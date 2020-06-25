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Новости Агрессия России против Украины
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Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко

Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко

Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил в интервью Сергею Жадану в эфире волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он поделился впечатлениями от встреч с Путиным в рамках нормандского формата и еще раз подчеркнул, что именно российский президент несет ответственность за войну против Украины.

"Я постоянно видел его глаза, но в составе Нормандского формата, когда рядом со мной были канцлер Германии и президент Франции. Желания мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел. Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставлении ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы вторглись российские десантники в августе 2014-го", - напомнил Петр Порошенко.

"Я был твердо убежден - общими усилиями мы способны победить. Не только и не столько на поле боя. Не только и не столько военной силой - хотя не имея современной прочной, патриотической, профессиональной армии, это будет сделать невозможно. Но вдобавок к этому нам нужны были санкции. И они были введены именно за нарушение выполнения Минских договоренностей - именно со стороны России. Для этого нам нужна была международная солидарность, когда весь мир объединился против Путина, поддерживая Украине ", - отметил пятый Президент.

"За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу. И на сегодняшний день, когда упала цена на нефть, когда в России глубокий кризис с 5 процентным падением ВВП, когда российская экономика не способна финансировать этот "чемодан без ручки", - есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров", - убежден лидер" Европейской Солидарности ".

Порошенко подчеркнул, что Путин понимает только язык санкций. "Мира нету. Желание мира - тоже нет. Но он понимает, когда есть общее мировое давление, которое требует устранить нарушения международного права", - отмечает Порошенко.

Петр Порошенко также напомнил, что его команде удалось впервые в истории добиться в международных судах применения конвенций ООН против страны-агрессора. "Подчеркиваю: мы впервые в мировой истории применили конвенции ООН для того, чтобы привлечь Россию к ответственности в качестве агрессора. Это было относительно агрессии Российской Федерации против военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. И это было относительно нарушения конвенции по финансированию терроризма, когда российские террористические подразделения вторглись на нашу территорию. И непосредственную ответственность за нарушение международного права несет лично президент РФ Путин", - отметил Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что мир на базе международного права будет достигнут в случае, когда российские вооруженные формирования будут выведены за территорию Украины. "С применением, кстати, миротворческих подразделений, базирующихся на решении Совета Безопасности ООН, потому что это обеспечит выдавливание с украинской территории оккупационных российских войск. Разоружение незаконных вооруженных формирований, выбрасывание тяжелой техники и артиллерии за участок российско-украинской границы, потому что именно это указано в качестве приоритетных вопросы безопасности характеристики Минских договоренностей, где и стоит подпись-обязательство Путина, как непосредственного участника вооруженной агрессии против Украины", - резюмировал Петр Порошенко .

Радио Тризуб ФМ создано врачами-добровольцами, которые в прифронтовой Карловке вблизи оккупированного Донецкая организовали стоматологическую помощь бойцам ВСУ. Радиостанция вещает в зоне проведения операции объединенных сил и на временно оккупированной территории. Известный украинский культурный деятель, музыкант Сергей Жадан на днях ведет прямые эфиры радио "Тризуб FM".

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Топ комментарии
+70
Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6888
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25.06.2020 19:51
+54
Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5666
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25.06.2020 19:53
+45
Тут Я поддерживаю -- давить ***** всем миром нужно !!! Кто єтого не понимает и видит где то мир в глазах тот имбецил или предатель
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25.06.2020 19:53
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Страница 5 из 5
Зараз ми маємо унікальний шанс дотиснути Путіна і змусити піти з Донбасу і Криму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8214 https://censor.net/user/317817 Геть за свій поребрік чмо!
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25.06.2020 23:50 Ответить
= та ляксеичу обещать- шо с гары катиттца а на выдумки такой дияч всегда быв, е, у буде горяч....)))
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26.06.2020 00:07 Ответить
Всі українські президенти змагалися за титул "самого миролюбного президента".
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26.06.2020 00:22 Ответить
Щоб Путін вернувся в свою будку ..., треба щоб українська армія була на голову краща за російську ..., перш за все дисципліною, професіоналізмом і патріотством ....
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26.06.2020 00:41 Ответить
Російська армія це фейк ,.., яка тримається на десятку безбашених .., і спецслужбі .., на жаль українське суспільство вибрало варіант повзання вибравши клоуна лідером..., що привело не до миру .., а до війни тої самої і позору...
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26.06.2020 00:46 Ответить
Що те що зону протистояння кожний день пересікають тисячі ?))... дае державі Україна .., вони краще відносяться ,...менше стріляють ..., допомагають. ..що ? ))) або признайте їх ,... або відгородіться ...для чого фантазії ...?)))
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26.06.2020 00:51 Ответить
Вони сприяли , що Рашка захватила території України .., тому саме вони повині попросити пробачення , щоб зрозуміти що зробили неправильно..., Просять вони ...хтось чуе??
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26.06.2020 00:55 Ответить
Прошенко точно бы дажал бы, я помню ни Меркель, ни Макрон, ни ***** не могли без Украины захват ее территорий обсуждать, а сейчас фиг знает кто, но без Украины ее деребанит, вот еще и венгры оттяпают шмат. Путлер пискнуть боялся, а сейчас открыта учит Зелю как историю трактовать и что он доиграеться за то что сказал, что победа во второй мировой войне заслуга украинцев. Жопа полная стала. Порох не сказка, но рассвет независимости и обороноспособности Украины это 1000% его личная заслуга !!! А что сейчас, жопа, а не патриотизм, все раздирают, а Зе не пискнет, только бздыкает ... очень обидно и жаль ...
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26.06.2020 01:27 Ответить
У Вас короткая память, сударь.
Вы забыли, что говорили Украине та же Германия с Францией, когда началась аннексия Крыма?
Сидите смирно и не высовывайтесь, не сопротивляйтесь, не злите Путина. Потому и сдали Крым без единого выстрела.
Забыли, как Обама увещевал обнуленного нацлидера удовлетвориться только Крымом и не идти дальше?
Забыли, что все наплевали на Будапештский меморандум?
Нас все сдали с потрохами.
И если бы не сбитый Боинг, то и санкций бы по сути не было, ибо санкции за Крым просто смешные.
В чем заслуга Порошенко?
Что мы дали отпор в начале агрессии в лугандоне? Так это заслуга Коломойского (как бы кто к нему не относился). Это на его деньги создавались добробаты в Днепре и Харькове, которые дрались с врагом.
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26.06.2020 09:23 Ответить
И если бы не сбитый Боинг, то и санкций бы по сути не было,

