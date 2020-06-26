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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25742) ранение (3357) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Хутора Вольный враг днем два раза обстрелял опорные пункты украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В вечернее время агрессор активизировался вблизи Крымского, где применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке, а возле Широкино захватчики дважды провоцировали украинских защитников из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

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Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб 01
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Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб - Цензор.НЕТ 4717
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26.06.2020 07:26 Ответить
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.06.2020 07:31 Ответить
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі москалі!

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 2485
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26.06.2020 08:12 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 2937
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26.06.2020 08:43 Ответить
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення

***
с днем кримськотатарського прапора...
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 1438
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26.06.2020 13:46 Ответить
 
 