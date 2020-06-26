За сутки 25 июня на Ривненщине подтверждено 84 новых случая коронавируса, - ОГА

По состоянию на вечер 25 июня на Ривненщине подтверждено 84 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 11 до 79 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил глава облгосадминистрации Виталий Коваль

Он отметил: "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3364 случая заболевания коронавирусной болезни, 67 случаев - летальные. Преодолевшие болезнь 1676 жителей области".

На проверке в лабораториях области находится 413 образцов.

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