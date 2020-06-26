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взрыв (6500) Газ (9402) Киев (24762)

Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко

Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями

Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева связана с возможными нарушениями сотрудниками "Киевгаза" технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина,  об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу заявил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

Он напомнил, что органы полиции расследуют уголовное производство в связи со взрывом в многоэтажке. "В ходе расследования основная версия – взрыв бытового газа. Проверяются и другие версии. Назначен ряд сложных, комплексных экспертиз, по результатам заключений экспертов будет окончательный ответ на этот вопрос", - рассказал заместитель генпрокурора.

По словам Симоненко, в рамках следственных действий проводится выемка документов. "В первую очередь относительно обеспечения газом и соблюдения всех норм безопасности при этом", - отметил заместитель генпрокурора.

Отвечая на вопрос о том, открыты ли производства в отношении сотрудников "Киевгаза", поскольку жильцы дома, в котором произошел взрыв, жаловались на запах газа после обслуживания счетчиков, Симоненко сказал: "В рамках открытого производства в первую очередь в помещениях "Киевгаза" изъяты все документы относительно служебных обязанности ответственных за безопасность лиц, а также документы по обслуживанию именно этого дома. В рамках расследования будет дана правовая оценка именно действиям конкретных должностных лиц".

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил:: "Сейчас действительно нет предъявленных подозрений ни одному лицу, но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией – это проверка соблюдения технологии сверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгаз".

Замминистра подчеркнул: "Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам…были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, байпасы, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа".

В этом контексте Геращенко продолжил: "Поэтому основная версия – это проверка именно этих действий. И если будет достаточно оснований считать, что это неправомерные, непрофессиональные действия сотрудников компании ("Киевгаз"), то могут быть иски в суд за компенсацией".

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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Топ комментарии
+20
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9841
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26.06.2020 04:05
+19
Ну пускай теперь Киевгаз и возмещает потерпевшим моральный и материальный ущерб, а не все киевляне. Посмотрите какие тачки стоят под конторой Киевгаза, а ущерб хотят раскинуть на вообще не причастных холопов
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26.06.2020 01:40
+9
Дві соски. Пардон, дві сосни
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26.06.2020 07:13
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Ну пускай теперь Киевгаз и возмещает потерпевшим моральный и материальный ущерб, а не все киевляне. Посмотрите какие тачки стоят под конторой Киевгаза, а ущерб хотят раскинуть на вообще не причастных холопов
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26.06.2020 01:40 Ответить
Ущерб введут в тариф и все.
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26.06.2020 08:00 Ответить
Нельзя верить Геращенко, врёт, как дышит.
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26.06.2020 01:56 Ответить
Та ні, то напевно рідкісний випадок, коли йому можна вірити. Просто вже дуже все очевидно, тут збрехати не вдасться.
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26.06.2020 07:53 Ответить
сбрехать можно всегда и везде - послушай президента
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26.06.2020 08:07 Ответить
Хто тобі винен, якщо ти до сих пір президентом вважаєш того петрушку.
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26.06.2020 08:47 Ответить
Петрушка - герой народного театру ляльок. Як зовнішність Петрушки - довгий ніс та ковпачок с китичкою, - так і сценки, котрі він награвав, майже не змінювалися століттями.
Комедія з петрушкою розігрувалася на ярмарках і в балаганах.

Хто у нас є клоуном?))) Так що Петрушка у нас зараз і є преЗЕдентрм.
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26.06.2020 09:55 Ответить
Петрушка вже рік, як президент=)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6) Хто такий Петрушка?

