По факту вырубок, которые могли стать причиной паводка, начаты уголовные производства, - прокуратура Ивано-Франковской области
По факту незаконных вырубок, которые могли стать причиной паводков, прокуратура Ивано-Франковской области открыла уголовное производство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ведомство проинформировало 25 июня.
"Прокуратура Ивано-Франковской области по материалам УСБУ в области начала уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей (ст. 441 УК Украины)", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что после выпадения на территории Прикарпатья большого количества осадков "погибли три человека, подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 метров берегоукрепления".
"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мер по охране окружающей природной среды должностными лицами", – объяснили в ведомстве.
Досудебное расследование проводит СБУ.
Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены.
Пожалуйста, подождите...
Чому думка змінилась ? Не вистачає сміливості критикувати зелене одоробло ?
А також логіки в судженнях. Ви без моєї допомоги виставили себе дурником, спростувавши свою ж першу тезу претензіями до попереднього очільника держави.
Як менти можуть закрити свої заклади доходу
Но пришли КОЗЕЛи с криворагульным сцыкуном и вырубка увеличиоась от 6 до8 раз!
Вывозят через границу!!!!
Журналисты и экологи уже 10 лет обнародуют расследования!!!!
А прокуратура (которая 100% это крышевала) проснулась и на 99,9% уверен назначит какого то дедушку с валежником виновным!!! Может еще и бабку как соучастницу заметут!!!
https://texty.org.ua/fragments/101324/reparaciyi-rosiyi-ukrzaliznycyu-zobovyazaly-vyplachuvaty-borhy-doneckoyi-zaliznyci-z-nyh-5-mlrd-rosijskym-bankam/ Here
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Про паводок. Был у нас производитель деревянных костылей из Черновицкой области. Его цены были намного ниже всех конкурентов на рынке, а делал он эти костыли в отличии от большинства не из дешевой сосны, а из дорогого бука.
Об этом случае https://www.facebook.com/ukrdav рассказал в Фейсбуке политик и бизнесмен Алексей Давыденко.
И вот как-то мы с ним встретились и я его спрашиваю:
- А как у вас выходит так дёшево производить костыли из бука? Это ведь ниже себестоимости древесины?
- Так, а в нас немає ніякої собівартості деревини. Я собі за парканом в ліс вийшов і нарубав скільки потрібно. Так вже майже 30 років роблю.
- Вы просто рубите лес? Это ведь незаконно?
- Так а кого мені питати!? Це мій ліс. У нас так в області всі роблять. Зато в мене найкраща ціна.
Пару дней назад говорили с ним:
- Ой, Олексію. Біда до нас прийшла. Лихо. Ніколи в житті такої води не було.
- Так у вас же ліс свій, бук свій. У вас же 30 років всі так роблять.
Розумієте!
Всі так роблять!
А когда вода сносит нахер целые села, то это ведь не они виноваты, а кто-то другой.
Грустна правда.
Леса на западной Украине вырубаются массово на глазах у местных жителей и при их непосредственном участии.
Кто-то местный валит кругляк.
Кто местный его сушит.
Кто-то местный его грузит.
Кто-то местный его возит.
Кто-то местный это крышует.
Кто-то местный делает вид, что это не замечает.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2018/07/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-75-%D0%B7%D0%B0-4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2.html Экспорт леса в ЕС вырос на 75% за 4 года, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году
Это что, киевляне лес валят?
Или может харьковчане?
Это вы же сами и уничтожили свои леса.
Это вы продали будущее своего края на десятилетия вперёд.
Уверен.Они прекрасно понимают, что вырубка леса влечет за собой стихийные бедствия, но бедствие будут когда-то потом, а заработать на его вырубке можно прямо сейчас.
Их, местных, много лет устраивает такая ситуация - они все, кто активные, а кто пассивные соучастники этого истребления.
Нечего в таком случае взывать к государству при очередных наводнениях, смытых дорогах и уничтоженных селях.
Много лет вы рубили этот ценный лес и продавали его за сущие копейки.
Теперь нет ни леса, ни туризма, ни крова.
Получите и распишитесь.
***
Автор неправ только в утверждении, что якобы никто в столице «не валит лес» на западной Украине:
Те саме питання по прокурорах, суддях, таможниках сбушниках і навіть тих самих лісничих.
І як ви собі уявляєте промислову виробку, складування вивіз за границю без кришування, і участі в темі решал з Київа?
Тому нема чого писати дурниці.
их не жалко - жалко природу, которые погубили эти варвары...
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4209217099118554 10 год ·
Раз в четыре-пять лет в Украине повторяется национальная игра - "борьба с наводнением на Закарпатье". Вода сходит с гор, смывает населенные пункты и дороги, игра начинается.
Первыми в игру вступают руководители страны. Они спасают народ от очередного "внезапного" стихийного бедствия. Летят министры, вертолеты, спасатели, телекамеры, извергают заботу, сочувствие, скорбь, казенную помощь, обещания все исправить и всем вернуть кров и все отстроить лучше прежнего за счет резервного фонда.
Затем в игру вступают местные власти - они, скромно отводя в сторону глаза, говорят, что необоримая стихия смыла вообще все, надо срочно направить средства из госбюджета, все, что нажито непосильным трудом...
Потом взрываются соцсети и общество, ведь люди снова обсуждают фотографии вырубленных лесов, которые рубили и продолжают рубить, все постят карпатские пеньки.
Затем вступают в дело эксперты-экологи, которые дают профессиональные оценки комплексной проблемы, перемены климата, вмешательство человека в экосистемы, загрязнение мусором.
Затем героями новостей становятся пострадавшие - они потеряли все, их очень жаль, публикуются карточки и номера счетов.
Затем президент отчитывается, сколько людей спасли, сколько домов восстановили, сколько денег выделили, а
Кабмин отчитывается, что план борьбы с наводнениями утвержден, и деньги в бюджете будущего года предусмотрены, мол, если они будут работать еще год, то все необходимые миллиарды найдут и выделят.
Таким образом, провал власти превращается в подвиг.
И через пару недель все стихает и забывается, ведь наводнения есть везде, бывает, а что масштаб у нас большой, так вы в другие страны посмотрите.
Никто не отвечает за то, что в борьбу с наводнениями зарыли за предыдущие десятилетия миллиарды, куда они пошли, можно ли было сократить масштабы ущерба?
Никто не изучает ответственность местных властей, чрезвычайных служб, как велась работа на упреждение?
Никто не изучает, а как финансируются госпрограммы по расширению защитных сооружений и как защищаются от застройки охранные зоны водоемов, как контролируется хозяйственная деятельность в зонах риска, где предполагается сход воды?
Никто не проводит парламентские слушания, чтобы оценить, как меняется экологическая ситуация в стране, что надо делать чтобы избежать беды в будущем?
Никто не контролирует как выполняются решения СНБО и указы президентов по защите населения от стихийных бедствий?
Потому что в следующем году, авось, не зальет.
Украина не умеет жить планами развития на годы, потому что про планы развития здесь вспоминают только после стихийных бедствий, катастроф, войн, и забывают тотчас, как беда и лица жертв уходят с телеэкранов.
Тобто, якщо б не було повені, то ніякого кримінального провадження не було б?
Я понимаю всех руководителей силовых ведомств области - в отставку. Потом весь аппарат центральной прокуратуры на неделю в командировку на полевые занятия. Потом еще неделя на подготовку документов в суд и крупнеёшее судебное разбирательство!
Тогда бы, и только тогда к Зе относиться стали серьёзно.
Хускварна вам в поміч.