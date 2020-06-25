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голосование (1391) референдум (1432) россия (92990) Черноморский флот РФ (1554)

Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина

Моряков ЧФ РФ увольняют из-за

Офицеры российского корабля "Василий Быков" рассказали штабу Навального в Краснодаре , что им пригрозили увольнением из-за голосования против поправок.

Об этом сообщает российский ресурс "Карта нарушений на выборах", информирует Цензор.НЕТ.

По информации штаба Навального в Краснодаре, 28 членов экипажа из 63 проголосовали против поправок.

В связи с чем, командование Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота России потребовало у офицеров изменить своё мнение, пригрозив увольнением.

Но командир российского корабля отказался подтасовывать результаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию

В тоже время, российские СМИ со ссылкой на председателя совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества Андрея Зайцева категорически опровергают сообщения об угрозах в отношении моряков во время голосования.

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Топ комментарии
+49
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 7793
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25.06.2020 22:05
+22
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6986
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25.06.2020 22:02
+22
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6012
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25.06.2020 22:06
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Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6986
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25.06.2020 22:02 Ответить
Мамадарагая. Так и до референдума за присоединение Кр. Края к Украине недалеко.
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25.06.2020 22:04 Ответить
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 7793
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25.06.2020 22:05 Ответить
что толку в избу торопиться

и тятя-тятя звать с крыльца

когда сетями притащило
подлеца
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25.06.2020 22:12 Ответить
кто из них мордовка, а кто удмуртка?
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25.06.2020 22:28 Ответить
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!
Ну, то, что увольняют, это может быть, а вот то, что они не за путина голосуют, такого не может быть.
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25.06.2020 22:05 Ответить
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6012
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25.06.2020 22:06 Ответить
спасиб, что я в сортире был недавно
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25.06.2020 22:30 Ответить
Не нужны ему уже миллиярды, перерос он эту тему, в этом то и проблема.
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25.06.2020 22:34 Ответить
Плюсую. Когда деньги уже не интересны остается только жажда вдасти. Безграничной власти. А карлан на старости лет вообще кукухой поехал - возомнил себя супергеополитиком.
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25.06.2020 22:40 Ответить
Російська "демократія" у всій тоталітарній красі.🥴
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25.06.2020 22:07 Ответить
Такой случай был и в Беларуси, знакомый рассказывал.
Избирательная комиссия старается, чтобы как можно больше проголосовали досрочно - студентам угрожают, солдат строем гонят на досрочные. Так в одной части, ЗА ДЕНЬ ДО ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТЫ голосования, устроили разнос за то, что голосовали против чего-то, уже не помню подробности, а ведь подсчёт голосов только после окончания выборов...
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25.06.2020 22:32 Ответить
Що не день-то чергове дно.Бездонний кацапстан...На жаль,ми їх наздоганяємо із ЗЄ.
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26.06.2020 00:19 Ответить
Смейтесь смейтесь скоро и в Украине будет такое ....
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25.06.2020 22:10 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/rossija-planiruet-primenit-armiju-dlja-sozdanija-sukhoputnoho-koridora-k-krymu-razvedka.html Россия планирует применить армию для создания сухопутного коридора к Крыму - разведка ...и зачем Кравчук с Кучмой отдали ядерное оружие варварам,? Кравчук говорил что если российские войска войдут в Украину,то он с ружьём пойдёт добровольцем на фронт,а было бы ядерное оружие ,то ему этого не надо было делать сейчас.
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25.06.2020 22:11 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher

тётя Роза

@Anakoyher

·https://twitter.com/Anakoyher/status/1276172669201850368 3 ч

75 лет после окончания войны и победы в ней. А если отъехать от Москвы километров на 100, впечатление местами, что война кончилась вчера. И совсем не победой...
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25.06.2020 22:13 Ответить
Це демократія у факін рашен федерашен.
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25.06.2020 22:14 Ответить
Яка там нах.. федерація?Федерація -у Німеччині,США,Бразилії...
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26.06.2020 00:23 Ответить
какие то нах офицеры, крысы трюмные корабельные, что нагло брали "Черкассы" на абордаж...вы ещё скажите ,что у них есть честь и они унитазы не воруют, а токмо соляру и токмо на чф рф
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25.06.2020 22:24 Ответить
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 7027
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25.06.2020 22:24 Ответить
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 8935
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25.06.2020 22:25 Ответить
За последние 20 лет президентские сроки были обнулены в следующих "сверхдержавах:"
Таджикистан
Буркина-Фасо
Узбекистан
Сенегал
Боливия
Бурунди
Египет.
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25.06.2020 22:26 Ответить
Референдум в Белоруссии (2004)

