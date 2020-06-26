За сутки на Львовщине выявили 209 новых случаев COVID-19, всего 4 836 инфицированных и 126 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 26 июня во Львове и Львовской области подтверждены 4836 случаев инфицирования коронавирусом, из них 126 - летальные, 725 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5950 человек, госпитализированы - 1018, на амбулаторном лечении - 4932 человека, выписаны - 827 человек. Сейчас в больнице находится 189 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

В восьмой городской клинической больницы по состоянию на утро находятся 82 пациента, в первой городской клинической больнице - 77 пациентов.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1238 ПЦР-тестов, из них из новых проб - 1006 ПЦР-тестов. Следовательно, 209 - положительные, из них из новых проб - 175. Среди них львовян - 82. Всего в работу взяли 500 проб, остаток в холодильнике - 1150 проб.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.