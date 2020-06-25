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Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ

Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ

Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, но руководство РФ продолжает блокировать перспективы мирного, политико-дипломатического урегулирования.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Олег Герасименко на специальной сессии по Украине Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору вопросов безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Российско-украинский конфликт длится уже более шести лет - дольше, чем Вторая мировая война - самое разрушительное военное столкновение в истории человечества. Россия не усвоила уроков Второй мировой войны; в 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году прибегла к незаконной аннексии части территории своего соседа, Украины. Она начала военное вторжение в Крым и на Донбасс, а также инициировала масштабную пропагандистскую войну против моей страны, целью которой было оправдать это вторжение и избежать ответственности ", - заявил дипломат.

Представитель Украины подчеркнул, что РФ усиливает военное присутствие на Донбассе и продолжает превращать Крымский полуостров и окружающую акваторию в свой "военный форпост в Черном и Азовском морях". "Такие дестабилизирующие действия представляют угрозу безопасности и торговле далеко за пределами региона ОБСЕ", - отметил он.

Герасименко подчеркнул, что постоянное нарушение Россией большинства основных норм международного права не должно стать новой нормой для Европы. "Если мириться, то это приведет лишь к дальнейшему ухудшению ситуации безопасности и послужит поводом для государства-агрессора продолжать свою политику", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС в ОБСЕ: Решения Нормандского саммита в Париже не выполняются, несмотря на конструктив Украины

Дипломат обратил внимание на то, что президентские и парламентские выборы в Украине в прошлом году "открыли окно возможностей для Украины и России ускорить переговоры по политико-дипломатическому урегулированию, которое давно назрело". Украина сделала ряд шагов на пути к мирному урегулированию, однако они остались без ответа со стороны РФ. Напротив, Россия ускорила выдачу паспортов жителям ОРДЛО, что имеет негативное влияние на перспективы достижения мира и реинтеграции этих районов.

"Мы до сих пор не увидели никаких признаков того, что Кремль принял окончательное решение прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования с оккупированных территорий Украины. Вместо этого он продолжает отправлять военные колонны через неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы, преследовать украинских граждан в Крыму и Донецкой, Луганской областях, вести гибридные войны против украинского государства и общества, законных органов власти, верховенства права и демократии в Украине ", - подчеркнул представитель МИД.