Боинг - формальный повод, как и отравленные/чудесно воскресшие Скрипали итд. Запад решил, что после Грузии пора подрезать амбиции РФ и внятно дать понять, что её амбиции не соответствуют её амуниции. На это и накручено, в тч и желание Штатов иметь долгоиграющую черную дыру в Европе.

В чем заслуга Порошенко?
Реализовал задачи Майдана-2014:
- разрушил баланс сил "восток-запад",

- практ выдавил непрозападные силы с полит поля,

- значит усилил фрагментацию социума Украины по языковому, культурному, религиозному признакам, обострил противоречия "восток-запад" Украины

- Обменял с доплатой в виде ВВП-варрантов независимость государства Украина на безвиз и Ассоциацию,
- начал передачу ключевых отраслей укр экономики под контроль "западных партнеров" - Нафтогаз, НБУ
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26.06.2020 12:53 Ответить
победитель ты наш, дожиматель.
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26.06.2020 02:51 Ответить
;Я ваш вирок!;- Заявив на стадіоні найпопулярніший комік РФ Президенту України...
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26.06.2020 07:02 Ответить
Госсекретарь США Майк Помпео посетовал, что, в то время как США рассматривают Россию как серьезную угрозу, ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью. Поэтому, по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

После того, как ПАПе натянули глаза на опу, он потерял политическую резкость.
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26.06.2020 08:24 Ответить
https://censor.net/user/65036 ...по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.

Т.е. засылать в американский общак больше лаандоса. Так ранее Донни уже это сказал, при чем открытым текстом
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26.06.2020 09:17 Ответить
по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.
Слова, слова, слова....
Без серьезного ЯО ни о какой собственной ответственности за свою оборону зап Европы и речи быть не может, а создать своё ЯО Германии не дадут теже Штаты.

