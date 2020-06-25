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ОБСЕ (4853) Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842)

Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы

Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Глава государства.

Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога.

Украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на всей временно неподконтрольной территории. Только в период с 1 до 23 июня 2020 зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольных правительству Украины территорию.

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Украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область), которое произошло 22 июня 2020 в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.

Украинская сторона предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ.

Благодаря усилиям украинской делегации в рамках рабочей группы по социально-экономическим вопросам после двухнедельного перерыва была возобновлена ​​работа украинского оператора мобильной связи в ОРДЛО Украины.

Украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО Украины. В частности, поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация поставила вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.

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В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Также была отмечена возможность проведения выборов в ОРДЛО Украины исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

Советники украинской делегации в ТКГ - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в политической группе приняли активное участие в этих консультациях.

В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу "всех на всех".

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Делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям, а также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ.

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

Украинская сторона делает все возможное для выполнения договоренностей лидеров стран - участниц Нормандского формата, достигнутых в Париже 9 декабря 2019, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине.

Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ.

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Топ комментарии
+12
"Население", открой глаза и помни, кому обязано мирной жизнью
Мнения 25-июн, 19:209 1 948 0

Про корабельную сосну писать не буду. Но напишу, пожалуй, про другое.

Морг в Артемовске, конец зимы 2015-го. Гробы - не знаю, из сосны ли, но в них лежат ребята, каждый из которых, может быть, превосходил по интеллектуальным способностям и Арахамию, и Корниенко, не говоря уже об их "лидере".

И вместо того, чтобы ржать - они погибали под Дебальцево. Мужества - вагон и маленькая тележка. Совести - бесконечность. Чувства долга - необъятное.

И давайте опустим те попытки очернить воинов, которые делаются нашими 73%, якобы, разные туда шли.

Один факт, что оказались в Дебальцево, а не в тылу, что погибли на линии фронта, а не на концерте - все объясняет.

Я понимаю, это не в моде у 73% - вспоминать о погибших, тем более это и не было их войной.

Но если уж заговорили про сосну - то пусть ассоциации будут другие.

Открой глаза, "население", и помни, кому обязано своей мирной жизнью.

Да, теперь уж точно голодной.

И с высокой стоимостью коммуналки.

А еще без зарплаты и работы, и осень близится.

Но ты же, "население", само постаралось - так распорядиться сохраненной тебе мирной жизнью.

Елена Кудренко
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25.06.2020 22:14
+7
Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы - Цензор.НЕТ 6352
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25.06.2020 22:19
+5
В більших чим теперішня територія України.
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25.06.2020 22:28
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"Население", открой глаза и помни, кому обязано мирной жизнью
Мнения 25-июн, 19:209 1 948 0

Про корабельную сосну писать не буду. Но напишу, пожалуй, про другое.

Морг в Артемовске, конец зимы 2015-го. Гробы - не знаю, из сосны ли, но в них лежат ребята, каждый из которых, может быть, превосходил по интеллектуальным способностям и Арахамию, и Корниенко, не говоря уже об их "лидере".

И вместо того, чтобы ржать - они погибали под Дебальцево. Мужества - вагон и маленькая тележка. Совести - бесконечность. Чувства долга - необъятное.

И давайте опустим те попытки очернить воинов, которые делаются нашими 73%, якобы, разные туда шли.

Один факт, что оказались в Дебальцево, а не в тылу, что погибли на линии фронта, а не на концерте - все объясняет.

Я понимаю, это не в моде у 73% - вспоминать о погибших, тем более это и не было их войной.

Но если уж заговорили про сосну - то пусть ассоциации будут другие.

Открой глаза, "население", и помни, кому обязано своей мирной жизнью.

Да, теперь уж точно голодной.

И с высокой стоимостью коммуналки.

А еще без зарплаты и работы, и осень близится.

Но ты же, "население", само постаралось - так распорядиться сохраненной тебе мирной жизнью.

Елена Кудренко
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25.06.2020 22:14 Ответить
Кто организовал оборону Дебальцевского аппендикса таким "успешньім" образом ? Я не о солдатах и офицерах в войсках , а о ГШ и Главнокомандующем ?
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25.06.2020 22:48 Ответить
Ну если ничего не делать, а только стучать хером по роялю, тогда да ты великий зеленый стратеХ диванных войск. ******* не мешки таскать.
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25.06.2020 23:04 Ответить
Ну самолайки у таких ботов с красными шариками как ты. А мюсли у тебя в голове. Поэтому они тебе понятны на всю глубину.
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25.06.2020 23:06 Ответить
Новость о старом.......
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25.06.2020 22:14 Ответить
Минздрав посоветовал россиянам съедать не более 1,5 кг красной икры в неделю

Министерство здравоохранения составило новые рекомендации для россиян по ведению здорового образа жизни. В новом методическом пособии гражданам предлагают ограничить в своём рационе потребление сахара и соли. Особую опасность, по мнению диетологов, для организма могут нести морепродукты. Россиянам предлагают дозировать потребление форели, лосося, кижуча, лобстеров. Ограничивать себя стоит и в потреблении красной икры, которой часто злоупотребляют россияне, особенно старшего возраста.

