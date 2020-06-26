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Вторая мировая война (417) Германия (6725) история (1995) посол (1766) путин (30476) Мельник Андрей (227)

Статья Путина о Второй мировой войне чрезвычайно опасна, это явная угроза всей Европе, - посол Мельник

Статья Путина о Второй мировой войне чрезвычайно опасна, это явная угроза всей Европе, - посол Мельник

Попытки президента РФ Владимира Путина указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе Tagesschau на телеканале ARD заявил сопредседатель немецко-украинской комиссии историков Мартин Шульц Вессель.

"При нормальных обстоятельствах мы понимаем историю как дискурс без влияния власти. Если сейчас президент берется за перо и даже рассылает свою статью заведующим кафедр истории в Германии с просьбой использовать его текст еще и в преподавании, то это должно настораживать", - сказал Шульце Вессель.

По его словам, в этой статье не соблюдаются научные критерии, например, пакт Молотова-Риббентропа, который привел к разделению Европы между Советским Союзом и нацистской Германией, трактуется как вполне нормальный инструмент дипломатии 1930-х годов.

"При этом этот акт агрессии нельзя сравнивать ни с одним другим историческим процессом 1930-х годов", - отмечает немецкий историк.

По его словам, Путин лишает историю контекста, когда обвиняет Польшу в участии в разделении Чехословакии.

"Отсутствие взаимосвязей и контекста делают этот текст опасным и сомнительным", - отмечает историк.

Он обращает внимание на то, что "в отношении Украины путинская фальсификация истории является самой дерзкой".

"Путин, как и советская историческая пропаганда приписывает Украине коллаборационизм и присваивает героическое сопротивление и победу над нацистской Германией. Но победа и коллаборационизм были и с российской, и с украинской стороны ... Украина была под гораздо более жесткой оккупацией со стороны вермахта по сравнению с Россией, следовательно, Украина и значительно больше пострадала", - подчеркнул Шульце Вессель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар

По его словам, в целом опубликованная на прошлой неделе статья Путина написана "как советский учебник по истории".

В той же программе посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил: "Такого рода статья является чрезвычайно опасной. Это - явная угроза Путина всей Европе, он не только в Украине готов "передвигать" границы с помощью силы, если Запад не выполнит его циничное требование и не признает зоны влияния Москвы. Принятие нашими западными партнерами под путинским шантажом именно такого решения стало бы роковым".

Дипломат также призвал к строительству в Берлине мемориала украинским жертвам войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: В СССР каждая республика получила багаж российских исторических территорий, а потом вышла из его состава. Пусть не тащат с собой подарки русского народа. ВИДЕО

Статья Владимира Путина "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней президент РФ в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров "пятерки". Путин подчеркнул, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

После публикации директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын заявил, что Путин уже неоднократно пытался представить ложную картину Второй мировой войны.
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Топ комментарии
+6
Він що каже, те і робить, нажаль.
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26.06.2020 08:40
+5
Это не текст, по факту это нечто вроде манифеста. То есть объявление во всеуслышание о намерениях неоимперской парадигмы.
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26.06.2020 08:39
+5
І чомусь не розглядається той факт, що частина Польщі була окупованою територією частини українських земель, які окупував СРСР з початком ДСВ.
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26.06.2020 08:45
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Правила форума Совет форумчан
О, ну давайте опять обсуждать высер старого маразматика...
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26.06.2020 08:37 Ответить
Він що каже, те і робить, нажаль.
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26.06.2020 08:40 Ответить
робить те, що позволяют, нажаль.

надо признать, что сейчас в мире явно не до этого казла, чем оно и может воспользоваться.

но созывать ялту2 с ним вряд ли кто будет
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26.06.2020 08:48 Ответить
эт точно
Попытки президента РФ Владимира Путина указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасны. Источник: https://censor.net/n3204499

ну каким, кроме расейских да проплаченных за бугром, историкам он может указывать?
этот бред сивого мерина(статейка) предназначена для показа своего вяличия внутри рашки.

