Россия планирует применить войска для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым, - ГУР Минобороны

Российская Федерация собирается при помощи военной силы пробить в оккупированный Крым сухопутный коридор и лишить Украины выхода к Черному морю

Об этом заявил в интервью "Укринформу" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, следует заметить, что это - не идея, а план. Очевидно, что стратегический план применения ВС РФ для создания этого сухопутного коридора и лишения Украины выхода к Черному морю и мировому океану в планирующих документах России остается", - сказал представитель ГУР в ответ на вопрос, оставила ли Россия идею "пробить" сухопутный коридор в Крым.

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По словам Скибицкого, военная разведка "имеет определенную информацию относительно и учений, которые проводятся по такому же сценарию, и других действий".

"Поэтому такие планы существуют. Но их реализация уже будет зависеть от многих факторов", - рассказал он.