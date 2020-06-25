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взрыв (6500) Киев (24762) Кличко (4455) обрушение (179)

Киев предоставит дополнительную денежную помощь всем пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв, - Кличко

Киев предоставит дополнительную денежную помощь всем пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв, - Кличко

Городская власть предоставит дополнительную денежную помощь всем пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с пострадавшими семьями.

"Нам в очень сжатые сроки нужно решить много вопросов. Вы знаете, что городские власти выделили материальную помощь пострадавшим жителям от 50 до 100 000 гривен. Также мы приняли решение предоставить, вместе с фондом "Будущий Киев", дополнительную материальную помощь наличными - по заявлениям каждого из пострадавших. Эти деньги нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. Уже завтра они смогут получить эти средства", - рассказал Кличко.

Кличко также отметил, что за средства городского бюджета сделать ремонты в квартирах, которые получат пострадавшие жители.

"Мы сделаем ремонт в новых квартирах для пострадавших жителей. Как только они получат ключи, мы готовы это сделать. Для того, чтобы как можно быстрее люди смогли вернуться к нормальной жизни", - подытожил мэр Киева.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы.

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ещё каждому по лимону. теперь от кличка.
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26.06.2020 00:01 Ответить
Так может им газконтора предоставит???? Пусть нахрен выселят тех кретинов которые резиновый шланг на хомуты прикрутили!
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26.06.2020 00:02 Ответить
Якось дивно звучить в нових квартирах робити ремонт.
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26.06.2020 00:08 Ответить
За личный счет мера?
Надо за счет народных депутатов, которые систему страхования похеряли напрочь.
И за счёт нацБанка,, обесценившего национальную валюту более чем в 15 раз! Что отмело сам смысл страхования.
За счёт всех работников КабМина, которым было выгодно обесценивание национальной валюты.
А что сделает мер? Выделит деньги из общей кассы - налогов трудящихся. Реально виноватые - не пострадают
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26.06.2020 00:12 Ответить
Почему Киев? Пускай газовщики берут и покупают жильцам новые квартиры. Ато деньги за подключение и за разрешения бешенные если не сказать безумные дерут, а сами не могут нормально ни трубы сварить ни счетчик прикрутить
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26.06.2020 00:21 Ответить
Почему опять за все должны платить налогоплательщики??? Когда наконец газовики понесут ответственность??? Бабки ежемесячно берут, а чуть что - они не при чем...
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26.06.2020 00:28 Ответить
Мы сделаем ремонт в новых квартирах для пострадавших жителей. Как только они получат ключи, мы готовы это сделать. Для того, чтобы как можно быстрее люди смогли вернуться к нормальной жизни", - подытожил мэр Киева. Источник: https://censor.net/n3204481
Кто то будет делать ремонт новыйх квартир????? Насчет ключей не понял.
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26.06.2020 00:30 Ответить
Интересно как он это сказал...Не мэрия Киева предоставит, а Киев...имея ввдиду всех киевлян. Отобьет за счет тарифов на проезд.
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26.06.2020 01:11 Ответить
В старые времена жертв пожара ( тут больше взрыва) называли погорельцами.. Это Страшная беда и не дай Бог кому то попасть в такую ситуацию. Но хоть в чем то беднягам "повезло", хотя это слово мало подходит к данной ситуации, но все же. Это то что впереди местные выборы и это все таки Киев. Так что и местная власть в виде Витали и центральная в виде Зели и его "молодой команды" все таки постараются им помочь. Хотя понятно что нафик бы это помощь, лучше бы этого ни чего не было. Но все же.
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26.06.2020 07:43 Ответить
 
 