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Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц, находящихся под опекой

Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц, находящихся под опекой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц" № 646, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается в соответствии с Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми, с двух до двух с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью - до трех с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в ночь на пятницу.

При определении права на назначение пособия на детей одиноким матерям применяются условия, установленные для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Документ также вносит дополнения в Закон Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала в первом чтении увеличение стипендий детям-сиротам на 50%

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Топ комментарии
+5
отошел засранец, торчок
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26.06.2020 01:15
+5
Тю. Так їхня коза начебто чітко заявила, що то унтерменші низької категорії.
Чому це раптом така турбота?
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26.06.2020 01:46
+4
вся суть - в деталях:
....устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

деньга дал - деньги отобрал...
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26.06.2020 01:42
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отошел засранец, торчок
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26.06.2020 01:15 Ответить
вся суть - в деталях:
....устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

деньга дал - деньги отобрал...
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26.06.2020 01:42 Ответить
Ну да та соціальна дура з ВР з Слуг не сосна й тим більше не корабельна, але щось би сказав на її засуд перед підписом цього закону...
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26.06.2020 01:20 Ответить
не прокатит ваше говно
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26.06.2020 01:35 Ответить
Может и прокатит.
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26.06.2020 01:40 Ответить
Тю. Так їхня коза начебто чітко заявила, що то унтерменші низької категорії.
Чому це раптом така турбота?
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26.06.2020 01:46 Ответить
Он о себе беспокоится.
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26.06.2020 06:15 Ответить
Зел стал добрым опехуном...
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26.06.2020 07:56 Ответить
Не знаю, що вони там підписують, але сім"я мого сина має Сина з дуже тяжким ДЦП--1група А, пенсія 3000, -з усіма виплатами.--і памперси, що держава виписує, і навіть дзвонять, що вже прийшли, заповнюємо купу документів, а памперсів так і нема.Хтось їх краде і добитись неможливо. А дитина дуже тяжка і залишити навіть на 20 хвилин не можемо За 12 років і 6 місяців життя дитини, памперси дали 1 раз--коли була Супрун
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26.06.2020 02:33 Ответить
ЗеДятлы, как вы думаете, ваш любимец ЗЕ, находящийся под опекой Бени и дЕрьмака, получает эти деньги? Я уверен, что этот воровитый засранец за копейку удавится и естественно получает.
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26.06.2020 06:13 Ответить
829 гривень платили до сих пір. Це до цього зебілів влаштовувало.
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26.06.2020 06:24 Ответить
..Це при *папередніках... яниках . пеціках . кучмах * !?
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26.06.2020 06:49 Ответить
Але тебе це влаштовує.
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26.06.2020 07:16 Ответить
Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц, находящихся под опекой - Цензор.НЕТ 1061
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26.06.2020 06:50 Ответить
ВОНО працюйе.
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26.06.2020 07:19 Ответить
https://novyny.online.ua/822077/derzhavniy-borg-********-nevpinno-zrostae-vrazhayuchi-tsifri/ Державний борг України невпинно зростає - вражаючі цифри
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26.06.2020 07:22 Ответить
Дырка в 300 ярдов в бюджете, а он льготы дальше раздаёт. Дурень.
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26.06.2020 07:58 Ответить
Кому-то по 2,5 и по 3 прожиточных минимума, а старикам, отработавшим по тридцать и более лет, платившим все эти годы исправно налоги, а теперь больным и немощным, хватит и одного, по-вашему?!?!!!!!! Сволочи! Им лекарства не нужнны!?!?!??? Они не хотят кушать нормально а не хлеб с кашами? Им не нужны витамины? Фрукты, овощи, сметана, сыр и молочко, говядинка???? Их пенсии не хватает на коммуналку! Шоб вы так жили и все ваши последующие поколения!!!!!!!!!!!
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26.06.2020 08:12 Ответить
 
 