Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, - Украина в ОБСЕ

Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война, но руководство РФ продолжает блокировать перспективы мирного, политико-дипломатического урегулирования.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Олег Герасименко на специальной сессии по Украине Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору вопросов безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Российско-украинский конфликт длится уже более шести лет - дольше, чем Вторая мировая война - самое разрушительное военное столкновение в истории человечества. Россия не усвоила уроков Второй мировой войны; в 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году прибегла к незаконной аннексии части территории своего соседа, Украины. Она начала военное вторжение в Крым и на Донбасс, а также инициировала масштабную пропагандистскую войну против моей страны, целью которой было оправдать это вторжение и избежать ответственности ", - заявил дипломат.

Представитель Украины подчеркнул, что РФ усиливает военное присутствие на Донбассе и продолжает превращать Крымский полуостров и окружающую акваторию в свой "военный форпост в Черном и Азовском морях". "Такие дестабилизирующие действия представляют угрозу безопасности и торговле далеко за пределами региона ОБСЕ", - отметил он.

Герасименко подчеркнул, что постоянное нарушение Россией большинства основных норм международного права не должно стать новой нормой для Европы. "Если мириться, то это приведет лишь к дальнейшему ухудшению ситуации безопасности и послужит поводом для государства-агрессора продолжать свою политику", - заявил он.

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Дипломат обратил внимание на то, что президентские и парламентские выборы в Украине в прошлом году "открыли окно возможностей для Украины и России ускорить переговоры по политико-дипломатическому урегулированию, которое давно назрело". Украина сделала ряд шагов на пути к мирному урегулированию, однако они остались без ответа со стороны РФ. Напротив, Россия ускорила выдачу паспортов жителям ОРДЛО, что имеет негативное влияние на перспективы достижения мира и реинтеграции этих районов.

"Мы до сих пор не увидели никаких признаков того, что Кремль принял окончательное решение прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования с оккупированных территорий Украины. Вместо этого он продолжает отправлять военные колонны через неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы, преследовать украинских граждан в Крыму и Донецкой, Луганской областях, вести гибридные войны против украинского государства и общества, законных органов власти, верховенства права и демократии в Украине ", - подчеркнул представитель МИД.

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Герасименко призвал Россию продемонстрировать конструктивное участие в переговорах о прекращении конфликта и оккупации и напомнил о "красных линиях" для украинской стороны: не может быть компромиссов относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.