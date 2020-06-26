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На Буковине за сутки зафиксирован 51 новый случай COVID-19, всего - 4582, - ОГА

На Буковине за сутки зафиксирован 51 новый случай COVID-19, всего - 4582, - ОГА

В Черновицкой области зафиксирован 51 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, общее количество больных достигло 4582 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине 25 июня официально подтвержден еще 51 случай заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 535 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4582 человека. 37 буковинцев сегодня преодолели COVID-19", - рассказал он.

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На Буковине за сутки зафиксирован 51 новый случай COVID-19, всего - 4582, - ОГА 01

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О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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26.06.2020 10:49 Ответить
 
 