COVID-19 в Украине болеют не 40 тысяч, а 150 тысяч человек, - Киевская школа экономики. ИНФОГРАФИКА

Реальное количество болеющих COVID-19 в 3,75 раз больше выявленных. До конца года коронавирусом могут заразиться от 120 тыс. до 650 тыс. украинцев.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Киевской школы экономики, информирует Цензор.НЕТ. 25 июня она представила обновленную эпидемиологическую модель распространения COVID-19.

"По данным модели, общее количество случаев в настоящее время составляет около 150 тыс. человек vs. 40 тыс. официально подтвержденных. Украина выявляет новые случаи сопоставимо со средним значением в мире - 30%" - сказано в сообщении.

Согласно расчетам КШЭ, до конца года от коронавируса в Украине могут умереть около 4 тысяч человек (по состоянию на 25.06 зафиксировано 1 067 смертей. - Ред.). При таком сценарии, адаптивный карантин продлится весь год.

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"Возможно остается также желто-зеленый сценарий - 2 500 смертей на конец года. При таком сценарии, возможно полное снятие карантина с 1 августа. Желто-зеленый сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований индивидуальной защиты - масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование", - считают в КШЭ.

В целом мире за исключением Восточной Европы и США распространение COVID-19 соответствует общей сезонной динамике гриппоподобных заболеваний.

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Распространение в мире в целом за исключением стран Восточной Европы и США. "Распространение заболевания в странах субтропического климата происходит быстрее, чем сезонное затухание в странах умеренного климата - мир входит в новый пик, не выйдя из предыдущего", - отмечают аналитики.