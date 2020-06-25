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Три военных бронеавтомобиля "Новатор" попали в ДТП на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военных автомобилей "Новатор", в результате которого пострадали два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Три военных бронеавтомобиля Новатор попали в ДТП на Харьковщине, - Нацполиция 01

Сообщение о ДТП  на окружной дороге вблизи с.Хроли поступило в  полицию 15:40.

"На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Последнее в колонне транспортное средство не соблюло безопасную дистанцию и совершило столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне. Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen", - говорится в сообщении.

Три военных бронеавтомобиля Новатор попали в ДТП на Харьковщине, - Нацполиция 02

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В результате аварии получили травмы 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Три военных бронеавтомобиля Новатор попали в ДТП на Харьковщине, - Нацполиция 03

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Смотрите: 9 человек пострадали в ДТП с полицейским в Луганской области. ФОТО

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Топ комментарии
+29
Вбивати людей в чужу країну вас відправили
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25.06.2020 21:14
+22
Дебилы. Куда летели на броневике?
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25.06.2020 21:01
+19
Дорога по которой едет военный урал считается главной
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25.06.2020 21:20
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Дебилы. Куда летели на броневике?
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25.06.2020 21:01 Ответить
Алчевск освобождать.. Если бы... Дебилы грёбаные
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25.06.2020 21:03 Ответить
вот так вот она, полная пырда и выглядит. Куда спешили?? Боеприпасы на передовую везли? в Харьков? Ну, может быть.... Не было дистанции ? Если без дистанции - то или дураки или под бемсом. Гражданских покалечили?? Борзота??? Это вообще военные или правоохранители***??? Кароч, завалить 3 новых броневичка - более, чем круто....
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25.06.2020 22:49 Ответить
Нікуда не спішили. Заснув 19-річний ас, натиснув на газ , а потім з переляку та спросоння на зустрічну шуганув.
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26.06.2020 00:04 Ответить
Кароч, завалить 3 новых броневичка - более, чем круто....
К сожалению, нормальная ситуация с молодежью за рулем броневиков. Учат их на грузовиках, причем пустых, а броневик ведет себя на дороге по другому. Те если отъездит за рулем броневика хотя бы тыс км - привыкнет, так кто ж ему даст.
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26.06.2020 00:07 Ответить
Читать не пробовал? " Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen"Источник: https://censor.net/n3204456
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26.06.2020 06:50 Ответить
Читать не пробовал? "
Не справился с управлением броневика на трассе, это скорее всего изза малого опыта на такой технике. А то что 33 года - так вопрос, сколько он за рулем броневика, такие проблемы обычно у молодых.
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26.06.2020 10:21 Ответить
Вы написали о "молодёжи за рулём", 33- молодёжь? Скорее поверю что чела ******, и он тупо уснул.
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02.07.2020 17:00 Ответить
Шо за броневик, который помял себе губы от какого то спринтера?
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25.06.2020 22:21 Ответить
С такой броней, его вилкой можно проткнуть!
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25.06.2020 22:23 Ответить
Хз, но броневик - это не танк и повреждения по сравнению со спринтером - пустяк.
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25.06.2020 22:39 Ответить
..увы- лошня там юная катается- коробка автомат, двигло зверь, а мозгов мало- токо для понту в тылу и хватает... видели таких в зоне...- крадутся
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26.06.2020 00:12 Ответить
33 годика - юный?
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26.06.2020 06:51 Ответить
Значит мозгов как у юного.
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26.06.2020 08:41 Ответить
Помнится в 1968 ,когда нас по тревоге отправили защищать социализм в Чехословакии, аварий было много. Водители весеннего призыва творили чудеса Все спешили. Приходилось расчищать дорогу мощью танка. В Дунай сбросили не одну машину. В СА были суровые командиры.
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25.06.2020 21:06 Ответить
Вбивати людей в чужу країну вас відправили
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25.06.2020 21:14 Ответить
Тогда умных было мало. Все верили полит руководителям. Это когда в Братиславе нас народ окружил, (молодежь говорила по-русски, в школе учили ) у нас появились сомнения. И нам стрелять не пришлось и в нас не стреляли....на гусеницы писяли....
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26.06.2020 10:39 Ответить
Зараз теж, вважаючи, що проголосували за Зелену шмарклю
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28.06.2020 19:25 Ответить
да ну. ну ка расскажи как там было в 1812 году. ты же помниш.
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25.06.2020 22:31 Ответить
Помнится и 79 год, когда войска "ссср" перебрасывали во "Вьетнам" защищать от "агрессии Китая", сколько машин были нанизаны на дуло танков!!!
PS: Действительно говорили что во Вьетнам, в В/Ч, а не в Афганистан...
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25.06.2020 23:48 Ответить
Создается впечатление о трудном управлении этими железными коробками? Так чи ни?
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25.06.2020 21:06 Ответить
Трудности в управлении это как? Трудно дистанцию на дороге соблюдать?
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25.06.2020 21:21 Ответить
трудно командору, кретину, назначить дистанцию 100м, а не 20
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25.06.2020 21:46 Ответить
Если вместо головы жопа то управление ни при чем .
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25.06.2020 22:12 Ответить
Эти машины в управлении очень приятны. По сути это фордовское современное шасси с мощным двиглом. Просто водила не опытен в движении колонной.
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26.06.2020 11:09 Ответить
Просто дистанцию необходимо соблюдать, машины тяжелые тормозной путь больше.
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25.06.2020 21:12 Ответить
Це не 93 ОМБ!
Це аваковські підріли з нацгвадії.
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25.06.2020 21:12 Ответить
За кермом сиділи аваковскіє бабаї
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25.06.2020 22:20 Ответить
Джек-пот. Все три новых теперь в ремонт. А отправить на перегон опытных водителей у командира мозгов не хватило?
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25.06.2020 21:16 Ответить
А их нет...какой дурак будет служить водилой в дурдоме???? там где только ставка и хер шо украдешь?? Без левых рейсов...Где только вынос мозгов??? Либо по мобилизации, либо местный где вообще работы кроме службы водилой работы нет..
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25.06.2020 21:22 Ответить
Дорога по которой едет военный урал считается главной
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25.06.2020 21:20 Ответить
Лаптёжник
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25.06.2020 21:48 Ответить
Три військові бронеавтомобілі "Новатор" потрапили в ДТП на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7544
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25.06.2020 21:49 Ответить
Вы правы, "Царь трассы" совковые шофера называли именно КрАЗ
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25.06.2020 21:52 Ответить
москали, на Северах, плачут (с 2014) именно за лаптёжниками!

