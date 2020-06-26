Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко
Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева связана с возможными нарушениями сотрудниками "Киевгаза" технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу заявил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.
Он напомнил, что органы полиции расследуют уголовное производство в связи со взрывом в многоэтажке. "В ходе расследования основная версия – взрыв бытового газа. Проверяются и другие версии. Назначен ряд сложных, комплексных экспертиз, по результатам заключений экспертов будет окончательный ответ на этот вопрос", - рассказал заместитель генпрокурора.
По словам Симоненко, в рамках следственных действий проводится выемка документов. "В первую очередь относительно обеспечения газом и соблюдения всех норм безопасности при этом", - отметил заместитель генпрокурора.
Отвечая на вопрос о том, открыты ли производства в отношении сотрудников "Киевгаза", поскольку жильцы дома, в котором произошел взрыв, жаловались на запах газа после обслуживания счетчиков, Симоненко сказал: "В рамках открытого производства в первую очередь в помещениях "Киевгаза" изъяты все документы относительно служебных обязанности ответственных за безопасность лиц, а также документы по обслуживанию именно этого дома. В рамках расследования будет дана правовая оценка именно действиям конкретных должностных лиц".
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил:: "Сейчас действительно нет предъявленных подозрений ни одному лицу, но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией – это проверка соблюдения технологии сверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгаз".
Замминистра подчеркнул: "Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам…были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, байпасы, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа".
В этом контексте Геращенко продолжил: "Поэтому основная версия – это проверка именно этих действий. И если будет достаточно оснований считать, что это неправомерные, непрофессиональные действия сотрудников компании ("Киевгаз"), то могут быть иски в суд за компенсацией".
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
Пожалуйста, подождите...
Комедія з петрушкою розігрувалася на ярмарках і в балаганах.
Хто у нас є клоуном?))) Так що Петрушка у нас зараз і є преЗЕдентрм.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6) Хто такий Петрушка?
А хто у нас є такою веселою лялькою Коломойського та клоуном одночасно?=))
Зе-власти с самого начала на Газовые конторы наезжали, постоянно заставляют цену на газ снижать по малейшему поводу или вообще без повода.
За год цену снижали раз ПЯТЬ!
И в то же время к конторами по Гарячей воде и Отопления у зе-властей никаких вопросов НЕТ!
Хотя это как раз НИ РАЗУ цену не снижали!
А на потоплении такие ФАНТАСТИЧЕСКИЕ цифры расхода тепла нарисовали, что хоть вешайся.
А ведь воду греют в основном как раз ГАЗОМ.
Понятно где вся разница в цене газа оседает...
А то что, над нами нависла угроза полномасштаной войны вас не тревожит?
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Тобто цілий тиждень був запах газу, а служби газу не реагували? Щось тут не складається і хтось бреше.🤔
Це ж як треба було то і так хиленьке комунальне господарство довбати, щоб сьогодні ні в чому не можна було знайти крайнього. Чи вода, чи ліфт, чи сміття... І навіть тут, де можна хоч пів міста запросто в повітря підняти, і навіть тут то не бардак, то вже повний 95-й квартал. Абсолютна безвідповідальність і ідіотизм.
https://uainfo.org/blognews/1593125005-zhitel-vzorvavshegosya-na-poznyakah-doma-oproverg-utechku.html
Как правило убийство на несчастный случай спихивают сами убийцы!