типа, во путя крут как, шо аж в пиндосиях его печатают и разинув рот слухают.
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26.06.2020 08:44 Ответить
Не обсуждали бы...
Если бы у старого маразматика не было бы миллионной армии и ядерного оружия.
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26.06.2020 08:56 Ответить
Это не текст, по факту это нечто вроде манифеста. То есть объявление во всеуслышание о намерениях неоимперской парадигмы.
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26.06.2020 08:39 Ответить
І чомусь не розглядається той факт, що частина Польщі була окупованою територією частини українських земель, які окупував СРСР з початком ДСВ.
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26.06.2020 08:45 Ответить
Та й взагалі завдяки діям москалів у кінці 18 ст. Польща перестала існувати і москалі захопили Варшаву...
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26.06.2020 09:21 Ответить
ВВХ понимает,что времени у него остается все меньше и меньше. Поэтому он будет все агрессивнее и агрессивнее
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26.06.2020 08:46 Ответить
Не, ну Мельника читать.... Разве что в рубрике "Нарочно не придумаешь!"
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26.06.2020 08:52 Ответить
Не питання , читай Путлера
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26.06.2020 08:56 Ответить
Черчилль и Рузвельт в 45-м году встретившись с йозей сталиным в Ялте, фактически дали карт-бланш советам на оккупацию части Европы. ***** этой "научной" статьей надеется вдохновить мировых лидеров на проведение подобного саммита, а себя видит в роли йози?
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26.06.2020 08:58 Ответить
Мы же сами отказались от статуса "страны победителя" а значит признали себя "побежденными" в той войне. Только никто здесь не помнит что благодаря той войне та же западная Украина вошла в состав Украины. Может в том и трагедия?
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26.06.2020 09:03 Ответить
Вообще-то, тогда Западная Украина "вошла в состав" СССР. Учи история, цапа)
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26.06.2020 09:15 Ответить
а я не так сказал? в состав Украины
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26.06.2020 09:51 Ответить
Трагедія України в тому що за 300 років імперія кацапів зробила більшу частину українців хохломи малоросамі, і плоди ці ми пожинаємо до цих пір, а приєднання західною або східною або ще якої України це вже треття справа
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26.06.2020 09:16 Ответить
Такий трагічний кацап, аж трохи сумно.
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26.06.2020 09:17 Ответить
Руска курва, спєрдоляй
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26.06.2020 09:17 Ответить
Москалику, не палися так. Навіть останній двійочник на уроках історії чув Західна Україна увійшла в склад України 22 січня 1919 року... Але через напад москалів-комуняк Західна Україна вийшла зі складу України!
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26.06.2020 09:20 Ответить
Львів коли став Українським?
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26.06.2020 09:54 Ответить
1256 року, коли його заснували король Данило Галицький та його син Лев))
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26.06.2020 09:54 Ответить
а останній раз?
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26.06.2020 10:21 Ответить
останній раз ХТО повернув Львів в лоно рідної неньки?
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26.06.2020 10:22 Ответить
Останній раз Львів (як і Київ, Харків, Донецьк) стали Україною 24 серпня 1991 року, що було підтверджено 1 грудня 1991 року 90,3% громадянами на референдумі!
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26.06.2020 10:26 Ответить
ню-ню - всі хто народився у Львові з 1939 по 1991 - москалі???
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26.06.2020 10:30 Ответить
Ми про національність говоримо чи про громадянство? Це якби трішки різні речі!
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26.06.2020 10:32 Ответить
про державу Україна і про членство Львова у її складі
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26.06.2020 10:33 Ответить
Держави Україна з 1920 до 1991 року НЕ ІСНУВАЛО! Був ссср...
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26.06.2020 10:34 Ответить
припини гнілой базар - тебе тролить хльопчик шарія
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26.06.2020 10:36 Ответить
привикли так ото бла-бла, а коли по фактах - і сказати нічого.
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26.06.2020 10:40 Ответить
У мене червоний диплом істфаку, я по історії будь-кого затролю...
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26.06.2020 10:43 Ответить
там теж не після ПТУ і беруть тебе, умніка, на слабо
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26.06.2020 10:53 Ответить
Верховна Рада України була, член ООН - УРСР була а України не було?
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26.06.2020 10:39 Ответить
У паспорті в людей яке було громадянство вписане - ссср чи урср? Так отож...
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26.06.2020 10:44 Ответить
ти шо? не впізнаєш шарійопця?
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26.06.2020 10:35 Ответить
А в 1256 році, коли Львів заснував король Данило Галицький та його син Лев - України не було ось що цікаво....
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26.06.2020 10:37 Ответить
Відкриваєш Галицько-Волинський літопис і читаєш, як називаються ці землі - Україна Галицька...
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26.06.2020 10:42 Ответить
доки в студію ! Навіть Пилип Орлик у своїй Конституції слово Україна не згадує. А Русь була ? Ааааа - ми ж назву нашої держави подарували сусіду, від своєї історії відмовилися, нову назву Михнівський нам придумав після чого повісився. А тепер ще і від статусу країни-переможця у Другій світовій відмовляємося.
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26.06.2020 10:50 Ответить
Чувак, ти попав на історика з червоним дипломом... Який Михнівський, ку-ку?

