Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц, находящихся под опекой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц" № 646, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается в соответствии с Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми, с двух до двух с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью - до трех с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в ночь на пятницу.

При определении права на назначение пособия на детей одиноким матерям применяются условия, установленные для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Документ также вносит дополнения в Закон Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

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