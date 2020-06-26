Статья Путина о Второй мировой войне чрезвычайно опасна, это явная угроза всей Европе, - посол Мельник
Попытки президента РФ Владимира Путина указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе Tagesschau на телеканале ARD заявил сопредседатель немецко-украинской комиссии историков Мартин Шульц Вессель.
"При нормальных обстоятельствах мы понимаем историю как дискурс без влияния власти. Если сейчас президент берется за перо и даже рассылает свою статью заведующим кафедр истории в Германии с просьбой использовать его текст еще и в преподавании, то это должно настораживать", - сказал Шульце Вессель.
По его словам, в этой статье не соблюдаются научные критерии, например, пакт Молотова-Риббентропа, который привел к разделению Европы между Советским Союзом и нацистской Германией, трактуется как вполне нормальный инструмент дипломатии 1930-х годов.
"При этом этот акт агрессии нельзя сравнивать ни с одним другим историческим процессом 1930-х годов", - отмечает немецкий историк.
По его словам, Путин лишает историю контекста, когда обвиняет Польшу в участии в разделении Чехословакии.
"Отсутствие взаимосвязей и контекста делают этот текст опасным и сомнительным", - отмечает историк.
Он обращает внимание на то, что "в отношении Украины путинская фальсификация истории является самой дерзкой".
"Путин, как и советская историческая пропаганда приписывает Украине коллаборационизм и присваивает героическое сопротивление и победу над нацистской Германией. Но победа и коллаборационизм были и с российской, и с украинской стороны ... Украина была под гораздо более жесткой оккупацией со стороны вермахта по сравнению с Россией, следовательно, Украина и значительно больше пострадала", - подчеркнул Шульце Вессель.
По его словам, в целом опубликованная на прошлой неделе статья Путина написана "как советский учебник по истории".
В той же программе посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил: "Такого рода статья является чрезвычайно опасной. Это - явная угроза Путина всей Европе, он не только в Украине готов "передвигать" границы с помощью силы, если Запад не выполнит его циничное требование и не признает зоны влияния Москвы. Принятие нашими западными партнерами под путинским шантажом именно такого решения стало бы роковым".
Дипломат также призвал к строительству в Берлине мемориала украинским жертвам войны.
Статья Владимира Путина "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней президент РФ в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров "пятерки". Путин подчеркнул, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.
После публикации директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын заявил, что Путин уже неоднократно пытался представить ложную картину Второй мировой войны.
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надо признать, что сейчас в мире явно не до этого казла, чем оно и может воспользоваться.
но созывать ялту2 с ним вряд ли кто будет
Попытки президента РФ Владимира Путина указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасны. Источник: https://censor.net/n3204499
ну каким, кроме расейских да проплаченных за бугром, историкам он может указывать?
этот бред сивого мерина(статейка) предназначена для показа своего вяличия внутри рашки.
типа, во путя крут как, шо аж в пиндосиях его печатают и разинув рот слухают.
Если бы у старого маразматика не было бы миллионной армии и ядерного оружия.
Київський літопис 1187 (за Іпатіївським списком), оповідаючи про смерть переяславського князя Володимира Глібовича, під час походу на половців, каже що «за ним же Україна багато потужила»: «ѡ нем же Украина много постона.»
У тому ж літописі за 1189 рік згадується, що князь Ростислав Берладник приїхав до «України Галицької» (на означення подністрянського Пониззя): «И еха и Смоленьска въ борзѣ и приѣхавшю же емѹ ко Украинѣ Галичькои.»
У Галицько-Волинському літописі, під 1213, записано, що князь Данило «забрав Берестій, і Угровськ, і Верещин, і Столп'є, і Комов, і всю Україну»:
А ще Канада з Австралією і Новою Зеландією. Про країни Азії, Африки, Америки мовчу вже...
А пока нарабатывали новый объем оружейного урана - совок и свою бомбу забацал, стрыяв у США документацию.
И ленд-лиз не был ошибкой. Америке нужна была победа в войне. Для этого нужны были человеческие ресурсы, лучше преимущественно советские, чем американские. Почему они должны были заботиться о советском населении?
І так, атомні бомби теж кинули через бажання вберегти людські ресурси. Я на істфаку вчився і вивчав американські документи про можливість висадки в Японії... Там за попередніми підрахунками був би мільйон жертв лише з боку союзників (японців ніхто не рахував). Маленькі Іводзіму і Окінаву взяли з тисячами жертв, а тут ціла Японія, де за наказом імператора все населення готувалося стати смертниками! До речі, атомні бомби і совєтські життя врятували, бо Сталін в Ялті зобов'язався долучитися до висадки в Японії...
В этом и проблема, что наше общество инфантильно и не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. Я тут лес вырублю, а проблемы пусть дядьки в Киеве решают. Я тут песочка намою, а последствия пусть другие разгребают. Мы тут все забъем на медицину, а МВФ пусть даст нам денег на борьбу с коронавирусом...
И опять же наивно вы думаете, что убив сталина можно было что-то изменить... Вместо него стал бы другой, не факт что менее кровожадный... А вы точно при совке пожили?
против путинской россии.
потому что он понимает прекрасно, начав полномасштабную войну даже против Украины, он уничтожит минимум 20 млн расиян, а если пойдёт дальше то все 80 млн.. а сколько их там осталось то на росии? а сколько будет раненых, покалеченных.. голодных и т.д.. экономика росии этого никогда не выдержит, свои же быстрее в бункере прирежут.. да и Китай в спину дышит, которому и сейчас рашку легко захватить не говоря уже о том, если населения в рашке останется 20-30 млн всего
Цього разу Україна - це аналог Австрії (та Чехословаччини також: Крим то як Судєти). Нас щитай вже здали - влада повністю прокремлівська, а зламати опір безоружних добровольців регулярна армія москалів зможе легко і швидко - добровольці не встигнуть навіть штани одягнути. А Польша - аналог тієї ж Польші - коли *****, захмеліле від безкарності, сунеця в Польшу, то тут НАТО вже висловить особливу стурбованність
А може,
Ти бачиш, як на воловоді
Чумні бандерівські бандити
Сусіду вашого старого
Волочать, вішають на грушу
За те, що першим до колгоспу
Він записався?