Київський літопис 1187 (за Іпатіївським списком), оповідаючи про смерть переяславського князя Володимира Глібовича, під час походу на половців, каже що «за ним же Україна багато потужила»: «ѡ нем же Украина много постона.»
У тому ж літописі за 1189 рік згадується, що князь Ростислав Берладник приїхав до «України Галицької» (на означення подністрянського Пониззя): «И еха и Смоленьска въ борзѣ и приѣхавшю же емѹ ко Украинѣ Галичькои.»
У Галицько-Волинському літописі, під 1213, записано, що князь Данило «забрав Берестій, і Угровськ, і Верещин, і Столп'є, і Комов, і всю Україну»:
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26.06.2020 10:54 Ответить
слово Україна в тих літописах подобавляли вятровичі - читай оригінали
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26.06.2020 10:56 Ответить
Придурок, я універ закінчив, ще коли про Вятровича не чув ніхто! І я читав ці оригінали на старослов'янській!
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26.06.2020 10:58 Ответить
фотокопію, або посилання хоч на якийсь документ де б Україна (не тереторїя) згадувалася як ДЕРЖАВА раніше ніж 20-му столітті. Давайте конкретно а не так що як кізяк об суху дорогу
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26.06.2020 11:11 Ответить
Купа країн не згадувалися, як держави до 20 ст. Фінляндія, Латвія, Ірландія - всі вони вперше стали незалежними плюс-мінус тоді ж, коли і УНР...

А ще Канада з Австралією і Новою Зеландією. Про країни Азії, Африки, Америки мовчу вже...
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26.06.2020 16:34 Ответить
істєрік з красним! Шо зараз робити??? ***** розпоясався, ситий Запад готовий пожертвувати Україної задля власної зручності, а прокремлівська влада в Києві мовчки чекає аншлюсу
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26.06.2020 10:58 Ответить
*Україною
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26.06.2020 11:01 Ответить
Сподіватися на ЗСУ...
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26.06.2020 11:03 Ответить
деморалізоване (за виключенням частин на передовій). Спостерігав за навчаннями елітних підрозділів, так там ідеологічної чи патріотичної підготовки нема зовсім, тільки технічна - готують вояків для імперського війська. Навіть команди, розпорядження та спілкування відбувається йєзиком, а не державною
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26.06.2020 11:16 Ответить
цитата из из Википедии: "в 1253 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Даниил Галицкий принял в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD Дорогочине титул «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 короля Руси » от папы римского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_IV_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Иннокентия IV , он и его внук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Львович использовали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE королевский титул . " де тут Україна?
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26.06.2020 10:55 Ответить
Я переосмыслил видение и подход до 2 Мировой, то, что ее развязали две античеловееские системы - гитлеровская и сталинская сомнений не было давно. Теперь понимаю другой факт, коммунизм в своей кровожадности хотел господствовать во всем Мире, начиная с Европы, стягивал войска для нанесения удара на Запад, был самоуверен в своих силах(сил было больше чем в Германии с перевесом.... например в танках, в 5 раз) но никак коммунизм не думал, что войска откажутся воевать будут бросать оружие и уходить по домам... сдаваться в плен полками, корпусами, армиями... или просто драпать на восток... Третий факт - Америка со своим Ленд-Лизом..., оснастила совок, помогла устоять и дойти до Берлина. это был или просчет или грубая ошибка? совок не имел права на существование... Гуманное оружие америки - Бомба, уложили бы не только Японию, Германию тоже и освободили бы все поневоленные народы, шанс быть свободными был еще в 45 а может и раньше... но... история не имеет обратного хода. Теперь строить свое государство с отравленными душами и мозгами людей кремлевскими токсинами очень непросто...
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26.06.2020 09:19 Ответить
К сожалению, у США на тот момент было только две бомбы, и обе пришлось применить в Японии, бо с одной японцы не поняли, и капитулировали только со второй.
А пока нарабатывали новый объем оружейного урана - совок и свою бомбу забацал, стрыяв у США документацию.
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26.06.2020 09:28 Ответить
первая бомба совка была испытана в 49 году после кражи документации в Америке. 2 бомбы хватило для Японии в 45, сколько их могла создать Америка и имела после Японии история умалчивает. понятно другое - возможности Америки безграничны. Имея две опасности - Япония и Германия, Америка еще бы поднапряглась... и создала бомбы еще раньше... в нужном количестве.
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26.06.2020 09:44 Ответить
А как вы думаете, сколько бомб нужно было, чтоб капитулировали коммунисты? Думаете их остановило бы массовое уничтожение советского населения?

