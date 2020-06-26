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Новости Паводки на Западной Украине
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Аваков (3444) МВД (9151) паводок (294)

Аваков о сроках восстановления после наводнений на Западной Украине: Острая фаза будет идти 10-12 дней, а потом начнется большое строительство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Приоритет власти - восстановление инфраструктуры и компенсация за жилье людям, пострадавшим в результате наводнения в западных областях

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом 25 июня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время осмотра с Президентом Украины Владимиром Зеленским последствий стихии на территории западных областей.

"Второй день мы работаем на Прикарпатье, оцениваем масштабы разрушений. Сегодня решением правительства было выделено из резервного фонда 672 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на восстановление инфраструктуры: водопроводов, дамб, дорог, мостов. И, конечно, мы будем принимать меры, чтобы те люди, которые остались без жилья, получили компенсации и новое жилье", - сказал министр внутренних дел.

Аваков отметил, что сейчас в регионе работает шесть единиц авиационной техники МВД, специальные силы ГСЧС и горно-патрульное подразделение Нацгвардии. По его словам, ликвидация последствий наводнений будет продолжатся еще день-два.

Аваков о сроках восстановления после наводнений на Западной Украине: Острая фаза будет идти 10-12 дней, а потом начнется большое строительство 01

"Сейчас имеем хорошую тенденцию, вода спадает. Очень сильно пострадал город Галич: разрушенные дома, солнечные станции, дороги... А потом будем разворачивать работы и все это отстраивать. Есть решение правительства, что сначала осваиваем те деньги, которые выделены. Если мы видим, что по тем проектам, которые мы хотим реализововать, не хватает средств, Кабмин еще выделит. Время еще есть у нас. Мы сегодня-завтра еще оцениваем. Цифры все будут прощитаны и будут реализованы", - сказал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции в подтопленных районах на западе Украины, - Степанов

Аваков о сроках восстановления после наводнений на Западной Украине: Острая фаза будет идти 10-12 дней, а потом начнется большое строительство 02

Он добавил, что на восстановление после наводнений, по его оценкам, необходимо около 10 дней.

"Острая фаза будет идти 10-12 дней, когда будем просто налаживать дороги и жизни. У некоторых населенных пунктов до сих пор нет доступов к автомобильным дорогам. Пока работает такая экстремальная ситуация. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы стабилизируем этот фактор, а потом будет большое стоительство. Прежде всего, надо восстановить автомобильное сообщение с некоторыми районами. Сейчас вертолетами доставляем туда еду, питьевую воду, забираем больных и беременных женщин", - сказал министр.

Аваков о сроках восстановления после наводнений на Западной Украине: Острая фаза будет идти 10-12 дней, а потом начнется большое строительство 03

Председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин отметил, что основные усилия были сосредоточены на том, чтобы провести оповещение населения и организовать их эвакуацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё". ВИДЕО

Аваков о сроках восстановления после наводнений на Западной Украине: Острая фаза будет идти 10-12 дней, а потом начнется большое строительство 04

"Сейчас здесь работает сводный отряд из Волынской, Ривненской, Львовской областей, техника из Хмельницкой. То, что мы видели вчера, очень сильно отличается от того, что есть в настоящее время. Главная наша задача - помочь населению и местным органам власти прийти к нормальным условиям жизнедеятельности. Будем работать до тех пор, пока не выполним все задачи", - сказал он.

Аваков о сроках восстановления после наводнений на Западной Украине: Острая фаза будет идти 10-12 дней, а потом начнется большое строительство 05

Всего на данный момент подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог, а повреждено - 500 км и 280 м дамб.

Аваков о сроках восстановления после наводнений на Западной Украине: Острая фаза будет идти 10-12 дней, а потом начнется большое строительство 06
Фото: сайт МВД
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Топ комментарии
+19
Мне кажется, что этот мент, много на себя берет
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26.06.2020 07:49
+15
Так його ж прем'єром скоро поставлять. Один з ляльководів Вовіка.
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26.06.2020 07:54
+12
Уже построили! У ЗЕленского в голове все дороги уже построены! Только вот дальнобойщики мрази жить мешают!
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26.06.2020 07:58
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Правила форума Совет форумчан
Мне кажется, что этот мент, много на себя берет
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26.06.2020 07:49 Ответить
ага, такой себе "ыксперд на все руки"
действительно, незаменимый человек
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26.06.2020 07:53 Ответить
Так його ж прем'єром скоро поставлять. Один з ляльководів Вовіка.
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26.06.2020 07:54 Ответить
А Ви не замітили, що Клоун вже у Мусора на короткому поводку?
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26.06.2020 08:28 Ответить
на мафіозі вже справу відкрили - Шапошников домігся. Правда не у нас, а то би не відкрили
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26.06.2020 08:35 Ответить
Бере те, що погано лежить. А про "большое строїтєльство" вони свого бога давно просили. Це може бути прощальним розпилом "на дорожку". Як казав класик, ці люди у своєму житті навіть собачої будки не здатні збудувати. І стрімке піке економіки, яку вони будуть, це підтверджує.
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26.06.2020 09:33 Ответить
А де посадки тих, хто вирубував ліси в Карпатах?
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26.06.2020 07:54 Ответить
Это уже будут политические преследования. Европа и Америка сказали что нельзя.
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26.06.2020 08:30 Ответить
Они про зеленых мародеров такого не говорили.

