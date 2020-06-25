Меня будут судить за то, что помешала провокатору Шария снимать под юбкой, - Чорновол

Экс-народный депутат Татьяноа Чорновол заявила о том, что над ней состоится суд по иску "провокатора Шария, который снимал у нее под юбкой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Чорновол отметила: "Имеет ли право женщина помешать шариевскому провокатору делать видеозапись у нее под юбкой?

Завтра у меня суд. Судят меня. И это просьба о женской солидарности.

Поддержите меня, потому что когда тебя унижают как женщину, а потом репрессируют, - это даже хуже, чем фальсификация обвинения в умышленном убийстве ...

Завтра в Печерском суде в 11 утра я буду оспаривать подозрение мне по уголовному делу, где меня обвиняют в препятствовании журналистской деятельности. Потерпевший - гр. Кучер, на выборах был в списке Шария. Это он снимал у меня под юбкой. А потом это видео транслировалось по ютубканалам Шария и шариецев с извращенными комментариями аля-Портнов.

Понятно, что я не буду давать ссылки на видео. Только скрины. Однако, даже они дают возможность оценить, что это за "журналистика". Это - дно!

Я защищала свою честь и достоинство, как женщина, когда отвела от себя телефон Кучера. А теперь меня за это будут судить ...

Особенно позорно, что это уголовное дело против меня фабрикуют тоже женщина - генпрокурор Венедиктова".



