COVID-19 в мире: за сутки зафиксировано почти 180 тыс. случаев заболевания, из них более 80 тыс. в США и Бразилии. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 26 июня в мире зарегистрировали 179 118 заражений COVID-19 за сутки, свыше 9,7 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,2 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 714 805 случаев инфицирования и 491 856 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 126 780 (+ 649 за сутки), заболевших - 2 504 588 (+ 40 184 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 233 147 инфицированных (+ 40 673 за сутки) и 55 054 (+ 1 180 за сутки) летальных случая.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 613 994 человека (+ 7 113 за сутки), количество смертей - 8 605 (+ 92 за сутки).
В Индии 491 170 заболевших (+ 18 185 за сутки) 15 308 летальных случая (+ 401 за сутки).
В Великобритании – 307 980 заболевших (+ 1 118 за сутки), умерли 43 230 пациентов (+149).
В Испании зарегистрировали 294 166 (+ 400 за сутки) пациентов, умерли 28 330 (+ 3).
Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.
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Системы здравоохранения вновь могут быть перегружены.
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В Европейском регионе ежедневно фиксируют 20 тысяч новых случаев коронавируса и более 700 жертв пандемии. В Европе впервые за несколько месяцев наблюдается всплеск коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает https://tass.ru/obschestvo/8819065 ТАСС .
- В то время как Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, регион продолжает регистрировать почти 20 тысяч новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев, - отметил Клюге.
Рост заболеваемости за последние две недели, по данным ВОЗ, наблюдается в 30 странах.
- Если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены, - сказал Клюге.