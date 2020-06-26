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За сутки 25 июня на Ривненщине подтверждено 84 новых случая коронавируса, - ОГА

За сутки 25 июня на Ривненщине подтверждено 84 новых случая коронавируса, - ОГА

По состоянию на вечер 25 июня на Ривненщине подтверждено 84 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 11 до 79 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил глава облгосадминистрации Виталий Коваль

Он отметил: "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3364 случая заболевания коронавирусной болезни, 67 случаев - летальные. Преодолевшие болезнь 1676 жителей области".

 На проверке в лабораториях области находится 413 образцов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В области умирает каждый десятый с диагнозом COVID-19, больницы переполнены, призываем соблюдать карантин, - обращение врачей Ривненщины. ВИДЕО

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За сутки 25 июня на Ривненщине подтверждено 84 новых случая коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 4657
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26.06.2020 05:57 Ответить
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26.06.2020 06:02 Ответить
Подарунок ковидла Україні від дядька Білла і тітки Меланди та їм маленького сімейного бізнеса - корпорації NIH.
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26.06.2020 08:09 Ответить
 
 