Вопрос на референдум выносился один и звучал следующим образом: "Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: «Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?»
В то же время согласно ст. 112 Избирательного Кодекса «на республиканский референдум не могут выноситься вопросы: …связанные с избранием и освобождением Президента Республики Беларусь…»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-2 [2] .Результаты[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)&action=edit&section=3 править код ]
По сообщению ЦИК Беларусиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-5 [5] за проголосовало 79,42 % (5 548 477 чел.) от числа граждан, внесённых в списки для голосования. Против одобрения вынесенного на референдум вопроса проголосовало 9,90 % (691 917 чел.) от числа граждан, внесённых в списки для голосования. Число бюллетеней, признанных недействительными, составило 67 001.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)
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25.06.2020 22:39 Ответить
Можно продолжить этот список "сверхдержав" и в основном из Африки:
Чад -Идрис Деби
Камернун -Поль Бийя
Конго -Дени Сассу-Нгессо
Зимбабве -Роберту Мугабе
...
Отличная компания единомышленников и близких по духу товарища путина
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26.06.2020 00:56 Ответить
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна - Цензор.НЕТ 2898
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25.06.2020 22:44 Ответить
а стоимость одинаковая
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25.06.2020 22:59 Ответить
до какого же мерзкого состояния, один мелкий уродец,может довести нацию Пушкина,Чехова?!
В подсознании всплывают кадры из мульта,про Нильса,который с помощью волшебной дудочки,управляет целым стадом...
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25.06.2020 22:48 Ответить
Это здесь к чему? Речь как раз о матросах, не поддавшихся дудочке
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25.06.2020 22:54 Ответить
ой ли,много ли таких матросов будет...
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25.06.2020 22:57 Ответить
Почти 50% экипажа.
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25.06.2020 23:00 Ответить
Чехов был, Пушкин был и народец конченый тоже был и есть: они параллельными курсами идут. Не пересекаясь.
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25.06.2020 23:09 Ответить
Кулаче,Пушькєнд--ефіопський юда,Чехів писав,що він---з "укр.міста Таганрог".
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26.06.2020 00:25 Ответить
нацию Пушкина,Чехова



какую такую нацию? мокшей и лаптей, полудикой кацапо-орды? так они всегда такими были. а Пушкин и Чехов для кацапсин шибко умные, которых они ненавидят, да и инородцы они для мокшей. такие, как эфиоп Пушкин и малоросс Чехов из Таганрога - это все недолгое, только 19 век и мизерное с масшабами все паРаши явление, это пленка на толще воды.
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26.06.2020 13:25 Ответить
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна - Цензор.НЕТ 8114
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26.06.2020 13:26 Ответить
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна - Цензор.НЕТ 6179
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26.06.2020 13:27 Ответить
теперь оно не х#йло, а х#йл∅...
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25.06.2020 22:51 Ответить
Руководить образованием в Украине теперь будет «второй Табачник», - политолог. Как пишет у себя на Facebook Андрей Смолий , есть два события, которые не просто разрушают систему координат украинского государства, они ставят под сомнение все движение и прогресс Украины после Революции Достоинства. Политолог отмечает, первое - Владимир Зеленский возвращает коммунистов в Украину. Министр юстиции Денис Малюська заявил в Конституционном Суде, что автоматическая люстрация чиновников времен Компартии будет отменена, поскольку это «неактуально» в 2020 году. Второе событие - правительство, вопреки Верховной Раде и профильному Комитету, с нарушением Закона назначило исполняющего обязанности министра образования и науки Шкарлета, которого за глаза называют «вторым Табачником». Журналисты отмечают, что Шкарлет есть фигурантом многих скандалов, а также человеком, который очень хорошо засветился в Партии регионов. Теперь он будет главным за наше образование.

Андрей Смолий пишет, эти два события показывают, что Зеленский «идет своим путем». И этот путь далеко не украинский. Это путь ликвидации всего украинского и разрушения наработок Революции Достоинства. Одним слово падение продолжается.
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25.06.2020 22:59 Ответить
А какой "третий Табачник" молча оптимизировал (позакрывал) сельские школы и сделал с многих средних школ в городах девятилетки (именно то за что сьели Собачника)?
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25.06.2020 23:04 Ответить
Нами керують не українці,а ми,наївні й дурні,писки розняли і добре жити хочемо...
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26.06.2020 00:26 Ответить
Майбутній корм для риби не поважає свого хазяїна.
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25.06.2020 23:13 Ответить
Понти для приїзжих, командири за наказом показово грають в демократію. Який дурень повірить що, ті голоси хтось рахує? Яка різниця хто і як там голосував, якщо у них вже протоколи з результатами готові і підписи стоять з мокрими печатками?
Не вірю.
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26.06.2020 00:51 Ответить
Якісь не такі морячки. Хай беруть наших, ті фактично всі перейшли на бік ворога в Криму, а їх залишки голосували за клованів на самій передовій.
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26.06.2020 10:50 Ответить
ахренеть кацапы имеют царя батюшку хйула .
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26.06.2020 10:57 Ответить
 
 