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Герасименко призвал Россию продемонстрировать конструктивное участие в переговорах о прекращении конфликта и оккупации и напомнил о "красных линиях" для украинской стороны: не может быть компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Топ комментарии
+9
Постоянная война длится уже 103 года- с прихода к власти членина. Остановить её может только полное физическое уничтожение параши.
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25.06.2020 22:55
+9
Какой, нахрен, конфликт?
Надо называть вещи своими именами - война.
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25.06.2020 22:56
+7
Как можно сравнивать квадратное и красное?
У нас же ВСЕ презики боятся назвать войну войной!!!!
У нас АТО.... ООС.... но не война!!!!
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25.06.2020 22:59
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Ізраїль воює за своє існування вже 80 років.
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25.06.2020 22:49 Ответить
Ну не совсем 80 лет. Декларация независимости была провозглашена https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 14 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1948 года на основании резолюции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральной Ассамблеи ООН № 181, принятой https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 29 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1947 года . Своровали часть Палестины и поэтому палестинцы до сих пор пытаются вернуть украденное.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5455
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25.06.2020 23:03 Ответить
Палестина, это как роССия, у которой все земли украденные, так и палестина, располагается на ворованных у евреев исконно еврейских землях.
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25.06.2020 23:10 Ответить
Тому росіяни і підтримують палестинців. "Как жаль людей, вьі бьі видєлі, оставілі ім одні каменньіє пустьіні" і така скорбота в очах.
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26.06.2020 06:01 Ответить
"Своровали", когда палестинцы и всё остальные арабы вокруг пытались уничтожить Израиль полностью, физически. Облом вышел. Ты в курсе, кто науськивал арабов и поставлял им оружие?
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26.06.2020 10:43 Ответить
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25.06.2020 23:04 Ответить
спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором!
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25.06.2020 22:51 Ответить
Я - Буба Касторский, оригинальный куплетист...
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25.06.2020 23:01 Ответить
Спасибо, кэп!
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25.06.2020 22:50 Ответить
Стоять в позе зеленского, выполнять указания Путина - это не конфликт. Он по сути еще не завершился, но идет к своему финалу. Украинцы решили оставить себя без страны. Ну что ж. Уроки истории не впрок, значит будут еще. Только вот научат ли они людишек, доверивших свою судьбу клоуну?
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25.06.2020 22:54 Ответить
Без страны решили оставить себя хохлы. А хохол,это уже не украинец,уже не человек, но еще не кацап.
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25.06.2020 23:08 Ответить
Не только себя, но и украинцев.
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25.06.2020 23:24 Ответить
Постоянная война длится уже 103 года- с прихода к власти членина. Остановить её может только полное физическое уничтожение параши.
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25.06.2020 22:55 Ответить
Какой, нахрен, конфликт?
Надо называть вещи своими именами - война.
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25.06.2020 22:56 Ответить
Наверное потому что с гитлеровцами воевали а с путлеровцами переговариваются и торгуют
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25.06.2020 22:58 Ответить
Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5328
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25.06.2020 23:06 Ответить
Как можно сравнивать квадратное и красное?
У нас же ВСЕ презики боятся назвать войну войной!!!!
У нас АТО.... ООС.... но не война!!!!
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25.06.2020 22:59 Ответить
а что рада не может признать? премьер?
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25.06.2020 23:35 Ответить
А чье большинство в раде? Чей премьер?
И вообще то внешняя политика по Конституции это обязанности президента!!!
И по конституции это президент подает в раду !!!
Стыдно не знать элементарное!!!!!
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25.06.2020 23:45 Ответить
Каселек каселек, какой каселек? Нас там нет, мы не мы и ваще мы никто.
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25.06.2020 23:05 Ответить
У нас прежде всего очень слабая и ненасытная власть, особенно в части олигархов, которые сговорились с рашисткими олигархами и замечательно живут, наплевав на страну и людей.
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25.06.2020 23:06 Ответить
У нас переплетённая власть с москалями,которая вбрасывает то, что растворится без существенных последствий,как они считают.....Но это видно многим.Плюс интернет...и т.д.Они обречены,бо заняли неправильную сторону
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25.06.2020 23:13 Ответить
И шо?У меня бабулька почётный гражданин города ГЕРМАНИИ.из за того.ЩО ЕЙ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ В ЛАГЕРЕ
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25.06.2020 23:16 Ответить
Если бы тов.Сталин в 40х годах прошлого века разрешил по желанию-хочешь иди воюй,не хочешь- иди смотри квартал95,города,где осталось мирное советское население не обстреливал,не бомбил,на окупированную Гитлером территорию регулярно пересылал пенсии,подавал воду и продукты питания,то Великая Отечественная продолжалась бы и поныне,либо второй вариантразвития событий-мы бы имели государственный язык немецкий
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25.06.2020 23:13 Ответить
Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1875Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4196
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25.06.2020 23:14 Ответить
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25.06.2020 23:36 Ответить
потрібно звернутись до гонщиків автомобілів, нехай приженуть в кожну ОТГ по 5 штук
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25.06.2020 23:38 Ответить
Хрен они их отдадут, даже за деньги. Друг меркельши обидится. Они до 1941 года были союзники (ну, немножко поссорились потом), и сейчас.
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26.06.2020 10:45 Ответить
Держаться и не расслабляться
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25.06.2020 23:20 Ответить
..атопутиннападет ...
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26.06.2020 07:45 Ответить
.. а - и просить денег по всему миру ...
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26.06.2020 07:46 Ответить
война ,созданная немецко- французскими подельниками куйла в Европе, по его сценарию, будет длится долго .Ибо это есть сговор между ними и рашистом преследующий обоюдную выгоду-Недопущение Украины в ЕС и в НАТО и привязанность Украины к решению территориальных вопросов.которые куйло создал оккупацией украинского Крыма и Донбасса,Без США Украину сделают буфером(топляком) между ЕС и рашистом...
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26.06.2020 00:07 Ответить
..я че то упустил мысль....а с США что будет с Украиной? Она не будет буфером? И потом....ведь есть же НАТО.
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26.06.2020 00:51 Ответить
разница- буфер с НАТО и тот ,который сейчас создали немецко француские подельники рашиста,без НАТО.Будь Украина в НАТО ,рашист бы никогда не оккупировал украинские территории
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26.06.2020 10:18 Ответить
Какая такая война ? Ее жеж нету... есть только какие-то мутные мусорские "апирации", а не война.
В Украине действуют законы мирного времени. Каждый, кто решил защищать свою страну - попадает под УК за убийство и прочее...
Единственная цель этого показушного нытья в ЕС-ах - выпросить денег и разворовать их.
Занавес..
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26.06.2020 07:41 Ответить
 
 