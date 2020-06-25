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У ректора Сумского госуниверситета Васильева - COVID-19, контактировавший с ним мэр Лысенко идет на самоизоляцию, - СМИ

У ректора Сумского госуниверситета Васильева - COVID-19, контактировавший с ним мэр Лысенко идет на самоизоляцию, - СМИ

У ректора Сумского государственного университета Анатолия Васильева подтвердили COVID-19. Среди контактных лиц - мэр Сум Александр Лысенко и глава облсовета Владимир Токарь, завтра они идут на самоизоляцию. В здании университета сегодня проходило ВНО.

О болезни Васильева Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Информацию о том, что у ректора лабораторно подтвержден COVID-19, журналистам подтвердили в пресс-центре университета. Сейчас Васильев дома на самоизоляции, он чувствует себя удовлетворительно.

Среди контактных лиц ректора - чуть ли не все руководство региона, сообщает ТСН. 23 июня Васильев был на коллегии в ОГА. С ним контактировали мэр Сум Александр Лысенко, глава облсовета Владимир Токарь и ОГА Роман Грищенко.

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Лысенко и Токарь с завтрашнего дня идут на самоизоляцию. Грищенко рассказал журналистам, что на коллегии сидел далеко от Васильева, а сегодня уже успел побывать в Киеве, сделать тест на COVID-19 и получить негативный результат.

В помещении университета сегодня проходило ВНО. Перед оцениванием в помещении провели дезинфекцию. Эту же процедуру повторили после того, как тестирование закончилось, и абитуриенты разошлись.

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Короче кому джелают тесты у того глисты
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25.06.2020 23:01 Ответить
10-20% будь-якої кількості протестованих людей мають позитивний результат
чи вірус вже давно, ще до карантинів, поширився серед людей (як герпес)? чи тести - фуфло, і невідомо, на що насправді позитивно реагують?
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25.06.2020 23:18 Ответить
 
 