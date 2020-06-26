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НАБУ (4183) взятка (6038) Шевченко Евгений (143) Балонь (18)

"Взяточник Балонь был назначен главой ОГА по личной просьбе президента Зеленского", - агент НАБУ Шевченко

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Знакомьтесь: глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Был назначен на должность в октябре 2019 по личной просьбе Президента.

На втором фото часть взятки в размере 1,8 млн.грн., которую требовал этот подонок, но что-то пошло не так и сегодня, во время передачи второго транша, оно было задержано детективами НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. ФОТО

Взяточник Балонь был назначен главой ОГА по личной просьбе президента Зеленского, - агент НАБУ Шевченко 01

Взяточник Балонь был назначен главой ОГА по личной просьбе президента Зеленского, - агент НАБУ Шевченко 02

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Топ комментарии
+66
Бубочка за него подпишется:
"Балонь, честнейший человек, я его знаю. А следователи НАБУ - аферисты!"
На этом дело и ЗАКРОЮТ, как с братом Ермака.
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26.06.2020 00:59
+59
В ЗЕКоманде ЗЕрмака других и не держат, а кто ж тогда ЗЕмафии будет долю отстёгивать и чем тогда ЗЕрмак будет торговать???
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26.06.2020 00:56
+40
а все ставленники поцЗедента рыгиАналы
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26.06.2020 01:01
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Посадил хотя бы одного друга.Конечно молодец,а как иначе?
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26.06.2020 09:10 Ответить
Це звичайна показуха для таких довірливих, як ви, саме щоб можна було сказати - всі рівні перед законом. Тільки ''свої'' скоюють злочин, а з ''чужих'' знущаються ні за що. Ви, мабуть, з 73%?
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26.06.2020 22:58 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/8362019-30409 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Призначити БАЛОНЯ Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
8 листопада 2019 року

"Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1070
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27.06.2020 00:32 Ответить
Это просто такой метод борьбы с коррупцией - отобрать все деньги и вуаля!
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26.06.2020 07:50 Ответить
Я вот не могу разобраться без Третьяковой, Балонь, он низкокачественный или высококачественный? И еще. Можно ли считать взятку пользой для государства.
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26.06.2020 07:59 Ответить
Турбо-барыги
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26.06.2020 08:13 Ответить
Что за бред..? Президент назначает всех глав ОГА.Судя по названию и смыслу этой тупой статейки, расчитанной на зомбоящеров-Президент сам себя попросил и лично в этом участвовал.Аха ха
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26.06.2020 08:13 Ответить
А что назначение совершается мгновенно без предварительных согласований? Без просьб типа прошу поддержать мое назначение?
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26.06.2020 08:22 Ответить
Кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций на рассмотрение Кабинета Министров Украины вносятся Премьер-министром Украины,а назначаются Президеттом и не с кем согласовывать и кого то просить он по закону не обязан.Эта статья- дешевая манипуляция для дебилов.
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26.06.2020 12:40 Ответить
"Взяточник Балонь был назначен главой ОГА по личной просьбе президента Зеленского", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3148
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26.06.2020 08:21 Ответить
Надіялось пресвітле the..
Посади довіряло.
Неначе візьме й принесе,
Але ж гривнями брало!
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26.06.2020 08:29 Ответить
Негодяй был назначен по личной просьбе зезидента, и выйдет под залог тоже по личной просьбе зезидента. Вопрос решенный.
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26.06.2020 08:40 Ответить
Да вы что?! Целый взяточник? А Насирова кто защищал от Михо?! А Шокина кто крышевал?! А вы тут какого то главу ОГА высрали?!

******* такие незамутненные разумом!
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26.06.2020 08:41 Ответить
Полегче, твой полшестой обещал свалить, когда закон нарушит, а наговорил и наделал он уже лет на 10... Почему еще занимает пост? Не ответишь, зебилоид?
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26.06.2020 13:28 Ответить
На 10? Как мило, уже без суда сроки определяет соевое чмо. Может заодно и за Шеремета срок посчитаешь своим щирим патріотам?
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26.06.2020 20:29 Ответить
Управление "К" и следователи НАБУ задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Хороший удар по Авакову - это его человек. Кому то очень не нравится идея "Аваков- премьер".
Жертвой желания Зеленского уволить Баканова и Авакова, падет Шмыгаль, просто потому, что уволить первых двух Зеленский просто боится.
Ермак начинает просмотр кандидатур на должность министра внутренних дел.
Схема проста - Аваков выдвигается в премьер-министры вместо Шмыгаля и освобождает столь лакомый пост. Первый кандидат - Максим Донец, нынешний начальник службы охраны президента. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.06.2020 08:51 Ответить
Уже не важно - кто кого заменит , и вместо кого будет ,, всё катится к чертям . Бараны сменяют дебилов , дебилов сменяют и вовсе - клиническе идиоты , и это уже - цепная реакция .

Зекоманда рулит ,, cтрана летит в тар-тарары . .