И ленд-лиз не был ошибкой. Америке нужна была победа в войне. Для этого нужны были человеческие ресурсы, лучше преимущественно советские, чем американские. Почему они должны были заботиться о советском населении?
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26.06.2020 10:14 Ответить
Ну да, вони і Берлін тому не штурмували... А навіщо? Жуков сам рвався вперед!

І так, атомні бомби теж кинули через бажання вберегти людські ресурси. Я на істфаку вчився і вивчав американські документи про можливість висадки в Японії... Там за попередніми підрахунками був би мільйон жертв лише з боку союзників (японців ніхто не рахував). Маленькі Іводзіму і Окінаву взяли з тисячами жертв, а тут ціла Японія, де за наказом імператора все населення готувалося стати смертниками! До речі, атомні бомби і совєтські життя врятували, бо Сталін в Ялті зобов'язався долучитися до висадки в Японії...
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26.06.2020 10:30 Ответить
мразь - Сталин имел договор с Японией про ненападение(вот цена договоров с кремлем)... наплевал на этот договор... В 41 японцам нужно было перейти границу и пострелять..., чтоб 50 дивизий с дальнего востока никтто не снимал и совку даже по этой причине был бы каюк.
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26.06.2020 10:50 Ответить
Точно! А тут они ради чего-то должны с советами воевать... Зачем? Советы их не трогали, торговали с ними. Значит все норм... Хотя они и противостояли экспансии в Корее, Въетнаме и тд.
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26.06.2020 16:14 Ответить
одной Бомбы было достатчно - уничтожить "усатого таракана" и глиняные ножки колосса рассыпались бы..... америка ценила жизни своих граждан, как и жизни вообще... в отличие от совка. помогала не от того, что хотела смертей советских людей - помогала, потому что была в каолиции. кремлевский токсический бред про желание америкой смертей советских людей мог возникнуть только в воспаленых черепках кремлядей и их тупых прихвостней. Это еще один аргумент - советам помогать было ошибкой.
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26.06.2020 10:44 Ответить
Вы наивный романтик. В жизни все не так. Никто за вас не переживает (кроме мамы с папой), ничего вам не должен и ваша жизнь никому не интересна. Это сугубо ваша проблема и ваш выбор.

В этом и проблема, что наше общество инфантильно и не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. Я тут лес вырублю, а проблемы пусть дядьки в Киеве решают. Я тут песочка намою, а последствия пусть другие разгребают. Мы тут все забъем на медицину, а МВФ пусть даст нам денег на борьбу с коронавирусом...

