Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина

Офицеры российского корабля "Василий Быков" рассказали штабу Навального в Краснодаре , что им пригрозили увольнением из-за голосования против поправок.

Об этом сообщает российский ресурс "Карта нарушений на выборах", информирует Цензор.НЕТ.

По информации штаба Навального в Краснодаре, 28 членов экипажа из 63 проголосовали против поправок.



В связи с чем, командование Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота России потребовало у офицеров изменить своё мнение, пригрозив увольнением.



Но командир российского корабля отказался подтасовывать результаты.

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В тоже время, российские СМИ со ссылкой на председателя совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества Андрея Зайцева категорически опровергают сообщения об угрозах в отношении моряков во время голосования.