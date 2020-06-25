Три военных бронеавтомобиля "Новатор" попали в ДТП на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военных автомобилей "Новатор", в результате которого пострадали два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о ДТП на окружной дороге вблизи с.Хроли поступило в полицию 15:40.

"На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Последнее в колонне транспортное средство не соблюло безопасную дистанцию и совершило столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне. Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Машина Нацгвардии попала в ДТП возле взорвавшегося на Позняках дома. ВИДЕО

В результате аварии получили травмы 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Смотрите: 9 человек пострадали в ДТП с полицейским в Луганской области. ФОТО