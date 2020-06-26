В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев

По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19. За сутки - 1 109 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 19 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 1 109 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 994). Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самый высокий показатель был вчера, 25 июня, 994 новых случая, до этого 24 июня 940 случаев, перед этим 19 июня 921 случай, до этого 18 июня 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 41 117 случаев коронавирусной инфекции.

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За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 19 пациентов (сутками ранее - 16), всего - 1 086. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3), Львовской (3) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровел 541 человек (сутками ранее - 349), всего - 18 299.

Всего в Украине сейчас болеют 21 732 человека, что на 549 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (209), Ривненской (116) областях, Киеве (113), Закарпатской (93) и Хмельницкйо (79) областях.

В Запорожской области новых случаев COVID-19 не выявили.