В 2019 році в Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів.



https://news.finance.ua/ua/news/-/466528/v-********-v-7-raziv-zrosla-nezakonna-vyrubka-lisiv
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26.06.2020 09:54 Ответить
А як же велике будівництво доріг?
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26.06.2020 07:55 Ответить
Уже построили! У ЗЕленского в голове все дороги уже построены! Только вот дальнобойщики мрази жить мешают!
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26.06.2020 07:58 Ответить
А что мусора строить будут? Если нет то чего Аваков рот свой гнилой раскрыл? Он тут каким боком?
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26.06.2020 07:56 Ответить
Его будут протягивать в премьеры. Вот он уже и примеряет этот костюм.
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26.06.2020 08:03 Ответить
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям образованаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC#cite_note-3 [3] . Указом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президента Украины № 726/2012 от 24.12.2012 года путём реорганизации Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной инспекции техногенной безопасности Украины. С 25 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года деятельность Службы направляется и координируется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Кабинетом министров через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра внутренних дел Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC#cite_note-autogenerated3-4 [4]
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26.06.2020 08:27 Ответить
Це тільки тупим вівцям дурантин, а нєбажітєлям усьо!
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26.06.2020 08:10 Ответить
Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 3250
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26.06.2020 08:00 Ответить
Какой озабоченный у отца родного взгляд. Смотрит и переживает. Аж сморщился, шо гнилой помидор. Только вот вопрос вот в чем: он что-то понимает в том, что нужно делать? Это вопрос вопросов, но ответа на него у него нет. Лозунг про укрепление берегов на века и десятилетия на прокатит. Хотя он его уже издал, этот лозунг. После него Закарпатье тряхнуло несколько раз. Слава Б-гу не сильно, но уже и природа дала знать, что она думает про этого "гения всех времен и народов". Что дальше?
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26.06.2020 08:02 Ответить
Наши менты уже начали оценивать масштабы разрушений, планируют средства, занимаются строительством... Подозреваю, что Рюкзакова готовят на место премьера.
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26.06.2020 08:06 Ответить
Простите,а каким боком Аваков к наводнению?Или я что-то пропустила?)
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26.06.2020 08:06 Ответить
Аваков и МЧС, которым он руководит ответственны за состояние дамб, которые все, как одна разрушены паводком.
Теперь он будет заниматься большой стройкой новых дамб, которые будет разрушены после следующего дождя.
Дело доходное.
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26.06.2020 08:22 Ответить
Намив бабла намічається, ось Аваков і активізувався. А ще він відповідальний за вирубані ліси, тому зараз і носиться аби уникнути прямого звинувачення.
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26.06.2020 08:39 Ответить
Аваків тут яким боком притулився ??
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26.06.2020 08:10 Ответить
ДСНС - його управління.
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26.06.2020 08:37 Ответить
а яке відношення воно має до будівництва?
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26.06.2020 08:40 Ответить
відновлення.
а контракти на відновлення не Бетмен укладатиме, ні?
пряме відношення має.
я не за Авакова, але просто даремно ось тут наїжджати на нього
А от де треба, так це - ви дивився Шапошникова? на Авакова справу відкрили до речі. Держдеп типу.
от де наїжджати потрібно, а не за те шо виконує типу обов.язки свої
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26.06.2020 08:53 Ответить
а смысл в большом строительстве, если все опять смоет.
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26.06.2020 08:15 Ответить
Взгляд на первом фото у киздюка в говнодавах лихой и придурковатый
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26.06.2020 08:18 Ответить
Лайк за дотепність.
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26.06.2020 08:30 Ответить
Да, я только (поймал и убил блоху) хотел написать - смешно наща Зеля вытаращилась....

