну впала.
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25.06.2020 19:41 Ответить
Зебіки, як і ватани, не те що думати, читати не вміють. Бідненькі.
Напомню, организатором этого ОПГ является глава офиса президента, который действует с помощью смотрящего Дениса Комарницкого, своего кума Николая Тищенко, его родственника Германа Блинова и своего советника Михаила Подоляка. Источник: https://censor.net/n3204438
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25.06.2020 20:00 Ответить
Судя по плёнкам он раз.бует каких-то ********* и что ж тут такого? У них там так принято.
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25.06.2020 19:29 Ответить
Глоссарий зеленого языка "слуг урода" в переводе на нормальный

"Смотрящий" за Києвом Комарницький у бандитській манері керує службовцями КМДА, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 305
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25.06.2020 20:15 Ответить
Что Виталик что сн - одно говно.
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25.06.2020 19:30 Ответить
Писець шо робиться.
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25.06.2020 19:32 Ответить
Не буде Віталіка, то ці "слуги" поставлять якогось свого ******, буде ще гірше в сто раз.
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25.06.2020 19:35 Ответить
Должно быть у этого цыгана очешуенная крыша что он лает на всех подряд.
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25.06.2020 19:36 Ответить
Я не пойму, а чем принципиально политическая элита при Зеле (бандиты и гопники) отличается от своих "коллег" при Яныке? А нам впаривают - государство в смартфоне, инвестиционные няни, конец эпохи бедности... Тьфу, мерзота.
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25.06.2020 19:36 Ответить
Я давно гутарю, что педалик продался зелени и ворует с ними наперегонки.
Но, некоторым особоосторожным это не нравится, бо Тищенко придет.
Хрен там он придет, но на сегодняшний день кроме Томенко, не вижу кандидатов
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25.06.2020 19:38 Ответить
А казачек то оказался засланным )))
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25.06.2020 19:46 Ответить
А чему тут удивляться. Все "Слуги" начинали с этого в средине 90-х.
А некоторые слуги и служанки в Харьковах и и прочих городах и городишкам клоуны побросали своих жен, мужей и детей рванули на Киев за баблом к мальчику в кожаных (по закомым) штанах с неизменной черной футболкой при всех своих КВН в течении 5 лет несменяемую вонючую футболку и при КВН начал зарабатывать по тем временам, та и по нашим временам, тоже охрененное бабло

А теперь он просто заработал свой первый миллиард и а фуй мы и вы, украинцы всех национальностей, ему нужны со "своей войной с кацамами" ?
Помните из истории Украины такого украинского героя Северина Наливайко, который идиот воевал с Польшей и клянчил военной помощи у Московии против Польши, а потом Московиты с Польшей подписали договорняк и московиты его и повешали, хоть он и жопу драл "За Украину с московией" а все равно в петле кацапской на шее оказался, хоть и срал "за московию"
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25.06.2020 20:05 Ответить
Ну так пойми одно.Они украинцы,которые хотят быть в составе Империи.Вот взять Медведчука.Он украинец,истинно верующий,що Украина должна быть в составе Рашки.Бо у него жена любит итальянскую моду.
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25.06.2020 20:34 Ответить
Та пошол ты вместе со своим мидвидчуком и с его жиной, идиот-провокатор пригожинская ******. Передай пригожину, шо он ***** и гондон.
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25.06.2020 23:02 Ответить
Давай вместе Пригожина отпи.дим.Ты где?
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25.06.2020 23:04 Ответить
Кого волнует этот "театр у микрофона". Походу у Гео своя студия звукозаписи.
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25.06.2020 20:09 Ответить
Та вы шо?!С братвой всё чики пики.От слова не пересекались и не работаем
"Смотрящий" за Києвом Комарницький у бандитській манері керує службовцями КМДА, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7623
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25.06.2020 20:17 Ответить
Никогда Украина не будет богатой и процветающей и мы простые смертные будем нищими. Это будет до тех пор, пока мы не научимся выбирать нашу руководящую элиту. А сейчас у руководства воры и бандюки, которых с восторгом привели к победе мы, дурноголовые и голожопые. Так нам и надо.
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25.06.2020 20:31 Ответить
Ну по большому счёту,мы и так богатые и процветающие.Бо страна третьего мира,вже б сдалась Мордору и просила прощения.Но,Украина продолжает воевать.И будет до победы
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25.06.2020 20:38 Ответить
Да, КМДА закрыта для всех, вообще никого не пускают!!!
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25.06.2020 22:02 Ответить
А вы все еще продолжаете думать, что Кличко талантливый боксер?...
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_videohttps://www.radiosvoboda.org/a/28735842.html
Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html

"Смотрящий" за Києвом Комарницький у бандитській манері керує службовцями КМДА, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4882
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25.06.2020 22:11 Ответить
Если так Комарницкий разговаривает, то причастность его к элите - сомнительна. "Смотрящие" так, не разговаривают. То предлагает поговорить то отказывается... Несерьёзный подход...
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25.06.2020 23:57 Ответить
Именно так шестерки и разговаривают.
Это же шестерка, расходный материал.
Шестерку спишут - а истинные хозяева останутся в тени.
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26.06.2020 05:58 Ответить
Надо бы Вам послушать, как шестерка рептилоидная в штате Австралия, Сомюрек, разговаривает, в youtube есть запись. Я отказалась слушать, с меня хватает матерщины на форуме, чтобы еще английский "мат-перемат" слушать.
Сомюрек был министр (не помню, чего) в правительстве штата и считался power broker, а разговор его - говор мелкоуголовной гопоты из подворотни.
Повторяю, как бы себя шестерка не называла, ее речь ее всегда выдаст.
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26.06.2020 06:02 Ответить
И такие - не элита, конечно. Это расходники, их сдают.
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26.06.2020 06:02 Ответить
 
 