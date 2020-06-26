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COVID-19 в мире: за сутки зафиксировано почти 180 тыс. случаев заболевания, из них более 80 тыс. в США и Бразилии. ИНФОГРАФИКА

COVID-19 в мире: за сутки зафиксировано почти 180 тыс. случаев заболевания, из них более 80 тыс. в США и Бразилии. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 июня в мире зарегистрировали 179 118 заражений COVID-19 за сутки, свыше 9,7 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,2 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 714 805 случаев инфицирования и 491 856 смертей из-за коронавируса.

COVID-19 в мире: за сутки зафиксировано почти 180 тыс. случаев заболевания, из них более 80 тыс. в США и Бразилии 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 126 780 (+ 649 за сутки), заболевших - 2 504 588 (+ 40 184 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 233 147 инфицированных (+ 40 673 за сутки) и 55 054 (+ 1 180 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 613 994 человека (+ 7 113 за сутки), количество смертей - 8 605 (+ 92 за сутки).

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В Индии 491 170 заболевших (+ 18 185 за сутки) 15 308 летальных случая (+ 401 за сутки).

В Великобритании – 307 980 заболевших (+ 1 118 за сутки), умерли 43 230 пациентов (+149).

В Испании зарегистрировали 294 166 (+ 400 за сутки) пациентов, умерли 28 330 (+ 3).

COVID-19 в мире: за сутки зафиксировано почти 180 тыс. случаев заболевания, из них более 80 тыс. в США и Бразилии 02

Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.
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В России дохнет мало отковида! Наверное заразившихся убивают что-бы не мучились!
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26.06.2020 08:18 Ответить
Ого в США скачек с 15-20 тыс сразу до 40 тыс в сутки.
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26.06.2020 08:24 Ответить
це якраз після протестів..
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26.06.2020 08:50 Ответить
і лише в рашці до "обнулення " статистика стала ще дивніша...
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26.06.2020 08:53 Ответить
COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії - Цензор.НЕТ 700
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26.06.2020 08:36 Ответить
ВОЗ заявила о всплеске коронавируса в Европе26.06.2020, 9:13COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії - Цензор.НЕТ 6681
Системы здравоохранения вновь могут быть перегружены.

https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://pluso.ru/

В Европейском регионе ежедневно фиксируют 20 тысяч новых случаев коронавируса и более 700 жертв пандемии. В Европе впервые за несколько месяцев наблюдается всплеск коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает https://tass.ru/obschestvo/8819065 ТАСС .

- В то время как Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, регион продолжает регистрировать почти 20 тысяч новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев, - отметил Клюге.
Рост заболеваемости за последние две недели, по данным ВОЗ, наблюдается в 30 странах.
- Если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены, - сказал Клюге.
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26.06.2020 09:20 Ответить
 
 