И опять же наивно вы думаете, что убив сталина можно было что-то изменить... Вместо него стал бы другой, не факт что менее кровожадный... А вы точно при совке пожили?
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26.06.2020 16:12 Ответить
сталин подох и даже по его смерти система изменилась... это при том, что соблюдалась приемственность власти и у руля оставалась "вечная" партия.
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26.06.2020 17:03 Ответить
как говорил мой знакомый Вовка. Гитлер рано начал,без бомбы.
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26.06.2020 09:53 Ответить
Так воно і було. Тут помилка США. Вони допомогли одній сатані знищити іншу сатану і залишитися на цій землі і нести свої ідеї і руйнування по всьому світу. Радянські війська окупували частину Європи де не було американських і англійських військ. А наші військові загинули за Батьківщину, у них не було вибору і вони йшли воювати. Їх забирали пачками і відправляли на фронт і казали - що "Векликая Отечественная", що ворог віроломно напав... А хто разом із тим ворогом нападав на інших і привів його до нас? Вони не знали, тоді інтернету не було. Та й зараз є інтернет, а половина малоросів підтримують відвертого ворога.
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26.06.2020 10:27 Ответить
Андрею Мельнику. Хватит болтать. Требуйте у Запада введения новых санкций
против путинской россии.
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26.06.2020 09:31 Ответить
А як вимагати санкціії проти росії, як наші на днях не дали в ООН голос на користь Канади?
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26.06.2020 10:45 Ответить
этот старый маразматик конечно способен на всё, лишь бы сохранить себе жизнь подольше даже из бункера
потому что он понимает прекрасно, начав полномасштабную войну даже против Украины, он уничтожит минимум 20 млн расиян, а если пойдёт дальше то все 80 млн.. а сколько их там осталось то на росии? а сколько будет раненых, покалеченных.. голодных и т.д.. экономика росии этого никогда не выдержит, свои же быстрее в бункере прирежут.. да и Китай в спину дышит, которому и сейчас рашку легко захватить не говоря уже о том, если населения в рашке останется 20-30 млн всего
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26.06.2020 09:33 Ответить
в нього всьо упало - уже і на мальчіков не стоїть - дєпрєсняк ударив, жизнь нєміла - ото воно хоче гормонального всплєска, а для цього нариваєця, розуміючи сговорчівость еуропейського та американського ситого обиватєля, готового пожертвувати Україною раді міра, і буде нариватись допоки йому дозволять. Іспитує судьбу, *****
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26.06.2020 09:44 Ответить
да но все ж понимают что одной Украиной он не ограничиться.. потом будет посматривать на Польшу, Венгрию, Болгарию, Литву и т.д.
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26.06.2020 09:50 Ответить
так і в 38-му всі понімали - Австрію проковтнули, Чехословаччину здали і Польшу, вопшим, не жалко, але далі совєти - тогочасний союзник гітляра, а значить, після Польші волна піде на Британію, ото вона і об'явила війну, але ж війська в Польшу не направляла.
Цього разу Україна - це аналог Австрії (та Чехословаччини також: Крим то як Судєти). Нас щитай вже здали - влада повністю прокремлівська, а зламати опір безоружних добровольців регулярна армія москалів зможе легко і швидко - добровольці не встигнуть навіть штани одягнути. А Польша - аналог тієї ж Польші - коли *****, захмеліле від безкарності, сунеця в Польшу, то тут НАТО вже висловить особливу стурбованність
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26.06.2020 10:13 Ответить
він вже проговарювався: всє здохнут, а ми в рай
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26.06.2020 09:45 Ответить
не балаканина політиків четвертого дівізіону на телепередачах другосортних каналів, а ноти, санкції та дипломатичні ходи на найвищому рівні передових держав. Але для цього наш мзс має бити в набат і грамотні бумаги писати, звертатись до кого слід з переконливими аргументами
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26.06.2020 09:38 Ответить
Старый казёл решил поиграть дряблыми мышцами и отвисшими сиськами? К сожалению сейчас в Европе у власти ссыкливые чистоплюи и популисты,а что бы адекватно реагировать на угрозы этого протухшего гопника нужны эрдоганы которые вмиг загнали бы эту облезлую крысу в её кремлёвскую нору.
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26.06.2020 09:48 Ответить
А історія дуже проста. Другу світову війну розпочали два агресора - нацистська (не фашистська) Німеччина і комуністичний режим Радянського Союзу. Два військових злочинці - Сталін і Гітлер. Один напав на Чехію, інший на Фінляндію, а потім разом напали на Польщу і вбивали українців, поляків, чехів, євреїв,фінів, шведів та інших тисячами. Зі сторони радянського союзу зайшло декілька мільйонів регулярних військ. І ви десь бачили на цвинтарі моглили з написами, що загинув на війні в 1939-1940 роках? Ні всіх писали, що загинули с червня 1941 року. А гинули сотнями тисяч. А де "братські" могили і могили невідомим солдатам з 1939 року? То виходить радянський союз був посібником нацистів? А винний звичайно Бандера, якого нацисти посадили і контабір, а ще пізніше вбили кегебісти радянського союзу. Це коротко про історичні факти і як їх хочуть бачити їх злочинці. У них потерпілі - злочинці, а злочинці - герої і спасатєлі світу.. У всьому винен Бандера і українські націоналісти!!!