Тоже самое - в отношении Японии: хоть какие-то шансы у Японии против Китая есть только с оч мощным ЯО, причем с разнообразным базированием. Но - низззя.
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26.06.2020 12:58 Ответить
Україні потрібен ПОРОХ!!!!
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26.06.2020 08:35 Ответить
Только этот отсырел... И это вообще не порох, а порошок. Пыль. Грязь.
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26.06.2020 10:57 Ответить
Бг-ггг...ПОРОХ отсыревший, а у вас подгорает...ХЕХ...
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26.06.2020 12:12 Ответить
Україні потрібен ПОРОХ!!!!
Порох уже решительно сдал независимость Украины "западным партнерам", зачем им он нужен ещё раз как президент? Какие задачи по добиванию независимости государства Украина именно он должен решать? Зе и сам с этим неплохо справляется. Стиль - да, другой, более базарный, но ведь пропихнули же Зе иКо законы о продаже земли, о неподсудности ЦБУ, причем без введения ЧП, ограничившись закрытием метро.
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26.06.2020 13:05 Ответить
Що кацапе бздишь нашого Пороху?
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26.06.2020 19:40 Ответить
***, сколько кацапья и шариесосов набежало на тему с порошенко. на внеочередных выборах будут точно голосовать за порошенко, чтобы у кацапья и колаборантов горели днища и дальше.
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26.06.2020 09:36 Ответить
ти вже дожав у мінську
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26.06.2020 10:12 Ответить
Вот мне интересно долго ли он будет гавкать из под забора. У него было время и возможность сделать то о чём он сейчас патякает, но он обосрался по всем пунктам, а теперь делает умное лицо. Не пора ли спросить с него за 146 реформ?
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26.06.2020 11:09 Ответить
у клоуна лучше спросите, все вам - папередники поперек горла... Юльок, шо ля?
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26.06.2020 12:10 Ответить
Так чего этот папередник тогда лезет со своими высказываниями? Облажался - пусть молчит себе в тряпочку и не вякает.
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26.06.2020 16:24 Ответить
юльок... и всего то...
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26.06.2020 18:05 Ответить
При Порохе вас руссовинок здорово киздили, правда вертухайчик?
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26.06.2020 19:42 Ответить
Пане Президенте , не берите при мер с клоунов, не нужно питать иллюзии - нарабсея собирает 100 000-чную армию в районе Кавказа, бо желает заиметь сухопутный коридор в Крым, как и всю Украину...
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26.06.2020 12:09 Ответить
Государственный изменник, ты свой шанс променял на бизнес и договорняки ещё в 2014 году, так что сгнинь!
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26.06.2020 16:12 Ответить
Пётр Алексеич использует преимущества оппозиционной жизни: там можно красно говорить и ни за что не отвечать. ) К сожалению, кризис, который накрыл рашу, ударил по Украине ничуть не слабее. Дипломатические усилия - это хорошо, но из Крыма Путя не уйдёт, пока жив. Да и Донбасс посидит на голодном пайке, никуда не денется. В общем, пока в раше не начнётся настоящий развал, всё это вилами по воде писано. А пока наша задача - пережить зелёную плесень.
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26.06.2020 16:36 Ответить
Но Путлер не будет жить вечно(ему реально 69...70 лет), а в ордынской конституции от 1 июля нет поправок о его клонировании.Здесь просто нужно терпеливо жить и не упустить подходящий момент для удара.Исторически в Орде после подыхания твердолобых правителей все порядки рушились в одночастье - что после Ивана 4, что после Петра 1, что после Николая 1 или Иосифа Джуга-швили.
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26.06.2020 17:48 Ответить
Петро-молоток!Він просто продав цей народ український ще тоді, коли став дьячком МП в 2009-му році та провів хресну ходу з друзями Путлера Новіцькими,Медведчуками,Допкіними,вибравши найгіршу сторону окупанта-безбожну путлерасію. Диктатори- два ПП -розвязали війну:Педро Липецький одягнув вишиванку,аби під нею міг заховати лейбли зброї з гуманітарного вантажу РФ, щоб Європейський Суд не визнав його бізнес-партнера спонсором тероризму і не тільки.Там під вишиванкою заховав і пульт для підриву 5-и військових складів, і меморандум на повернення РФ до Комітету Ради Європи від 17 Мая 2019, і багато чого ще офшорного.Ніхто йому, окрім проплачених ним же "радників" з його особистих 76-и бізнесів зараз не повірить.А зачинщик усього Путлер *****-без жодного пострілу окупував Крим,наперед відштампувавши медальки "За освобождние Крьіма!",прибравши нерішучого на це Хряка,скориставшись слабкістю Обами та дружбою з Меркель-Олландом та головне,змовившись під столом підтримати однотурого виродка корумпованих комуняк Придністровя у знищенні патріотичної опозиції-реальної Майданної загрози обом ПП ,руками "своїх" фашиків-стрелкових.Але все таємне колись розкриється і злочинці ПП будуть відповідати перед трибуналом.
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26.06.2020 17:29 Ответить
Чуть меньше оптимизма и эмоций, больше конкретики комариных укусов....
Помните как у Вознесенского?

Гибель оленя медведя

Меня, оленя, комары задрали.
Мне в Лену не нырнуть с обрыва на заре.
Многоэтажный гнус сплотился над ноздрями -
комар но комаре.
Оставьте кровь во мне - колени остывают.
Я волка забивал в разгневанной игре.
Комар из комара сосет через товарища,
комар на комаре.
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26.06.2020 17:54 Ответить
Тут как ни крути, но Порох намного лучший президент чем Зеленский.
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26.06.2020 18:13 Ответить
Лапшу на уши действительно умеет вешать намного лучше, это факт. Говорит красиво, пыль в глаза пускает профессионально, лохов разводит, как детей. Не то что янелох, который таки лох и врать не умеет, хотя делает это постоянно.
В остальном... не вижу разницы.
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27.06.2020 00:02 Ответить
А я вижу разницу.
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27.06.2020 07:55 Ответить
В чём же? Зеленский ещё не успел свои пять артскладов уничтожить и сдать своё Дебальцево?
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27.06.2020 08:36 Ответить
дожимание путина должно длится часы а не месяцы....
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01.07.2020 21:32 Ответить
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