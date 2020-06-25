Украина обратилось в НАТО, ЕС и к государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения, - МИД
Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий наводнения на западе страны. Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья людей, объектов критической инфраструктуры, уменьшение негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.
В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с соответствующей техникой, а Кабинет министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнений из Государственного резервного фонда.
Пожалуйста, подождите...
Тепер ходять з протягнутою рукою по світу...
от эти соседи...все им надо подсказывать... то ли дело Израиль - сам предложил
Вам дали помощь на ковид, а вы ее на дороги распилили.
Щас просите на повэнь..
Неужели сразу на дороги распилите?
Просто пердимонокль...
А спроси как же так? А и я не я, и хата не моя... Вырвали из контекста, смонтировали и не так так- не тому поняли.
Они шо, считают себя вечными?
30 червня 2019 року, вівторок. Пленарні засідання Великої палати Конституційного Суду України:
Продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (закрита частина пленарного засідання).
Они что, реально хотят снести фонд гарантирования вкладов признав его антиконституционным? Кто-то в курсе происходящего?
Теперь, по любому поводу, попрошайничают, позорят Украину.....