А хто у нас є такою веселою лялькою Коломойського та клоуном одночасно?=))
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27.06.2020 09:29 Ответить
Щ один з секти гри хр...ом на роялі.
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27.06.2020 09:48 Ответить
xD
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27.06.2020 10:37 Ответить
Коли виникає питання: хто буде платити? Або страхова контора одного депутата, або газконтора Ахметова чи Фірташа то, результат не відомий.
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26.06.2020 09:04 Ответить
Подозрительно это:
Зе-власти с самого начала на Газовые конторы наезжали, постоянно заставляют цену на газ снижать по малейшему поводу или вообще без повода.
За год цену снижали раз ПЯТЬ!
И в то же время к конторами по Гарячей воде и Отопления у зе-властей никаких вопросов НЕТ!
Хотя это как раз НИ РАЗУ цену не снижали!
А на потоплении такие ФАНТАСТИЧЕСКИЕ цифры расхода тепла нарисовали, что хоть вешайся.
А ведь воду греют в основном как раз ГАЗОМ.
Понятно где вся разница в цене газа оседает...
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26.06.2020 02:19 Ответить
Ну вот, опять газ. А говорили - выборы на носу...
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26.06.2020 02:21 Ответить
О мля!Власть реагирует.Им дом разнесли,а они компенсацию тулят 100 000 штук на аптеку.Ну не идиоты не?Чел сидел на капитале суммы киевской квартиры,смотрел Плюсы и вдруг пол под ним рухнул.Походу лове больше треба
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26.06.2020 02:46 Ответить
Давайте поднимайте Непопа шилом в жопу,нехай выделяет хати
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26.06.2020 02:52 Ответить
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9841
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26.06.2020 04:05 Ответить
Основная проблема- уровень образования
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26.06.2020 04:21 Ответить
Киевляне обосрались взорванного дома
А то что, над нами нависла угроза полномасштаной войны вас не тревожит?
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26.06.2020 05:05 Ответить
Ви ж наче в НАТІ. Нє?
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26.06.2020 07:22 Ответить
А версия с дальнобойщиками как?
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26.06.2020 06:01 Ответить
Замминистра подчеркнул: "Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам…были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, байпасы, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа". Источник: https://censor.net.ua/n3204486
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Тобто цілий тиждень був запах газу, а служби газу не реагували? Щось тут не складається і хтось бреше.🤔
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26.06.2020 06:19 Ответить
"Новые лица" куролесят.
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9412
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26.06.2020 06:48 Ответить
Дві соски. Пардон, дві сосни
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26.06.2020 07:13 Ответить
Не сверки, а поверки)
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26.06.2020 07:14 Ответить
Акакаяразніца?
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26.06.2020 07:25 Ответить
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко - Цензор.НЕТ 570
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26.06.2020 07:38 Ответить
Как то двусмысленно. Где смысловое ударение ставить?
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26.06.2020 08:16 Ответить
Настала ера дилетантів.
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26.06.2020 07:42 Ответить
Проверено ! Народу можно впаривать все что угодно - и 73% за клоуна - наркомана, и взрыв газа без огня и т.д.
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26.06.2020 07:46 Ответить
А ви суки ще більше тут систему деребаньте, ще більше всіляких шарашок створіть. Ну щоб кожному слузі по коритцю. Он вас тварюк скільки.
Це ж як треба було то і так хиленьке комунальне господарство довбати, щоб сьогодні ні в чому не можна було знайти крайнього. Чи вода, чи ліфт, чи сміття... І навіть тут, де можна хоч пів міста запросто в повітря підняти, і навіть тут то не бардак, то вже повний 95-й квартал. Абсолютна безвідповідальність і ідіотизм.
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26.06.2020 07:58 Ответить
Тобто, рукожопи з "Київгазу", встановлюючи нові лічильники, тупо намотували на різьбу суху паклю, прихєрачували це все зверху контргайкою - і все? Перевіряти герметичність з'єднання "лічильник-труба" мильною піною - це для слабаків? Я вже мовчу про анаеробний герметик для різьби. В результаті газ свистав зі щілин, що і призвело до трагедії. Проте є одне АЛЕ. Цю версію озвучила шавка авакяна хєрашьчєнка, брехлива істота із заплившими жиром мізками.
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26.06.2020 08:01 Ответить
Если счетчик прям на трубе роторный, вполне возможно и такое, хотя такие вроде и не ставят уже. Себе ставил за свой счет в 2013 году мембранный. Приехал мастер, сказал будем ставить тут ( прям в тумбочке), выписал счета на счетчик и тд. после оплаты через пару дней приехал с счетчиком, гофротрубой из нержавейки, фитингами и тд... На эту трубу вообще не надо никакая пакля, все на компрессионных фитингах с прокладками. Дырки под трубы в тумбочке я вырезал сам, поэтому установка заняла вообще пыль, дольше бумаги заполняли. И я еще тогда спрашивал за гофротрубу, мастер ответил что всем на нее вашают счетчики. Резать удобно, гнется как угодно. Позже ставил себе бойлер, подводку сделал именно такой трубой, намного удобней прокладывать чем пластик.
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26.06.2020 10:52 Ответить
А не з патріотичних мотивів це зробили газовики? Може в тому будинку "вата" проживала?
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26.06.2020 08:04 Ответить
Херню вже не пори, не робись ватою
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26.06.2020 08:09 Ответить
Спокійно. Я мав на увазі "висер" Геращенка про мотив вбивства Шеремета. Не треба мене називати ватним
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26.06.2020 08:35 Ответить
До речі, Казанський написав, що один із загиблих - син депутата-комуняки, який втік в Лугандонію...
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26.06.2020 09:11 Ответить
а якщо газовики - агенти кремля?
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26.06.2020 08:11 Ответить
Сомневаюсь я, однако.
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26.06.2020 08:37 Ответить
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26.06.2020 12:16 Ответить
Житель взорвавшегося на Позняках дома опроверг утечку газа: стояк находится в непострадавшей части дома
https://uainfo.org/blognews/1593125005-zhitel-vzorvavshegosya-na-poznyakah-doma-oproverg-utechku.html

Как правило убийство на несчастный случай спихивают сами убийцы!
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26.06.2020 08:09 Ответить
Это и ежу понятно. Что дальше? Где гарантия что наши доблестные коммунальщики не будут своей "работай" взрывать и рушить дома дальше? Кто и когда ответит за смерти людей? Кто компенсирует ущерб государству? Почему государство должно оплачивать убытки, тоесть налогоплательщики?????????? Когда уже хоть одна держиморда или частная морда, ответит свободой и имуществом за свою бесхозяйственность, разгильдяйство подчиненных и некомпетентность? Доколе государство будет сопли жевать во всех вопросах? Закон и порядок когда наступит?!?
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26.06.2020 08:20 Ответить
Офигеть, жильцы неделю жаловались на запах газа но всем было плевать, там не только криворуких работяг нужно сажать но и руководство.
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26.06.2020 08:29 Ответить
найдут бумажку а там написано-я плохо установил газовый шланг...прокладка упала и закотилась
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26.06.2020 08:49 Ответить
наконец то Киевгаз ответит за постоянную поверку своих счётчиков... в погоне за мегаприбылью из за них гибнут люди
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26.06.2020 09:35 Ответить
На жаль кваліфікований персонал серед перевіряючих можна на пальцях перерахувати. Оплата мізерна, отож і ходять по квартирам "любителі", що підробляють за копійки... Винуватці мають бути покарані, при тому не лише безпосередньо "виконавці!, але й ті, хто їх направив на цю роботу. А компанія має виплатити компенсацію постраждалим.
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26.06.2020 10:34 Ответить
А почему Геращенко несёт отсебятчину вместо того что бы опубликовать результат расследования, который и будет официальным.
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26.06.2020 11:02 Ответить
Чушб,галиматья,брєд
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26.06.2020 19:08 Ответить
 
 