Аваков наверно ее в вертолете на бутылку посадил. Шапошников так и говорил что Аваков - главарь страны сейчас. И блин, он вроде как и прав то Зато теперь: "мусора - люди"
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26.06.2020 08:39 Ответить
И сапожки на ем не по размеру
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26.06.2020 10:17 Ответить
Строитель Аваков а сажать за вырубку кто будет. Или это многоходовочка такая вырубить, спасти, построить и все освоить.
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26.06.2020 08:22 Ответить
Ніфіга вже не допоможе. Нехай висаджують нові ліси, почекають років 20, воно і попустить.
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26.06.2020 08:33 Ответить
Ой, та шо ви таки нас смішите? вони ці ліси 5 разів зрубають і продадуть доки ті виростуть)) А потім знову: Памагіііітєєєєє, утопаєєєєєммм(буль-буль)
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26.06.2020 08:41 Ответить
буба недели две небритый и помятый такой. В квартале всегда был побритый, свеженький. Переживаю за наше золотце.
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26.06.2020 08:40 Ответить
ему идет наверное, я чет не замечаю сколько он небрит и когда он "свеж".
но если небрит, то выглядит покрепче и намного брутальней, как например:
Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 6786
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26.06.2020 08:43 Ответить
Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 1713
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26.06.2020 08:42 Ответить
Ахахаха, обожаю чуваков с креативом - как и Вольнов)))
Додумался же кто-то(вы?)
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26.06.2020 08:44 Ответить
нє.
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26.06.2020 08:55 Ответить
.............Это Рюкзак объясняет Зе -
Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 7174 .
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26.06.2020 09:42 Ответить
Всё ,что сейчас делается МЧС и военными-должно было быть сделано местными властями давным давно.Все ,кто имеет любую недвижимость в зонах подтопления должны платить ежегодную обязательную страховку с повышенной ставкой .Утопающее должны заранее готовиться к утоплению.Выдать всем на пропитание и достаточно .В восточных регионах небывалая засуха да и ещё война.Дороги,мосты ,остальную инфраструктуру восстановить за счёт государства.
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26.06.2020 08:44 Ответить
А не выгодней ли снизить УГрозу подтопления?
Они, с 20 лет взад - всегда разъезжали по стране и жебрали: памагитинасзатопилоооо!!111(причем лица скажем так(я не муссолинист) отнюдь не европеоидной расы)
Вы прав, но если дебилы вырубают леса, щас даже ссылку дам - просто норм. объяснил блогер.
https://site.ua/kirill.sazonov/29274-posle-vas-hot-potop/
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26.06.2020 08:47 Ответить
Не все так просто. Деякі роботи настільки інженерно складні та коштовні що, місцеві не мають ні компетенції, ні коштів на їх виконання.
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26.06.2020 09:14 Ответить
Какое отношение к строительству дорог имеет министр внутренних дел?
Пусть взяточников ловит. И воров. И убийства раскрывает - те, которые раскрывать не хочет....
Строитель хренов....
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26.06.2020 08:44 Ответить
ДСНС = Аваков!
имеет. но то что он злой - должны знать все православные.
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26.06.2020 08:48 Ответить
Яке відношення до будівництва доріг чи мостів має ДСНС? У нас тут на сусідній вулиці каналізація забилася чи не могли б ДСНС її прочистити?
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26.06.2020 08:54 Ответить
ну так контракт з приватною компанією чиновника, ой, мами чиновника ДСНС, укладає хто?
Може ДСНС? На ремонт каналізації.(а реально приклад недоречний так як каналізацію чистить Водоканал)
Аваков як мінімум розбирає ситуацію та призначає відкат винних.
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26.06.2020 09:02 Ответить
Ааков теперь и Министр Строек? Во Зеленский настроил. Милиционер-стройкой занимаецца, Цыркачи страной руководят..
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26.06.2020 08:45 Ответить
Хочеш украсть, начни стройку, хочеш украсть много, начни большую стройку
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26.06.2020 08:47 Ответить
Типа - министр всех построит.... в две шеренги....
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26.06.2020 08:49 Ответить
АВАКОВ имеет ОТНОШЕНИЕ к ЭТОМУ так КАК он ГЛАВАРЬ в т.ч. ДСНС!!!(заколебали через каждый комент спрашивать - при чем тут Аваков. При том что гладиолус!)
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26.06.2020 08:50 Ответить
А при чем тут гладиолус?
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26.06.2020 09:15 Ответить
это "мем" такой.

