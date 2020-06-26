РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10218 посетителей онлайн
Новости Янтарная мафия
2 725 22
Нацполиция (16188) правоохранительные органы (2958) Ривненщина (1194) силовики (2797) янтарь (581)

На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця. ФОТО

В Ривненской области правохранители блокировали деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на перепродаже нелегально добытого янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця 01

Жительницы Рокитновского района области организовали приобретение и хранение янтаря с целью дальнейшей перевозки через границу Украины в обход установленных таможенных правил.

На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця 02

Сегодня, 25 июня, в ходе ряда обысков сотрудники полиции изъяли 142 килограмма расфасованных камней различной фракции. Общая стоимость изъятого янтаря-сырца - 2 миллиона гривен.

Смотрите: Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине. ФОТОрепортаж

На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця 03
На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця 04

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все лица, которые могут иметь отношение к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Это намыли ещё при Пеце.
показать весь комментарий
26.06.2020 00:31
+3
А разве все еще моют? Бубочка ведь говорил что в незаконной добыче виноват Петя. Странно.
показать весь комментарий
26.06.2020 00:23
+1
Ось природа ще дасть люлєй і за бурштин.
показать весь комментарий
26.06.2020 00:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось природа ще дасть люлєй і за бурштин.
показать весь комментарий
26.06.2020 00:13 Ответить
Эй, Шарии-Петушарии, пришла на ваши сраки разнарядка - жопы ваши проданы в Тунис и ими будут бармалеи тамошние утешаться.
показать весь комментарий
26.06.2020 00:22 Ответить
Респект работникам СОРМ, теперь желающих бесплатно копаться в грязи будет всё меньше.
показать весь комментарий
26.06.2020 00:23 Ответить
А разве все еще моют? Бубочка ведь говорил что в незаконной добыче виноват Петя. Странно.
показать весь комментарий
26.06.2020 00:23 Ответить
Это намыли ещё при Пеце.
показать весь комментарий
26.06.2020 00:31 Ответить
А де це у нас є легальний виробіток бруштину? І хто дав ліцензію?
показать весь комментарий
26.06.2020 00:37 Ответить
На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн
Половина отправлена Венедиктовой
половина-сАбакову
для "экспертизы"
показать весь комментарий
26.06.2020 01:05 Ответить
Это Аваков набирает себе рабов по добыче янтаря. Иначе срок. Пусть выбирают. С каждым задержаным будет проведена соответствующая беседа.
показать весь комментарий
26.06.2020 01:15 Ответить
Странно, а я ведь много раз слышал:
"Коррупцию поборато",
"Контрабанду поборато",
" Нелегальную добычу поборато"...
показать весь комментарий
26.06.2020 01:15 Ответить
Тож Питро все потужно поборов, а при Зеленському все вернулось за один день. )))
показать весь комментарий
26.06.2020 06:03 Ответить
Работу Аваковы хоть кто-нибудь контролирует?
показать весь комментарий
26.06.2020 01:16 Ответить
Ну наркоманы.Вы посмотрите,они камню в мешках молятся падая на колени
На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця - Цензор.НЕТ 921
показать весь комментарий
26.06.2020 01:27 Ответить
Куда они его потом продают? Кто и зачем покупает янтарь? У меня лично нет ни одного знакомого у кого есть изделие из янтаря.
показать весь комментарий
26.06.2020 02:04 Ответить
Китайцы очень любят, от сглаза... курортные места, типа Гданьск. По закупке наверное тысяч на 200.
показать весь комментарий
26.06.2020 05:54 Ответить
Обратил внимание на тарантайку-телегу с ржавыми ободами на колёсах. Или музейная этнографическая? Как вроде со времен Тараса Григорьевича! Или взаправду на таких там гоняют? На коняку бы глянуть! И в обморок упасть. Ох и живём.
показать весь комментарий
26.06.2020 02:06 Ответить
Це декоративний візок, для прикраси, - зараз дуже модно. А ви, очевидно ще в дрімучому совку живете.
показать весь комментарий
26.06.2020 06:05 Ответить
Спасибо товарищ Аль Пачино-Капучино за намёк. Да, не молод я. И глечик что на фото одет верх дном увидел сразу тоже. Чуть стебанулся я коментиком. А по слову ржавчина в моём тексте можно бы было и догадаться. Ну ничего. А кофе-капучино впервые попил в 1976г, в Генуе, тогда пенку посыпали тёртым мелко шоколадом, и эта пенка напоминала шапку берет монаха ордена Капуцинов---ущучил? Предполагаю что в 1976 годы твои мама и папа ещё не познакомились---но не страшно конечно. Учи матчасть---мать вашу!
показать весь комментарий
26.06.2020 20:20 Ответить
В 1976 я ходив в третій клас, хлопчику.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:47 Ответить
Ну годится тоже. Я правда в том году на пас-лайнере ЧМП *Леонид Собинов* вернулись после круизов от Сиднея по Тихому океану, на Средиземное море. Тут лето началось, а в Австралии зима пошла. Сезон кончился. Аривидерчи бамбино.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:58 Ответить
Я за вас радий. )))
показать весь комментарий
26.06.2020 21:22 Ответить
"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА/ Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ./Пора Коломойскому заменить Сытника на Розенблата-профессионала.
показать весь комментарий
26.06.2020 08:48 Ответить
Опять пропадет как когдато изьяли и украли с кабинета мусарни
показать весь комментарий
26.06.2020 09:01 Ответить
 
 