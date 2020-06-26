"Взяточник Балонь был назначен главой ОГА по личной просьбе президента Зеленского", - агент НАБУ Шевченко

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Знакомьтесь: глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Был назначен на должность в октябре 2019 по личной просьбе Президента.

На втором фото часть взятки в размере 1,8 млн.грн., которую требовал этот подонок, но что-то пошло не так и сегодня, во время передачи второго транша, оно было задержано детективами НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. ФОТО