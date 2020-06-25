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Новости Паводки на Западной Украине
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МИД (6803) НАТО (8633) паводок (294) Евросоюз (16683)

Украина обратилось в НАТО, ЕС и к государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения, - МИД

Украина обратилось в НАТО, ЕС и к государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения, - МИД

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий наводнения на западе страны. Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья людей, объектов критической инфраструктуры, уменьшение негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с соответствующей техникой, а Кабинет министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнений из Государственного резервного фонда.

Читайте: Непогода на западе Украины: разрушены 117 км автодорог, подтоплены 285 населенных пунктов и почти 10 тыс. домов, - ГСЧС

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Топ комментарии
+5
Якби так Петя звертався, то Зеля би оборжав цю ситуацію в своєму квартал - шьоу.
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25.06.2020 19:35
+4
Шмигаль нібито оцінював збитки у 800 млн грн. А на доплати МВС виділили 2 млрд. грн.

Тепер ходять з протягнутою рукою по світу...
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25.06.2020 19:33
+3
Ага нечем уже торговать в супермаркетах,сколько раз помошь потом продавалась украинцам за деньги?
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25.06.2020 19:32
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Украина обратилось в НАТО, ЕС и к государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения, - МИД - Цензор.НЕТ 810
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25.06.2020 19:31 Ответить
обратилось
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25.06.2020 19:32 Ответить
Ага нечем уже торговать в супермаркетах,сколько раз помошь потом продавалась украинцам за деньги?
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25.06.2020 19:32 Ответить
Шмигаль нібито оцінював збитки у 800 млн грн. А на доплати МВС виділили 2 млрд. грн.

Тепер ходять з протягнутою рукою по світу...
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25.06.2020 19:33 Ответить
Поможите чем можите. Сами мы не местные.)
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25.06.2020 19:34 Ответить
Якби так Петя звертався, то Зеля би оборжав цю ситуацію в своєму квартал - шьоу.
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25.06.2020 19:35 Ответить
Я бы отказал по причине "сами леса вырубали - сами результаты и разгребайте! Конфискуйте активы у тех кто рубал, кто продавал, кто перевозил, кто крышевал! Вот тебе и помощь! За года бесконтрольных рубок должно не мало накопится!"
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25.06.2020 19:37 Ответить
Агада,НАТО какраз этим и обеспокоено...миссия Украины при в НАТО-вот вофлогофнофуфло...
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25.06.2020 19:40 Ответить
95 КВАРТАЛ - какую шутку придумает по этому поводу ?
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25.06.2020 19:40 Ответить
ну наконец-то...
от эти соседи...все им надо подсказывать... то ли дело Израиль - сам предложил
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25.06.2020 19:44 Ответить
Насадіть новий ліс де повирубували, почекайте років 20 і буде вам допомога.
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25.06.2020 19:45 Ответить
Зеленая банда вылизывает задницу кремлю, но как за помощью, так побежали к НАТО и ЕС.
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25.06.2020 19:45 Ответить
а почему не в ООН? они занимаются таким
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25.06.2020 19:46 Ответить
І пішло ЗЄ, як повія, як жебрак(ніщій єврєй), з протягнутою рукою випрошувати милостиню по Світу.
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25.06.2020 19:47 Ответить
Курво, за що боролось, ****, на то напоролось
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25.06.2020 19:48 Ответить
Выписать Ленуцу с двойным отрицаловым любимому за поддержку х/з в оманских зоназ отчуждения... это так сценарий напотомавдруг..
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25.06.2020 19:50 Ответить
Ееех, а попереджали вас ще рік назад. І про потопи, і про хворобу. Смішно ж було. Найгірша біда - самовпевненість і відсутність критичного мислення. Де зараз отой Татьяна Памолова... *********.
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25.06.2020 19:51 Ответить
До Канади не забудте звернутися!!!
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25.06.2020 19:51 Ответить
бл... вот читаю эти новости и уею...
Вам дали помощь на ковид, а вы ее на дороги распилили.
Щас просите на повэнь..
Неужели сразу на дороги распилите?
Просто пердимонокль...
А спроси как же так? А и я не я, и хата не моя... Вырвали из контекста, смонтировали и не так так- не тому поняли.
Они шо, считают себя вечными?
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25.06.2020 20:13 Ответить
А как же великая стена по укреплению берегов навсегда, ну или по крайней мере на десятилетия? Мошонка слаба оказалась? И кстати...
30 червня 2019 року, вівторок. Пленарні засідання Великої палати Конституційного Суду України:
Продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (закрита частина пленарного засідання).
Они что, реально хотят снести фонд гарантирования вкладов признав его антиконституционным? Кто-то в курсе происходящего?
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25.06.2020 20:45 Ответить
Канада в помощь"зе" служивым,,, Наверное она голосом обратится к странам НАТО ,что бы те "поддержали Украину2 так же ,как Украина "поддержала" Канаду в голосовании ООН не дав голос "за" по указанию кремлевского хозяина...
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25.06.2020 20:47 Ответить
Це що??? Зеленський веде себе як повія??? Готовий приймати з усіх боків???
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26.06.2020 00:35 Ответить
ЗЕленые разрушили экономику Украины!
Теперь, по любому поводу, попрошайничают, позорят Украину.....
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26.06.2020 09:36 Ответить
 
 