За сутки на Львовщине выявили 209 новых случаев COVID-19, всего 4 836 инфицированных и 126 умерших, - горсовет
По состоянию на утро 26 июня во Львове и Львовской области подтверждены 4836 случаев инфицирования коронавирусом, из них 126 - летальные, 725 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5950 человек, госпитализированы - 1018, на амбулаторном лечении - 4932 человека, выписаны - 827 человек. Сейчас в больнице находится 189 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.
В восьмой городской клинической больницы по состоянию на утро находятся 82 пациента, в первой городской клинической больнице - 77 пациентов.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1238 ПЦР-тестов, из них из новых проб - 1006 ПЦР-тестов. Следовательно, 209 - положительные, из них из новых проб - 175. Среди них львовян - 82. Всего в работу взяли 500 проб, остаток в холодильнике - 1150 проб.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.