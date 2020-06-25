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пропаганда (3632) Чорновол Татьяна (654) Шарий Анатолий (227)

Меня будут судить за то, что помешала провокатору Шария снимать под юбкой, - Чорновол

Меня будут судить за то, что помешала провокатору Шария снимать под юбкой, - Чорновол

Экс-народный депутат Татьяноа Чорновол заявила о том, что над ней состоится суд по иску "провокатора Шария, который снимал у нее под юбкой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Чорновол отметила: "Имеет ли право женщина помешать шариевскому провокатору делать видеозапись у нее под юбкой?

Завтра у меня суд. Судят меня. И это просьба о женской солидарности.

Поддержите меня, потому что когда тебя унижают как женщину, а потом репрессируют, - это даже хуже, чем фальсификация обвинения в умышленном убийстве ...

Завтра в Печерском суде в 11 утра я буду оспаривать подозрение мне по уголовному делу, где меня обвиняют в препятствовании журналистской деятельности. Потерпевший - гр. Кучер, на выборах был в списке Шария. Это он снимал у меня под юбкой. А потом это видео транслировалось по ютубканалам Шария и шариецев с извращенными комментариями аля-Портнов.

Понятно, что я не буду давать ссылки на видео. Только скрины. Однако, даже они дают возможность оценить, что это за "журналистика". Это - дно!

Я защищала свою честь и достоинство, как женщина, когда отвела от себя телефон Кучера. А теперь меня за это будут судить ...

Особенно позорно, что это уголовное дело против меня фабрикуют тоже женщина - генпрокурор Венедиктова".

Меня будут судить за то, что помешала провокатору Шария снимать под юбкой, - Чорновол 01
Меня будут судить за то, что помешала провокатору Шария снимать под юбкой, - Чорновол 02

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Топ комментарии
+49
Имеет ли Украина право на независимость,если люди это не ценят,если проглатывают назначение ватных мразей,после 6 лет войны?
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25.06.2020 20:15
+48
Шарий-редкий мерзавец и подонок!В настоящее время он даже не организатор опущения украинского народа,он индикатор нашей реакции на кацапский провокации.Не больше,но правда и не меньше!
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25.06.2020 20:21
+30
Нужно будет судить начальство СБУ за саботаж. Я вижу что они наоборот подыгрывают пророссийским. Шариевцы - террористы ходят как ни в чем не бывало, мертветчуковцы как ни в чем не бывало и т. д. Это у нас война, да? Это здача страны.
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25.06.2020 20:26
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Когда я это писал статьи на Цензоре ещё не было, нужно эту тему разгонять.
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26.06.2020 18:05 Ответить
Напомните, какой суд разрешил шарию организовать партию предателей Украины, несмотря на то, что он в Украине не живёт?
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25.06.2020 21:59 Ответить
Їшь чьйо ні живйоть? Лє? Чому б це? Вся мерзота кацапська вже давно тут.
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26.06.2020 00:53 Ответить
Гдето плачет ледоруб Троцкого...
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25.06.2020 22:03 Ответить
Ледоруб был ни Троцкого, а его убийцы, между прочим комуняки.
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26.06.2020 02:48 Ответить
Банду Шария надо гнать взашей.Пусти свинью за стол,она и ноги на стол.Петрушку они тоже донимали.Жаль он этого не понял. С любовью макать их в ведро туалетное.Толерантность Зе к банде Шария слишком безмерна.Если Кучер пытался снять под юбкой у фурии революции- ,как Вайнштейна запроторить.Повод -идеальный!Хамство нельзя терпеть.На фоне порногфии можно и партию оштрафовать миллионов на 40.
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25.06.2020 22:15 Ответить
Назвать Танюху порнографией - это шедевр!
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25.06.2020 22:27 Ответить
А вони позичать у Сірка очей і гавкнуть:"Єта-палєтічясскає прі сьлєдаваньїє!!!"
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26.06.2020 00:54 Ответить
На видео только та часть её ног, которая видна на расстоянии, а про "подъюбье" - домыслы ТЧ.

Почитайте определение слова "порнография".
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26.06.2020 02:52 Ответить
Это верхушка айсберга.Для борьбы с бандой Шария -идеальный повод.Фурию оправдать,а Шария привлечь за хамство ,разврат и нецензурщину.Это не ЛГБТ-их гонять и фамилию не спрашивать ,шариёвцев этих.
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26.06.2020 08:31 Ответить
зедно
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25.06.2020 22:17 Ответить
схороиться таньюхе нужно. там где ее не достанут, и там где ее всегда ждут.
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25.06.2020 22:33 Ответить
Укрзаголовок підправте. Тетяна Чорновол, а не Чорновіл.
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25.06.2020 22:44 Ответить
Це турки їй прізвище зіпсували.Не лише їй.Море всіляких ЄФІМєнко,НЄкалаєнко тощо.
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26.06.2020 00:56 Ответить
А ПетуШарий еще в свой рот сношается как его братан Ляшко!
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25.06.2020 23:40 Ответить
Таньку необходимо поддерживать хотя бы только из-за того, что она личэный враг Портнова с Петушрием. Это чёткий признак преданности Украине и её интересам.
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25.06.2020 23:31 Ответить
ПетуШария почуяло, что петушиное место Ляшка освободилось и ляшковский ************ ползает неприкаянный, ища повелителя своих продажных жоп. Вот и пытается захватить петуший угол.
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25.06.2020 23:39 Ответить
Будь мудрішим,стурбований.
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26.06.2020 00:57 Ответить
побачиш лоШАРіка - бий не замислюючись!
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26.06.2020 08:33 Ответить
Видимо наступило время самоорганизовываться,иначе завтра можем проснутся в Украинской Народной Республике.
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26.06.2020 08:59 Ответить
петушарий мало того что педофил, так еще и галимый вуаерист. фу **** извращенец
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26.06.2020 09:29 Ответить
Я этого засранца (Шарыя) не знаю. Но ,физиономистически, он редкостная скотыняка и мерзавец в олдном флаконе. Его нужно повесить между Раби и Мэдвэдчуком!
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26.06.2020 09:58 Ответить
Во всём виноват зеленский и его шнурки!!!
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26.06.2020 13:09 Ответить
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