ничего лучшего для тех дорог не придумать
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25.06.2020 21:58 Ответить
С КРАЗов именно что плакали. Там "Уралы" рулят.
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26.06.2020 08:46 Ответить
А ты видел, как "Уралы" и "ЗИЛы", попав на грунт болотистый, или раскисший солончак, колёсами грунт "режут"? А вот "КрАЗы", со своими широкими "лаптями", идут, "как по бульвару"... У них проходимость намного выше... Поэтому РСЗО на их базе - намного лучше, чем на базе "Урала"...
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26.06.2020 09:09 Ответить
Херню не неси. У "Урала 4320" и просвет больше, и удобней он в управлении и мощнее. Кстати КРАЗ был хорош только с ярославским ЯМЗ-238. Без него он говнище неупровляемое.
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26.06.2020 09:26 Ответить
Ты кому "лапшу на уши лепишь", кацапская морда? Я начинал службу в автороте... У меня "КрАЗов" - "ТЗ-8,2", десять штук было... И именно "КрАЗами" мы "Уралы", "ТЗ-7,5" из солончака вытаскивали...
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26.06.2020 09:50 Ответить
Не неси херню! Три військові бронеавтомобілі "Новатор" потрапили в ДТП на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9802 Именно кразы мы вытаскивали из песка в мою бытность службы под Херсоном. Там где Урал проходил за раз. Не говоря уже про шишигу. Краз на трассе абсолютно неуправляемое говнище, хоть на каких шинах. Все АПА-5Д были на "Уралах 4320". Только ими можно было вытащить бензовозы МАЗ.
Ты пи.. балабол, и тебя не раз уже тыкали в твое же насранное. Покажи мне продажи Краз за последние 10 лет. Их нет. Потому как без ЯМЗ-238 он нах никому не нйжен.
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26.06.2020 10:02 Ответить
Ты кому лепишь, "мальчик"?... Я ещё застал АПА-4, бензиновые... Только позже "дошло", что "литр бензина на километр" - до хрена... Поставили "КамАЗовский" двигатель, 36Х100... "Урал", АПА, мог тянуть, больше, "заякорившись", за счёт лебёдки, а не силой тяги движка с колёсами... Я "Кировец", с прицепом, гружёным брёвнами, так вытаскивал... Поставил АПА "мордой вниз", с бугра, и тянул лебёдкой... Насчёт "бензовозов МАЗ" - ты "маладец"... Сравнил АЦ-8, на базе "асфальтного" МАЗа, с вездеходом "Урал"... Пацан, я на них отъездил - "мама, не горюй"!!! (Кстати, извиняюсь, я "немного перепутал" - на базе "Урала" был ТЗ-5, а ТЗ-7,5 был на базе МАЗа...).
А "движок" на "КрАЗ" можно поставить и "Крайслеровский", и "БМВ"... на нас ведь, санкции, не действуют...
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26.06.2020 11:04 Ответить
Ты дебил. Только "Уралом" могли вытаскивать мазовские бензовозы из песка. Твой краз только гору песка перед собой накапывал. Дури в нем много и больше ничего. Сам КРАЗ, это тот же ЯАЗ, ни хрена сами не в состоянии сделать не сможете. А последние КРАЗы вообще смех - даже табличку с МАЗа толком закрасить не сумели. Д...,б...
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26.06.2020 11:20 Ответить
"Бык сраный", ты разницу понимаешь между "вездеходом" 6Х6, и шоссейным грузовиком?... МАЗ, "АЦ-8", армейский "топливник" - имеет ведущим только задний мост со спаренными колёсами... У "КрАЗа" и "Урала" ведущие ТРИ МОСТА!!! Ты кому "по ушам ездишь...", кацапская морда"? "Урал" "обули" в широкопрофильные шины, типа "КрАЗовских", после того, как поняли, что его "родные" шины ни к чёрту не годятся, и "режут" грунт... И называли эти широкопрофильные шины, "северными"... А пёрли его на Север не потому, что он был "лучше", а потому что навязывали его, как "российский вездеход"... (точно так же, как опоганили "Таврию", заставили "кастрировать", а потом пёрли на рынок ВАЗовское "зубило"). Ты "сказки" об "российской технике" детям рассказывай, а не людям, которые на этой технике работали...
