Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня
Президент Украины Владимир Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в указе главы государства.
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+10 Игорь 4397
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+9 Федор solovero
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- у нас нет своего праздника
дубль два для тех у кого особый путь развития: хочешь красиво жить - плати.
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Сколько здесь ошибок Мало того, второй Ваш пост просто бессмысленнен с точки зрения его смыслового наполнения. Таки зеб обыкновенный. Адью.
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Изъяснительных - ни одной, а вот ты ошибся дважды - перепутал "изъяснение" с грамматикой и залез в дом за который не можещь платить. Вобщем, мужик, не можешь срать не мучай жопу, кизяки в помощь.
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Тут соглашусь, это для вас бессмысленный набор чёрточек, поскольку ваш словарный запас русского ожидает желать большего.
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V.V.
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Дорогі канадійці! Я, громадянин Украіни прошу вибачення у Вас за ганебні дії тимчасової антиукраінської Зевлади !!! Народ України, пам'ятає підтримку Вашої країни в нелегкій боротьбі проти російських загарбників !!! Вибачте! ВИБАЧТЕ УКРАІНУ !!!....