COVID-19 в Украине болеют не 40 тысяч, а 150 тысяч человек, - Киевская школа экономики. ИНФОГРАФИКА
Реальное количество болеющих COVID-19 в 3,75 раз больше выявленных. До конца года коронавирусом могут заразиться от 120 тыс. до 650 тыс. украинцев.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков Киевской школы экономики, информирует Цензор.НЕТ. 25 июня она представила обновленную эпидемиологическую модель распространения COVID-19.
"По данным модели, общее количество случаев в настоящее время составляет около 150 тыс. человек vs. 40 тыс. официально подтвержденных. Украина выявляет новые случаи сопоставимо со средним значением в мире - 30%" - сказано в сообщении.
Согласно расчетам КШЭ, до конца года от коронавируса в Украине могут умереть около 4 тысяч человек (по состоянию на 25.06 зафиксировано 1 067 смертей. - Ред.). При таком сценарии, адаптивный карантин продлится весь год.
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"Возможно остается также желто-зеленый сценарий - 2 500 смертей на конец года. При таком сценарии, возможно полное снятие карантина с 1 августа. Желто-зеленый сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований индивидуальной защиты - масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование", - считают в КШЭ.
В целом мире за исключением Восточной Европы и США распространение COVID-19 соответствует общей сезонной динамике гриппоподобных заболеваний.
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Распространение в мире в целом за исключением стран Восточной Европы и США. "Распространение заболевания в странах субтропического климата происходит быстрее, чем сезонное затухание в странах умеренного климата - мир входит в новый пик, не выйдя из предыдущего", - отмечают аналитики.
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0,01% населения Украины.
геммороем болеет 900 тыс так почему об этом никто не говорит?
любой чих = реанимация
да ладно, всех кто мало верит, заберут как их.... ну, злые, а кто много верит, то покажут ему кусок флейты.
чего бояться то если все такие верующие то? и даже Попа Римский обосрался? гггг, мне то смешно
просто я бы хотел сказать:
1. римляне все записывали
2. Иудея была мятежной
3. 10-15 тыс. здоровых лбов шатающихся по пустыне римляне "не заметили"?
4. ой, не смешите мои тапочки.
просто логично - орда ходит, вот как например на Днобассе бы бегали 30 тыс. быков и мы не видели. при том что мы не завоеватели, так что поспокойней, а там? - там бы вышло все что можно, там 2 легиона стояло в то время. подумай над этим. какой там "иисус" то?
смешно же.
но для верунов хуже я - сомневаюсь в твердии небесной
лжец вы, странник. так как попы бы уже давно захлебывались блевотой - найди они хоть 1 упоминание помимо своих комиксов. вы не коммунист? просто так нагло лгать могут либо комми, либо рабы Яхве.
У тебя походу даже если на заборе написать что-то, то правда?
какие свидетельства то? если даже Ирод Великий уже спокойно помер когда "иисус" начал жить.
Более наглой лжи чем єти высеры попов - нету.
а вже, мабуть, всім відомо, що при коронавірусній (хоча раніше її називали інтерстиціальною) пневмонії не можна пацієнтам надавати кисень таким способом, бо він травмує легені, зокрема альвеоли
хоча в США за кожного пацієнта на апараті ШВЛ лікарня отримує 39000 доларів, тому там свої правила гри
нормально че, я не мусульманин и дверные ручки не лижу, так что как и все нормальные(если не считать целунов с иконами), шанс заразиться довольно такой как Гулливеру увидеть небесный город.
не, увидеть можно, если заедет табор цыган сюда, то можно даже Путина увидеть
короче реально неадекватно среагировали - Швеция чет боролась, но побороли(Швецию)
Якщо б перекрили одразу всі сполучення між країнами, то коронавірус, вже був б історію.
якби іспанка була.
в Франції та Кореї віруни шабашнули та роз.їхались - зараження сталось далеко від місця шабашу, божок поміг(рознести).
іспанка була коли не дуже розуміли які протиепід. засоби вводити.
до речі так, щось страшний вірус дуже мало заражує. і це можна дослухатись до борців проти всесвітньої змови, як от Міхалков, такий собі поїхавший боярин.
ну не знаю. може бути різне. Ілон Маск знає точно, я просто номер забув))
Интересно будет увидеть данные этого года.
Источник- но ггшлпп по щщдд Ху й там б
80% заражених не хворіють і не мають ніяких симптомів
а у 85% тих хто має відповідні симптоми тести коронавіруса не знаходять
тобто підсумкова летальність нижча, ніж 0,1%
ні вмирають лише від коронавірусу