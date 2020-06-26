Статья Путина о Второй мировой войне чрезвычайно опасна, это явная угроза всей Европе, - посол Мельник

Попытки президента РФ Владимира Путина указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе Tagesschau на телеканале ARD заявил сопредседатель немецко-украинской комиссии историков Мартин Шульц Вессель.

"При нормальных обстоятельствах мы понимаем историю как дискурс без влияния власти. Если сейчас президент берется за перо и даже рассылает свою статью заведующим кафедр истории в Германии с просьбой использовать его текст еще и в преподавании, то это должно настораживать", - сказал Шульце Вессель.

По его словам, в этой статье не соблюдаются научные критерии, например, пакт Молотова-Риббентропа, который привел к разделению Европы между Советским Союзом и нацистской Германией, трактуется как вполне нормальный инструмент дипломатии 1930-х годов.

"При этом этот акт агрессии нельзя сравнивать ни с одним другим историческим процессом 1930-х годов", - отмечает немецкий историк.

По его словам, Путин лишает историю контекста, когда обвиняет Польшу в участии в разделении Чехословакии.

"Отсутствие взаимосвязей и контекста делают этот текст опасным и сомнительным", - отмечает историк.

Он обращает внимание на то, что "в отношении Украины путинская фальсификация истории является самой дерзкой".

"Путин, как и советская историческая пропаганда приписывает Украине коллаборационизм и присваивает героическое сопротивление и победу над нацистской Германией. Но победа и коллаборационизм были и с российской, и с украинской стороны ... Украина была под гораздо более жесткой оккупацией со стороны вермахта по сравнению с Россией, следовательно, Украина и значительно больше пострадала", - подчеркнул Шульце Вессель.

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По его словам, в целом опубликованная на прошлой неделе статья Путина написана "как советский учебник по истории".

В той же программе посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил: "Такого рода статья является чрезвычайно опасной. Это - явная угроза Путина всей Европе, он не только в Украине готов "передвигать" границы с помощью силы, если Запад не выполнит его циничное требование и не признает зоны влияния Москвы. Принятие нашими западными партнерами под путинским шантажом именно такого решения стало бы роковым".

Дипломат также призвал к строительству в Берлине мемориала украинским жертвам войны.

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Статья Владимира Путина "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней президент РФ в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров "пятерки". Путин подчеркнул, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

После публикации директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын заявил, что Путин уже неоднократно пытался представить ложную картину Второй мировой войны.