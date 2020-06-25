Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы
Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Глава государства.
Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.
В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога.
Украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на всей временно неподконтрольной территории. Только в период с 1 до 23 июня 2020 зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольных правительству Украины территорию.
Украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область), которое произошло 22 июня 2020 в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.
Украинская сторона предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ.
Благодаря усилиям украинской делегации в рамках рабочей группы по социально-экономическим вопросам после двухнедельного перерыва была возобновлена работа украинского оператора мобильной связи в ОРДЛО Украины.
Украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО Украины. В частности, поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация поставила вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.
В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.
Также была отмечена возможность проведения выборов в ОРДЛО Украины исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.
Советники украинской делегации в ТКГ - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в политической группе приняли активное участие в этих консультациях.
В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу "всех на всех".
Делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям, а также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ.
Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.
Украинская сторона делает все возможное для выполнения договоренностей лидеров стран - участниц Нормандского формата, достигнутых в Париже 9 декабря 2019, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине.
Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ.
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Мнения 25-июн, 19:209 1 948 0
Про корабельную сосну писать не буду. Но напишу, пожалуй, про другое.
Морг в Артемовске, конец зимы 2015-го. Гробы - не знаю, из сосны ли, но в них лежат ребята, каждый из которых, может быть, превосходил по интеллектуальным способностям и Арахамию, и Корниенко, не говоря уже об их "лидере".
И вместо того, чтобы ржать - они погибали под Дебальцево. Мужества - вагон и маленькая тележка. Совести - бесконечность. Чувства долга - необъятное.
И давайте опустим те попытки очернить воинов, которые делаются нашими 73%, якобы, разные туда шли.
Один факт, что оказались в Дебальцево, а не в тылу, что погибли на линии фронта, а не на концерте - все объясняет.
Я понимаю, это не в моде у 73% - вспоминать о погибших, тем более это и не было их войной.
Но если уж заговорили про сосну - то пусть ассоциации будут другие.
Открой глаза, "население", и помни, кому обязано своей мирной жизнью.
Да, теперь уж точно голодной.
И с высокой стоимостью коммуналки.
А еще без зарплаты и работы, и осень близится.
Но ты же, "население", само постаралось - так распорядиться сохраненной тебе мирной жизнью.
Елена Кудренко
Министерство здравоохранения составило новые рекомендации для россиян по ведению здорового образа жизни. В новом методическом пособии гражданам предлагают ограничить в своём рационе потребление сахара и соли. Особую опасность, по мнению диетологов, для организма могут нести морепродукты. Россиянам предлагают дозировать потребление форели, лосося, кижуча, лобстеров. Ограничивать себя стоит и в потреблении красной икры, которой часто злоупотребляют россияне, особенно старшего возраста.
«Привычка вёдрами есть икру лососевых рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча, атлантического лосось, форели осталась у россиян с советских времён. Редко найдёшь семью, которая бы не ела икру каждый день. Особенно уязвимы к этому пенсионеры, но именно им опаснее всего есть много икры, ведь они уже имеют к своему преклонному возрасту отложения солей в организме, что чревато закупоркой сосудов и тромбами. Поэтому хочется, прежде всего, обратиться именно к пенсионерам с просьбой ограничить потребление красной икры полтора килограммами в неделю. Понимаю, что хочется ни в чём не отказывать себе в старости, но нужно ответственно отнестись к здоровью», - рассказала составитель пособия, доктор медицинских наук Инна Травникова.
В Минздраве предупредили и о необходимости контроля уровня сахара в крови. Особое внимание в пособии уделено фруктозе, содержащейся в большинстве фруктов и ягод. Тут ведомство рекомендует не есть больше 3 килограммов в неделю таких фруктов, как папайя, маракуйя, питахайя (драконий фрукт), манго, карамбола и другие. Их желательно заменить яблоками сорта Симиренко и отечественными корнеплодами.
Кого-то можно и "по собственному желанию".
Шо вы суки падлы квартельные из телевизора вытворяете, сволочи ? Шо вы делаете, твари прокацапские ?
второй вопрос - шиш
третий вопрос - возможно