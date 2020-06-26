COVID-19 в мире: за сутки зафиксировано почти 180 тыс. случаев заболевания, из них более 80 тыс. в США и Бразилии. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 июня в мире зарегистрировали 179 118 заражений COVID-19 за сутки, свыше 9,7 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,2 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 714 805 случаев инфицирования и 491 856 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 126 780 (+ 649 за сутки), заболевших - 2 504 588 (+ 40 184 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 233 147 инфицированных (+ 40 673 за сутки) и 55 054 (+ 1 180 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 613 994 человека (+ 7 113 за сутки), количество смертей - 8 605 (+ 92 за сутки).

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В Индии 491 170 заболевших (+ 18 185 за сутки) 15 308 летальных случая (+ 401 за сутки).

В Великобритании – 307 980 заболевших (+ 1 118 за сутки), умерли 43 230 пациентов (+149).

В Испании зарегистрировали 294 166 (+ 400 за сутки) пациентов, умерли 28 330 (+ 3).

Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.