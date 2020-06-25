"Смотрящий" за Киевом Комарницкий в бандитской манере руководит служащими КГГА, - "слуга народа" Лерос. АУДИО

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал записи, которые по его мнению, свидетельствуют о коррупции в КГГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лерос отметил: "Удивительно, что я из комитета гуманитарной и информационной политики обеспокоен, что смотрящий за Киевом руководит подчиненными Кличко, а самого Кличко это не беспокоит.

Оказывается, факты коррупции в КМДА и Офисе президента расследуют в рамках уголовного производства в СБУ.

В том числе по эпизоду разговора Комарницкого с замом Кличка, когда смотрящий в привычной бандитской манере руководит государственными служащими КМДА.

Удивительным фактом является молчание СМИ об этом беспределе и никого не смущает, что КГГА уже длительное время закрыто для посещения журналистами, во избежания неудобных вопросов.

П-прозрачность...

Безусловно доверия к СБУ нет, но преступления зафиксированы, прийдет время за них отвечать.

Напомню, организатором этого ОПГ является глава офиса президента, который действует с помощью смотрящего Дениса Комарницкого, своего кума Николая Тищенко, его родственника Германа Блинова и своего советника Михаила Подоляка.

Очень жду результатов расследования НАБУ, на флешке вся коррупционная элита столицы".