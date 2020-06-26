Аваков о сроках восстановления после наводнений на Западной Украине: Острая фаза будет идти 10-12 дней, а потом начнется большое строительство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Приоритет власти - восстановление инфраструктуры и компенсация за жилье людям, пострадавшим в результате наводнения в западных областях

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом 25 июня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время осмотра с Президентом Украины Владимиром Зеленским последствий стихии на территории западных областей.

"Второй день мы работаем на Прикарпатье, оцениваем масштабы разрушений. Сегодня решением правительства было выделено из резервного фонда 672 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на восстановление инфраструктуры: водопроводов, дамб, дорог, мостов. И, конечно, мы будем принимать меры, чтобы те люди, которые остались без жилья, получили компенсации и новое жилье", - сказал министр внутренних дел.

Аваков отметил, что сейчас в регионе работает шесть единиц авиационной техники МВД, специальные силы ГСЧС и горно-патрульное подразделение Нацгвардии. По его словам, ликвидация последствий наводнений будет продолжатся еще день-два.

"Сейчас имеем хорошую тенденцию, вода спадает. Очень сильно пострадал город Галич: разрушенные дома, солнечные станции, дороги... А потом будем разворачивать работы и все это отстраивать. Есть решение правительства, что сначала осваиваем те деньги, которые выделены. Если мы видим, что по тем проектам, которые мы хотим реализововать, не хватает средств, Кабмин еще выделит. Время еще есть у нас. Мы сегодня-завтра еще оцениваем. Цифры все будут прощитаны и будут реализованы", - сказал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции в подтопленных районах на западе Украины, - Степанов

Он добавил, что на восстановление после наводнений, по его оценкам, необходимо около 10 дней.

"Острая фаза будет идти 10-12 дней, когда будем просто налаживать дороги и жизни. У некоторых населенных пунктов до сих пор нет доступов к автомобильным дорогам. Пока работает такая экстремальная ситуация. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы стабилизируем этот фактор, а потом будет большое стоительство. Прежде всего, надо восстановить автомобильное сообщение с некоторыми районами. Сейчас вертолетами доставляем туда еду, питьевую воду, забираем больных и беременных женщин", - сказал министр.

Председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин отметил, что основные усилия были сосредоточены на том, чтобы провести оповещение населения и организовать их эвакуацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё". ВИДЕО

"Сейчас здесь работает сводный отряд из Волынской, Ривненской, Львовской областей, техника из Хмельницкой. То, что мы видели вчера, очень сильно отличается от того, что есть в настоящее время. Главная наша задача - помочь населению и местным органам власти прийти к нормальным условиям жизнедеятельности. Будем работать до тех пор, пока не выполним все задачи", - сказал он.

Всего на данный момент подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог, а повреждено - 500 км и 280 м дамб.



Фото: сайт МВД