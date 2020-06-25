"Смотрящий" за Киевом Комарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос. АУДИО
Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал записи, которые по его мнению, свидетельствуют о коррупции в КГГА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лерос отметил: "Удивительно, что я из комитета гуманитарной и информационной политики обеспокоен, что смотрящий за Киевом руководит подчиненными Кличко, а самого Кличко это не беспокоит.
Оказывается, факты коррупции в КМДА и Офисе президента расследуют в рамках уголовного производства в СБУ.
В том числе по эпизоду разговора Комарницкого с замом Кличка, когда смотрящий в привычной бандитской манере руководит государственными служащими КМДА.
Удивительным фактом является молчание СМИ об этом беспределе и никого не смущает, что КГГА уже длительное время закрыто для посещения журналистами, во избежания неудобных вопросов.
П-прозрачность...
Безусловно доверия к СБУ нет, но преступления зафиксированы, прийдет время за них отвечать.
Напомню, организатором этого ОПГ является глава офиса президента, который действует с помощью смотрящего Дениса Комарницкого, своего кума Николая Тищенко, его родственника Германа Блинова и своего советника Михаила Подоляка.
Очень жду результатов расследования НАБУ, на флешке вся коррупционная элита столицы".
Пожалуйста, подождите...
КГГА ---Киевская городская государственная администрация.
К - київська
М - мафія
Д - державних
А - аферистів !!!
Шляк би вас сіоністів клятих трафив, за що ця кара на Україну впала.
Напомню, организатором этого ОПГ является глава офиса президента, который действует с помощью смотрящего Дениса Комарницкого, своего кума Николая Тищенко, его родственника Германа Блинова и своего советника Михаила Подоляка. Источник: https://censor.net/n3204438
Но, некоторым особоосторожным это не нравится, бо Тищенко придет.
Хрен там он придет, но на сегодняшний день кроме Томенко, не вижу кандидатов
А некоторые слуги и служанки в Харьковах и и прочих городах и городишкам клоуны побросали своих жен, мужей и детей рванули на Киев за баблом к мальчику в кожаных (по закомым) штанах с неизменной черной футболкой при всех своих КВН в течении 5 лет несменяемую вонючую футболку и при КВН начал зарабатывать по тем временам, та и по нашим временам, тоже охрененное бабло
А теперь он просто заработал свой первый миллиард и а фуй мы и вы, украинцы всех национальностей, ему нужны со "своей войной с кацамами" ?
Помните из истории Украины такого украинского героя Северина Наливайко, который идиот воевал с Польшей и клянчил военной помощи у Московии против Польши, а потом Московиты с Польшей подписали договорняк и московиты его и повешали, хоть он и жопу драл "За Украину с московией" а все равно в петле кацапской на шее оказался, хоть и срал "за московию"
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_videohttps://www.radiosvoboda.org/a/28735842.html
Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
Это же шестерка, расходный материал.
Шестерку спишут - а истинные хозяева останутся в тени.
Сомюрек был министр (не помню, чего) в правительстве штата и считался power broker, а разговор его - говор мелкоуголовной гопоты из подворотни.
Повторяю, как бы себя шестерка не называла, ее речь ее всегда выдаст.