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26.06.2020 10:06 Ответить
це ти себе переконуєш? Бо те шо Бандера - наш національний Герой українське суспільство збагнуло ше трицять років тому - навіть Кравчук, секретар кпу по ідеології, заявив шо прозрів, бо до того не знав історії - тіпа, його обманювали
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26.06.2020 10:19 Ответить
Я себе не переконую, я давно це знаю, я переконую таких, які вважають його воюючою стороною на боці фашистів. Якщо Ви уважно почитали, то там написано, що посібниками нацистів були радянські війська, а вимагають писати історію, що то були бандерівці, а вони мов, герої.
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26.06.2020 10:30 Ответить
Рідня Кравчука, до речі, в 40-х допомагала УПА... Підозрюю, через це його потім і взяли під ковпак в КГБ (як і Павличка, до речі, який зв'язковим УПА був у молодості)!
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26.06.2020 11:01 Ответить
в середині 70-их в місцевій книгарні викупив всі екземпляри збірки "Таємниця твого обличчя" в чудовому виконанні та з неабиякими ілюстраціями. Вірші добрі, але серед них отам і читаю:
А може,
Ти бачиш, як на воловоді
Чумні бандерівські бандити
Сусіду вашого старого
Волочать, вішають на грушу
За те, що першим до колгоспу
Він записався?
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26.06.2020 11:11 Ответить
кремлівська пропаганда засрала америці та еуропі міски - вони непублічно визнають Україну частиною московської імперії тому не стануть сильно захищати нас - ніяких дій, тільки занепокоєння та стурбованність. Навіть зброєю не допоможуть
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26.06.2020 10:23 Ответить
Навіщо ходити через океани до америки і Європи. Кремлівська пропаганда через своїх посібників в Україні засрали мізки 73% малоросів, які себе вважають українцями. Ви собі не уявляєте, який контингент працює в поліції і прокуратурі у східних містах. Я можу розповісти про один відділок поліції в Дніпропетровській області, де 99,9 % особового складу підтримує росію, а не Україну. Вони їздять в росію і при поверненні її вихваляють і поливають брудом Україну. То що від них чекати? В день параду в московії один працівник поліції перед відділком показував проходження параду на своєму смартфоні і говорив, що дуже гарно, дуже красиво і що скрізь висять російські триколори, на кожній крамниці георгієвські стрічки. А як в Харківській області пересік кордон, то побачив українські "тряпки", а не прапори і бандерську форму (однострій). І його всі, хто там був підтримали і висловлювали незадоволення Україною.Це такі працюють в поліції. Їх там хтось контролює? З ними хтось проводить якусь роботу? Їх перевіряють на лоялість до ЗЕ і все.
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26.06.2020 10:39 Ответить
нам піштець, але брикатимемось. Після наступного етапу агресії нам залишиця центр та захід України - те, шо самі зможемо відстояти.
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26.06.2020 11:23 Ответить
характерно: кремль організовує атаку як колись артподготовка, то тепер пропаганда - вливає як той павук хохлам (урускойєзичним українцям) отруту в моск, затягує їх душонки в урускій мір, а потім відтинає разом з територіями та тими манкуртами-яничарами
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26.06.2020 11:52 Ответить
чому важливо подалі від мацкви, українізація, посилене вивчення та популяризація англійської - відкриття просторів англомовної Мережі. А то хохли "гуглять" в яндексі та ковтають блатний музон під вивіскою "шансон" і москальські кіна та клоЗє!тні Зє!сєріали
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26.06.2020 11:56 Ответить
кремль уже підготував коронавірус, чи іншу заразу. Він його випробував на всіх країнах світу і може примінити в любий вигідний для нього момент. Проти УНР і УПА вони також приміняли різні препарати, типа тифу, так вони їх не змогли б ніколи перемогти.
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26.06.2020 14:07 Ответить
Давайте краще про повінь в Карпатах поговоримо - то ж рука Кремля? Дощі з якого боку прийшли - із Західної Європи чи з боку Росії? Думайте, думайте....
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26.06.2020 10:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=t5JFY5cMDvc&t=213s 3:33 граніца роісі нігдє нє заканчіваєца - ***** біснувате
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26.06.2020 10:30 Ответить
старе педофільне *****
Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3551
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26.06.2020 10:31 Ответить
Вывод следующий - потерпеть розгром во 2 Мировой у совка было множество причин, выйти победителем вместе с каолицией одна причина - Америка и ее Ленд-Лиз(Британия тоже). разные байки про геройство советского народа и "гение" полководцев брехливые и несостоятельные.... зато хаять Америку в кремлядей самое модное занятие - подпитка их ущербного эго.
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26.06.2020 11:14 Ответить
А вот макрон не согласен. ********* для франции- все . А наши манкурты и малоросы , насмотревшись педошария, медведчука и г+г, мечтают и введении бутылок ...
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26.06.2020 12:27 Ответить
 
 