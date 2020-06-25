Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко
Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства.
Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил в интервью Сергею Жадану в эфире волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он поделился впечатлениями от встреч с Путиным в рамках нормандского формата и еще раз подчеркнул, что именно российский президент несет ответственность за войну против Украины.
"Я постоянно видел его глаза, но в составе Нормандского формата, когда рядом со мной были канцлер Германии и президент Франции. Желания мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел. Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставлении ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы вторглись российские десантники в августе 2014-го", - напомнил Петр Порошенко.
"Я был твердо убежден - общими усилиями мы способны победить. Не только и не столько на поле боя. Не только и не столько военной силой - хотя не имея современной прочной, патриотической, профессиональной армии, это будет сделать невозможно. Но вдобавок к этому нам нужны были санкции. И они были введены именно за нарушение выполнения Минских договоренностей - именно со стороны России. Для этого нам нужна была международная солидарность, когда весь мир объединился против Путина, поддерживая Украине ", - отметил пятый Президент.
"За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу. И на сегодняшний день, когда упала цена на нефть, когда в России глубокий кризис с 5 процентным падением ВВП, когда российская экономика не способна финансировать этот "чемодан без ручки", - есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров", - убежден лидер" Европейской Солидарности ".
Порошенко подчеркнул, что Путин понимает только язык санкций. "Мира нету. Желание мира - тоже нет. Но он понимает, когда есть общее мировое давление, которое требует устранить нарушения международного права", - отмечает Порошенко.
Петр Порошенко также напомнил, что его команде удалось впервые в истории добиться в международных судах применения конвенций ООН против страны-агрессора. "Подчеркиваю: мы впервые в мировой истории применили конвенции ООН для того, чтобы привлечь Россию к ответственности в качестве агрессора. Это было относительно агрессии Российской Федерации против военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. И это было относительно нарушения конвенции по финансированию терроризма, когда российские террористические подразделения вторглись на нашу территорию. И непосредственную ответственность за нарушение международного права несет лично президент РФ Путин", - отметил Порошенко.
Он в очередной раз подчеркнул, что мир на базе международного права будет достигнут в случае, когда российские вооруженные формирования будут выведены за территорию Украины. "С применением, кстати, миротворческих подразделений, базирующихся на решении Совета Безопасности ООН, потому что это обеспечит выдавливание с украинской территории оккупационных российских войск. Разоружение незаконных вооруженных формирований, выбрасывание тяжелой техники и артиллерии за участок российско-украинской границы, потому что именно это указано в качестве приоритетных вопросы безопасности характеристики Минских договоренностей, где и стоит подпись-обязательство Путина, как непосредственного участника вооруженной агрессии против Украины", - резюмировал Петр Порошенко .
Радио Тризуб ФМ создано врачами-добровольцами, которые в прифронтовой Карловке вблизи оккупированного Донецкая организовали стоматологическую помощь бойцам ВСУ. Радиостанция вещает в зоне проведения операции объединенных сил и на временно оккупированной территории. Известный украинский культурный деятель, музыкант Сергей Жадан на днях ведет прямые эфиры радио "Тризуб FM".
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Вы забыли, что говорили Украине та же Германия с Францией, когда началась аннексия Крыма?
Сидите смирно и не высовывайтесь, не сопротивляйтесь, не злите Путина. Потому и сдали Крым без единого выстрела.
Забыли, как Обама увещевал обнуленного нацлидера удовлетвориться только Крымом и не идти дальше?
Забыли, что все наплевали на Будапештский меморандум?
Нас все сдали с потрохами.
И если бы не сбитый Боинг, то и санкций бы по сути не было, ибо санкции за Крым просто смешные.
В чем заслуга Порошенко?
Что мы дали отпор в начале агрессии в лугандоне? Так это заслуга Коломойского (как бы кто к нему не относился). Это на его деньги создавались добробаты в Днепре и Харькове, которые дрались с врагом.
Боинг - формальный повод, как и отравленные/чудесно воскресшие Скрипали итд. Запад решил, что после Грузии пора подрезать амбиции РФ и внятно дать понять, что её амбиции не соответствуют её амуниции. На это и накручено, в тч и желание Штатов иметь долгоиграющую черную дыру в Европе.
В чем заслуга Порошенко?
Реализовал задачи Майдана-2014:
- разрушил баланс сил "восток-запад",
- практ выдавил непрозападные силы с полит поля,
- значит усилил фрагментацию социума Украины по языковому, культурному, религиозному признакам, обострил противоречия "восток-запад" Украины
- Обменял с доплатой в виде ВВП-варрантов независимость государства Украина на безвиз и Ассоциацию,
- начал передачу ключевых отраслей укр экономики под контроль "западных партнеров" - Нафтогаз, НБУ
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После того, как ПАПе натянули глаза на опу, он потерял политическую резкость.
Т.е. засылать в американский общак больше лаандоса. Так ранее Донни уже это сказал, при чем открытым текстом
Слова, слова, слова....
Без серьезного ЯО ни о какой собственной ответственности за свою оборону зап Европы и речи быть не может, а создать своё ЯО Германии не дадут теже Штаты.
Тоже самое - в отношении Японии: хоть какие-то шансы у Японии против Китая есть только с оч мощным ЯО, причем с разнообразным базированием. Но - низззя.
Порох уже решительно сдал независимость Украины "западным партнерам", зачем им он нужен ещё раз как президент? Какие задачи по добиванию независимости государства Украина именно он должен решать? Зе и сам с этим неплохо справляется. Стиль - да, другой, более базарный, но ведь пропихнули же Зе иКо законы о продаже земли, о неподсудности ЦБУ, причем без введения ЧП, ограничившись закрытием метро.
Помните как у Вознесенского?
Гибель
оленямедведя
Меня, оленя, комары задрали.
Мне в Лену не нырнуть с обрыва на заре.
Многоэтажный гнус сплотился над ноздрями -
комар но комаре.
Оставьте кровь во мне - колени остывают.
Я волка забивал в разгневанной игре.
Комар из комара сосет через товарища,
комар на комаре.
В остальном... не вижу разницы.