можете погуглить "потому что гадиолус"(написал без буквы "л" ненароком кстати)
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26.06.2020 09:33 Ответить
Для розуміння причин такої активності Авакова важливо пам'ятати дві речі: зараз в пошуку відповідальних за дику вирубку лісів, яка є одною з головних причин жахливих наслідків дощу, головне не вийти на самого себе; вже традиційно на відновлювальні роботи будуть виділятися сотні мільйонів гривень, які як завжди розкрадалися, і тут важливо не пропустити цей потік поміж пальців. Ось і доводиться самому рехвормованому скакати між відповідальністю за скоєне та доступу до нових можливостей- звичайне життя українського чиновника-казнокрада.
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26.06.2020 08:50 Ответить
Государство для того и создано,чтобы помогать в трудную минуту.Вуйки пусть не дремлют.Работать и контролировать расход средств.Нужно пригласить японских консультантов .У них богатейший опыт борьбы с ежегодными потопами,ссувами и землетрусами.
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26.06.2020 09:04 Ответить
чорт вже грає прем'єра?
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26.06.2020 09:07 Ответить
А шмиги до речі, щось коло преза не видно
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26.06.2020 09:10 Ответить
Да, я тоже пересмотрел фотки несколько раз. Шмыгаля рядом с президентом нет.
Есть активный не в меру Аваков, который все время "рукой водил" (руководителем был).
А Шмыгаля уже наверное слили или "поводок смыл"
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26.06.2020 10:51 Ответить
знаю как побороть следующее наводнение, берем огромное к-во рюкзаков, наполняем их песком, и окружаем ими то что осталось от лесов, все! проблема решена!
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26.06.2020 09:22 Ответить
Раніше проблемою паводків займалися науковці, а зараз "самі розумні". Підрахуємо збитки, можливо, якщо б, прислухатися до науковців, то було б дешевше)
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26.06.2020 09:23 Ответить
карантин, наводнения ...лучших условий для распила бюджета и не придумаешь...
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26.06.2020 09:30 Ответить
Я вот не верю что можно быть православным и воровать у "братьев своих". Ну разве что на публику они православные, а в реальности - как Дубинский)))
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26.06.2020 09:34 Ответить
Рюкзак явно метит в премьеры.
Еврей+армянин+сексуально озабоченная разномастная шобла. Шануйся, Україно...
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26.06.2020 09:36 Ответить
Странное выражение лица у Вовки , не могло остаться незамеченным , местными жителями .

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 9271 .
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26.06.2020 09:49 Ответить
ПреЗедент-уникум.
С послами встречается в джинсах, в грязюку лезет в костюме.
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26.06.2020 09:50 Ответить
"БОЛЬШОЕ строительство" - это большие деньги, это разворовывание больших денег. И не чета откатам за какие то там вертолеты или накруткам на рюкзаках. Это БОЛЬШОЕ строительство! и большие возможности. На больших строительствах много крали всегда. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть что рядом с каждым размытым "мостом" обязательно стоят , вернее торчат из речки бетонные ОПОРЫ! И так по всей Западной Украине. Эти опоры- результат большого строительства 2008 года, когда разворовали все выделенное на устранение ущерба наводнения 2008 г.....тоже летнего в результате грозовых дождей. Выделенные деньги тогда все украли, мосты не построили, а только опоры! И оставили временные мосты...которые сегодня смыло. И похоже что Аваков уже разпланировал новый дерибан
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26.06.2020 10:33 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2008_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Паводок на заході України 2008 року - стихійне лихо, що сталося влітку 2008 року через інтенсивні грозові дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік паводку припав на https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 -https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня , вона вважається найбільшою в історії Західної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3-4 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F гривень .Для ліквідації наслідків повені в п'яти західних областях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховна Рада внесла поправки до державного бюджету, якими передбачалося виділення 5 млрд гривень на допомогу і відбудову зруйнованого стихією.... Бльшість мостів не відбудували, гроші вкрали
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26.06.2020 10:36 Ответить
Что то мне ссыкотно.....
бубочка и его цирк фриков совсем забыли что у нас война!!!!
бабло с фонда короновируса уже идут на нецелевое, а вакцины еще нет! и вирус никуда не делся!
разве что авакяна финансируют что аж подавится можно!
армию сокращают (рехформируют). ее хоть финансируют, а рекетные разработки?
економика падает и роста не будет - а они все бабло на Большую стройку!!!!
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26.06.2020 10:46 Ответить
чортарсенборисыч премьером будет?
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26.06.2020 10:51 Ответить
а чому він на мові окупантів говорить?
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26.06.2020 10:53 Ответить
я не бачив жодного в рАссейской думі хто говорить українською, а там українців досить багато. Або в інших країнах вишіе ешелони влади говорять не мовою країни?
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26.06.2020 10:57 Ответить
А Авякян у нас міністр всього? На "заході України" і ніяк інакше. Ніяких Західних, Східних Україн у нас немає і не буде.
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26.06.2020 12:59 Ответить
 
 