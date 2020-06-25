Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в указе главы государства.

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