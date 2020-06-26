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Новости Паводки на Западной Украине
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Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции в подтопленных районах на западе Украины, - Степанов

Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции в подтопленных районах на западе Украины, - Степанов

Ситуация с медучреждениями в районах, пострадавших от наводнения на западе страны, стабильная, эвакуация не требуется, но возможны вспышки кишечной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, готово ли министерство к возможным вспышкам COVID-19 в затопленных районах, поскольку в настоящее время много контактов в связи с проведением спасательных работ.

Министр сказал: "Конечно, кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно".

Мы всегда готовим систему сразу после того, как это происходит (наводнения)",- добавил он.

Говоря о ситуации в подтопленной больнице города Галич (Ивано-Франковская область), где находятся на лечении пациенты с COVID-19 и возможной эвакуации, министр сказал: "Действительно, в больнице Галича было затоплено подвальное помещение, и мы начали готовиться к возможной эвакуации… были эвакуированы только три женщины-роженицы, остальных не эвакуировали, ситуация полностью контролируемая".

По словам министра, в этой больнице находится 9 пациентов с коронавирусным заболеванием. "Эвакуация на данный момент не требуется", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, всего в результате наводнения 11 учреждений охраны здоровья были подтоплены, но "там ситуация полностью контролируемая".

В целом же, как отметил Степанов, обращений в медучреждения о размещении людей, пострадавших от наводнения, не поступало.

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Устройте там аварию поезда с хлором......
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26.06.2020 00:37 Ответить
Опять хлор по всему миру покупать???
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26.06.2020 08:02 Ответить
К короновирусу уже подготовились . Что на этот раз вывозить будут ?
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26.06.2020 00:43 Ответить
Правильно, ессно.
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26.06.2020 00:49 Ответить
Реформу медицины Зеленский отменил. Теперь врачи получают деньги из государственного бюджета за должность, а не за вылеченных пациентов.
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26.06.2020 01:14 Ответить
Ну, то есть, всё вернулось в сраный совок.
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26.06.2020 01:24 Ответить
Ну наконец-то; оказывается, кроме ковида, существуют и другие заболевания. А то уже пора было переименовывать МОЗ в "министерство по борьбе с ковидом".
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26.06.2020 01:23 Ответить
 
 