А вот за настоящими "лаптёжниками", действительно, водилы, на "Севере", плакали... Вот только они не "КрАЗами", были, а ЗИЛ-157, "мормон"... Те, на приспущеных шинах, пёрли по болоту, как по асфальту... Вот только не "рассейские" они были, и не "савецкие", а "упрощённая" копия "Студебеккера", ещё военных времён - убрали гидроусилитель руля...
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26.06.2020 15:29 Ответить
Ты дебил обосраный, даже своим убогим умишком не в состоянии прочитать - Только "Уралом" могли вытаскивать мазовские бензовозы из песка. Твой краз только гору песка перед собой накапывал. Забей себе в своем убогом мозгу, что КРАЗ это копия ЯАЗа только сделаная настолько убого, что краз теперь нах никому не нужен. И нехрен тут тебе пердеть про широкопрофильные шины, так как их стали еще применят на МАЗ-501 и МАЗ-502 еще аж в 1956 году. Но ты и тут обосрался по полной. Так что перди свою туфту пионэрам, таким же дебилам как ты.
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27.06.2020 04:12 Ответить
Підтримаю, КрАЗ краще!
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28.06.2020 19:28 Ответить
Да..но сидельные тягачи были МАЗ в основном...самым ужасом считалась грузинское чудо "колхида" хотя движ там был от зил-130...
Ну а про такие чудеса как седельный тягач на базе ГАЗ-51 можно просто молчать...
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25.06.2020 22:03 Ответить
колхиду трудно назвать автомобилем , себя еле везла, летом нечем дышать, зимой не натопить
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25.06.2020 22:07 Ответить
Грузин не вини - они не виноваты, что им этот "корч" навязали, выпускать...
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26.06.2020 09:10 Ответить
Пане Сергію, не повірите, але я був свідком зіткнення, майже лоб в лоб(на рівні лівої фари, "Запорожця" і КрАЗа. КрАЗ з лісом в полі вверх колесами, а ЗАЗ на дорозі з пом'ятим крилом.
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25.06.2020 22:18 Ответить
ОБМОшник???? В бригадах ЗИЛ-131 и уралы 4320 наташки и димки...
И был даже урал 375Д ...на нем начальник склада ГСМ "выехал в командировку за топливом"...а сам 3 дня стоял в посадке и крутил специально присобленым моторчиком спидометр
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25.06.2020 21:59 Ответить
Нахера пьяных за руль садить, что никого трезвого не было?
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25.06.2020 21:24 Ответить
А чего ты решил, шо они пьяные??? Это просто военные клоуны...наследие рашки..
Хотя водил профи в армии я видел...это были дальнобои после 60 лет из местного населения...но в колонах они не ездили, их отправляли по службе тыла по полуворовским задачам...Левый песок загрузить, вывезти украденные продукты с продсклада..итд.и тп
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25.06.2020 21:33 Ответить
Во дебилы, не только себя побили, но и невиновных.
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25.06.2020 21:24 Ответить
Вы ох.ели бойцы!?
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25.06.2020 21:41 Ответить
Машины новые.Необкатанные.Возможно всё .Машины ехали на фронт.Офицера надо к ногтю.Дистанцию не выдержали.Урон армии.По мне -завод виноват и военная приёмка
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25.06.2020 21:47 Ответить
Еще виноваты дорога, погода, время суток, москали, положение планет и другие внешние факторы...
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26.06.2020 08:54 Ответить
Полиция должна была сопровождать.
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25.06.2020 21:48 Ответить
Фольксваген почти победил, похоже
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25.06.2020 21:56 Ответить