Кто хоть что то понимает в экономике и управлении страной , со " слугами" стараются не связываться ,, дорожат репутацией , ибо понимают чем всё рано или поздно закончится .
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26.06.2020 09:07 Ответить
Мафія зашкварщиків імені 95го кварталу.Далі буде...
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26.06.2020 08:52 Ответить
Все говорят что нужно посадить троих друзей ,чего не так,свиноботы?
При парашенки такого нэбуло!
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26.06.2020 09:09 Ответить
НЕТ!!! Тупорылые ЗЕбилы грабят Украину!
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26.06.2020 09:15 Ответить
Свинарчукгейт, Роттердамплюс, Порошенко коррупционер-так сказал Сам Путин, кричали буратины Коломойского , пламенного революционера-перезагрузчика: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский.08.05.19. Революционеры

типа Свердлова. У которого в сейфе оказались золотые монеты царской чеканки на астрономическую сумму, свыше семисот золотых изделий с драгоценными камнями, множество чистых бланков паспортов и заполненных паспортов на имя самого Свердлова и никому не известных лиц.Ничего не изменилось.
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26.06.2020 09:24 Ответить
Вы думаете это деньги только для Балоня были.. нет
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26.06.2020 09:37 Ответить
Ось вам відшукались і бариги і мародери. А вам, лохам, набрехали про нормальниї людей і ви повірили. То хіба з вами можливо щось робити і якісь плани будувати? Ні, ви є інструмент ворога по знищенню держави. Тут є склад злочину і по Величайшому і Насвітлішому, ні разу не ковтаючого наркоту, що він причетний. Де нацсуки? Де Швабода? Чому не біжать, не цибають, як козли на машинах? Що все так, все як вони планували?
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26.06.2020 09:45 Ответить
А шо я, то брат Єрмака йому посаду продав!
"Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1316
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26.06.2020 09:51 Ответить
Знатна відповідь НАБУ кловуну...
А головне, як вони це без відома Венедиктової провернули! Молодці.
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26.06.2020 09:53 Ответить
всі назначені голови ода зеленським,і що?але і арештували при зеленському,а не покривали
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26.06.2020 10:10 Ответить
І що? Що тобі ще треба? Та й не посадили ще ставленика зе!
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26.06.2020 10:43 Ответить
Цікаво - для кого ці гроші збирав, той губернатор??? Чия це вертикаль??? Тої зеленської влади, яка не краде???
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26.06.2020 10:18 Ответить
Отказался от "услуг", решил, что сам в области царь и бог, поэтому и взяли. А к Шевченко тоже есть вопросы: на какие шиши этот мальчонка так красиво живёт?.. При каждой госструкуте, в том числе, при "краснознамённом *****" есть иерархии решал, "официально" утверждённых паханатом. Кто пытается брать сам, мимо общаковой кассы, того потом показательно "берут" (и шесть млн. от Злочевского это всего лишь сценка для создания обеляющего резонанса)... "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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26.06.2020 10:41 Ответить
Власть разрывает государство на куски собственных интересов. И это только начало - Сенцов
Мнения / Общество 26-июн, 00:439 1 607 0

Власть целенаправленно вытесняет из своих рядов людей, которые настроены проевропейски и готовы проводить реформы, заменяя их на бывших «регионалов» с пророссийскими взглядами. Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший узник российских оккупантов Олег Сенцов.

По его словам, в настоящее время критиковать команду президента Владимира Зеленского стало почти бессмысленно, поскольку «они сами себе стреляют в ноги и голову несколько раз в неделю».

Сенцова беспокоит кадровая политика.

Он напомнил, что вопреки несогласию нардепов, министерскую должность получает «зашкваренный» Шкарлет. ОП настойчиво лоббирует на пост заместителя главы Харьковской ОГА кандидатуру «антиукраинской» Мураевой.

«Объяснять все это пресловутым кадровым голодом и неопытностью уже невозможно. Идет постепенное очернение государства и растаскивание ее на куски собственных интересов мошенников и преступников», - написал он.

Сенцов резюмировал, что вне зависимости от того делается это сознательно или нет, но реализуется московский сценарий.

«Колонны шарийцев в центре Киева - это только начало», - отметил он.
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26.06.2020 12:59 Ответить
А зеленский всегда говорит , что он не берет взяток!!
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26.06.2020 13:05 Ответить
А зеленский всегда говорит , что он не берет взяток!! Не думаю , что этот хмырь так нагло брал бы взятку, если бы не крыша зеленского.
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26.06.2020 13:06 Ответить
Особенно приятно видеть сумки набитые деньгами у подонков на фоне того, что ты сам разорен после карантина и не знаешь как дальше жить
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26.06.2020 13:20 Ответить
Так эти депутаты и узеленские только чуют деньги, сразу бегут. Только в понедельник на прозорро появился тендер на ремонт дороги в районе на 14 млн., как уже на второй день директор фирмы-подрядчика вместе с головой сельрады погнали в область, чтобы договариваться об откатах и "правильном" выборе на прозорро, а на третий день народный депутат от округа прибежал демонстрировать "спрыяння", чтобы и ему досталось. И каждый в цепочке хочет не меньше ляма, то есть, если на дорогу дойдет хотя бы половина, это еще будет хорошо....
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26.06.2020 13:25 Ответить
Зе паморок.
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26.06.2020 18:17 Ответить
ну т.е и зеля должен разделить ответственность за фуфло, о котором он просил ??? не?
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26.06.2020 19:33 Ответить
вiслюк збирає навколо себе та висуває на посади здебiльшого тiльки лайно...
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26.06.2020 20:57 Ответить
Оказывается сериал Слуга Народа был полностью ложью. За кулисами Голобородько был взяточником, и друзья у него были взяточниками.
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26.06.2020 22:23 Ответить
Ловили и при Порошенко и при Зеленском,и при других ловить будут. К сожалению кацапский ген мздоимства прочно засел в украинский ген.
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27.06.2020 08:23 Ответить
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