«Привычка вёдрами есть икру лососевых рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча, атлантического лосось, форели осталась у россиян с советских времён. Редко найдёшь семью, которая бы не ела икру каждый день. Особенно уязвимы к этому пенсионеры, но именно им опаснее всего есть много икры, ведь они уже имеют к своему преклонному возрасту отложения солей в организме, что чревато закупоркой сосудов и тромбами. Поэтому хочется, прежде всего, обратиться именно к пенсионерам с просьбой ограничить потребление красной икры полтора килограммами в неделю. Понимаю, что хочется ни в чём не отказывать себе в старости, но нужно ответственно отнестись к здоровью», - рассказала составитель пособия, доктор медицинских наук Инна Травникова.

В Минздраве предупредили и о необходимости контроля уровня сахара в крови. Особое внимание в пособии уделено фруктозе, содержащейся в большинстве фруктов и ягод. Тут ведомство рекомендует не есть больше 3 килограммов в неделю таких фруктов, как папайя, маракуйя, питахайя (драконий фрукт), манго, карамбола и другие. Их желательно заменить яблоками сорта Симиренко и отечественными корнеплодами.

Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы - Цензор.НЕТ 8788
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25.06.2020 22:14 Ответить
А лучше вообще не есть.Тогда не будет тромбов и закупорок не надо будет срать бегать на улицу .Ну разве самую малость ягеля и щи с бярезовой коры
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25.06.2020 22:49 Ответить
Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы - Цензор.НЕТ 6352
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25.06.2020 22:19 Ответить
В каких территориях?
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25.06.2020 22:21 Ответить
В більших чим теперішня територія України.
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25.06.2020 22:28 Ответить
Самая большая досталась от СССР, дуракам досталась, не смогли обустроить такую страну.
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25.06.2020 23:01 Ответить
Так такие ..... как ты под ногами крутятся.
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25.06.2020 23:08 Ответить
"В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу "всех на всех".

Кого-то можно и "по собственному желанию".
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25.06.2020 22:23 Ответить
На факте оккупации все это балабольство никак не скажется. Юридически - это все обычное предательство и шашни с оккупантами. В военное время таких переговорщиков обычно ставят к стенке,но у нас мир в банановой Республике. Задача же ОБСЕ - зафиксировать статус-кво оккупированных территорий и обеспечить покой бурятов, что бы в них не стреляли.
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25.06.2020 22:27 Ответить
Восстановление какой нахрен связи? Ещё банкоматы им на парашютах сбросьте и воду конечно в Крым…
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25.06.2020 22:29 Ответить
А что вы хотите?Зеленскому и его "соснам народа" ватное население лугандона ментально более близко,чем население свободной Украины.Вот для своих и стараются.
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26.06.2020 07:51 Ответить
Агент Ермак получил очередную порцию указанию от своих хозяев из Кремля.
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25.06.2020 22:30 Ответить
Давайте уже не пистите а запускайте в Украину гондонов лугандонских гардонов с автоматами и я знаю,шо их 2 таких гондонов из лугандонии прежде чем меня они убьют я их сук убью двоих топором на своей территории в доме.

Шо вы суки падлы квартельные из телевизора вытворяете, сволочи ? Шо вы делаете, твари прокацапские ?
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25.06.2020 22:33 Ответить
первый вопрос - да
второй вопрос - шиш
третий вопрос - возможно
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25.06.2020 22:40 Ответить
Все идет в нужном направлении , а направление на вторую встречу в Нормандском формате. Именно там будет решаться принципиальньій и ключевой вопрос - вьівод российских войск и вооружений с Донбасса.
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25.06.2020 22:52 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом. Точнее совсем не верится.
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26.06.2020 00:55 Ответить
Ты,человече,похоже из другого измерения вещаешь.Достаточно просто послушать,что наговорил за последнюю неделю царь московии пуйло первое про "исконно русские земли", которые должны вернуть рахе бывшие союзные республики, чтобы понять,что рашисты по своей воле никогда не уйдут с оккупированных земель.Только идиот в наркотическом бреду может видеть мир в зеньках путлера.
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26.06.2020 07:59 Ответить
Не тупи , про миролюбие Путина речь не идет. РФ-ию нагибают на уход с Донбасса , не факт , что єто сработает , но єкономическое ослабление противника на руку Украине. Идет сложная дипломатическо- силовая партия , пока Украина играет не одна против РФ - шанс вьіиграть у нас есть.
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26.06.2020 08:34 Ответить
"В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок." Все остальное после этой цитаты это для успокоения небайдужых украинцив т.к. реальной всеобъемлющей деэскалации не будет ну по типу разведения в птровском или Золотом ( недели тишины не было, а "развели" как котят с подачи бубочки), вывода техники тоже не будет на крайний случай загонят в сараи и повесят амбарные замки, а про контроль над границей еще из уст величайшего политика звучало о муниципальной охране состоящей из представителей Нац.гвардии, представителей оккупантов и ОБСЕ.Вот потому-то и был вояж ермака в Белоруссию, Париж, Берлин.Формула Штанмаейра уже включена в проект Закона .Еще в мае знаток корабельных сосен озвучивал :"Корниенко также выразил надежду, что 25 октября выборы также пройдут и на оккупированных территориях Донбасса.«Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому шло», - добавил он."
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25.06.2020 23:10 Ответить
"... была возобновлена ​​работа украинского оператора мобильной связи в ОРДЛО Украины" --- значит развязка близка. Операторы что-то уже знают. Захватывают рынок за ранее.
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26.06.2020 00:47 Ответить
 
 