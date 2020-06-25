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Участок трассы Одесса-Рени будет перекрыт с 8 утра пятницы из-за угрозы подтопления

Участок трассы Одесса-Рени будет перекрыт с 8 утра пятницы из-за угрозы подтопления

Участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка) будет перекрыт в период с 8.00 26 июня из-за угрозы подтопления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"С 8 часов утра 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации будет перекрыт участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка)", - сказано в сообщении.

Водителей просят выбрать альтернативный маршрут движения.

"Кроме этого, настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", - призвали в полиции.

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О возможном подтоплении на выходных сел и трассы Одесса-Рени предупреждают и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"27-29 июня в результате прохождения дождевого паводка на р.Днестр возле с.Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды в пойму, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и объектов в с. Яськи, г. Беляевка (Одесская область)", - говорится в обнародованном в четверг вечером сообщении.

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Потрібно терміново розривати дамбу під трасою в кількох місцях, щоб дати воді з Дністра зійти в лиман і далі в Чорне море. Дамба була і є екологічною катастрофою для дельти Дністра! Дамбу потрібно повністю ліквідувати і замінити її залізнично-автомобільним мостом через Дністровський ліман в найбільш вузькому місці лиману - між Овідіополем та Білгород-Дністровським! Про цей мост говорять вже більше 50 років, але в жодної влади не доходили руки з'єднами Бесарабію з Україною нормальним мостовим переходом, по якому можна прокласти і ЛЕП і газогони і кабелі зв'язку! Все це зараз йде з Одеської області в Бесарабію через Придністров'я та Молдову! Потрібен новий мостовий перехід, для посилення обороноздатності і для припинення екологічної катастрофи в дельті Дністра!
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25.06.2020 20:42 Ответить
Тут через Сухий лиман міст вже третій рік будують, довжиною метрів 50-70... нажаль.
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25.06.2020 21:55 Ответить
 
 