После выезда по тревоге в район сосредоточения мотострелкового полка,дислоцирующегося в мадьярском городе Сегед(ЮГВ),где я проходил срочную(известный Славик Ковтун изгнанный мерзкой карлицей ********** позже служил в этом полку),мы 2 месяца восстанавливали заборы вокруг части повалянные танками и БТРами.Так,что в армии водилы еще тЕ!
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25.06.2020 22:01 Ответить
Понабирают селюков тупых,которые кроме трактора и молотарки ничего не видели,вот и результат,три единицы техники купленные за народные деньги,плюс двое гражданских и авто. И нах такие защитники нужны?
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25.06.2020 22:08 Ответить
Броня какая то странная фольц чуть больше помят чем новатор .
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25.06.2020 22:14 Ответить
..дебилы рулят.. как в старом анекдоте: дали зебилу два металлических шарика, так он один сломал, а другой - потерял..
американцам только не показывайте,а то джавелины заберут назад
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25.06.2020 22:32 Ответить
Да о чем вы спорите? Вы хоть раз получали авто прямо с завода? Каждую гайку надо проверить и перетянуть, причем самому водиле. Гарантирую, что отказали тормоза, заводской врак...
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25.06.2020 22:47 Ответить
Новаторы, йолпт ...
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26.06.2020 00:47 Ответить
О народ знов все на військових! Хоч з коментарів і так зрозуміло що коментарів залишило дуже багато проросійських адептів. А так для інформації те що забули про військо це одна з причин цієї аварії тому що коли їде колона військової техніки з супроводом і на перехресті перекриває рух щоб техніка безпечно пройшла то находяться унікальні водії яким похер! Так і тут сміттєвоз який спішить виїжає на дорогу, військовий щоб уникнути зіткнення екстрено тормозить другий робить це саме третього викидає на зустріч а тут оп і їдуть на зустріч такі самі байдужі до армії які не зупинились і не пропустили колону військової техніки і получається зіткнення. А ви тут дибіли малолітки силюки біомаса ви а не громадяни України! P.S доречі бус який постраждав був не на своїш номерах.
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26.06.2020 09:02 Ответить
Вас щось дивує? У нас як завжди - крайня невістка. Навіщо з'ясовувати правду - це ж довго, нудно і нецікаво, легше і прикольніше ****** лайном, написати які у нас нікчемні і ні на що не здатні військові, яких "понабирали по оголошенню". Це в нашому стилі! У нас же всі тут великі експерти і аналітики! У нас війни немає і ніхто їх туди не посилав! А те, що ці хлопці кожен день ризикують своїм життям, роблять титанічну роботу, інколи на межі людських можливостей, щоб тим писакам спалось спокійно, нікого не цікавить, головне свою д*пу зручніше влаштувати. А потім ще й обі*рати. Військові ж завжди крайні. Отаке у нас "вдячне" суспільство, на жаль...
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26.06.2020 10:07 Ответить
Солдат вооруженный автомобилем. .....
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26.06.2020 10:25 Ответить
пистел по телефону водитель замыкающий колону .нефакт ..............
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26.06.2020 10:27 Ответить
Не мало у прошлого хорошего. За пол года до призыва военкоматы предлагали пойти на курсы водителей от Доосааф. И 3 класс уходя в армию. Многие попав в автороты уходили с опытом вождения и 2 классом. Некоторые умудрялись из числа кто получал автобус в армии и 1 классом уходили. На 1980г курсы шоферов профи стоили 360р. Не всем тогда по карману, и с 3 классом. Шоферня была опытная тогда---не отнять.
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03.08.2020 19:13 Ответить
 
 