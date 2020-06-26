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В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев

В Украине

По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19. За сутки - 1 109 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 19 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 1 109 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 994). Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самый высокий показатель был вчера, 25 июня, 994 новых случая, до этого 24 июня 940 случаев, перед этим 19 июня 921 случай, до этого 18 июня 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 41 117 случаев коронавирусной инфекции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 209 новых случаев COVID-19, всего 4 836 инфицированных и 126 умерших, - горсовет

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 19 пациентов (сутками ранее - 16), всего - 1 086. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3), Львовской (3) и Харьковской (3) областях.

За последние сутки выздоровел 541 человек (сутками ранее - 349), всего - 18 299.

Всего в Украине сейчас болеют 21 732 человека, что на 549 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (209), Ривненской (116) областях, Киеве (113), Закарпатской (93) и Хмельницкйо (79) областях.

В Запорожской области новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев 01
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев 02
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев 03
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев 04
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев 05
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 1 109, умерли 19 человек, всего зафиксированы 41 117 случаев 06

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Топ комментарии
+23
А почему Европа закрылась и сейчас у них все нормально? Ах да у нас 80% положили болт на карантин, потому сейчас такой пздц..
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26.06.2020 08:57
+19
Как раз пенсы его и придерживаются. Всем остальным чихать с высокой горы. И я даже знаю почему. Все началось с Велюра, потом идиотия в Хмельницком великого Володи на камеру, вместе с сан врачем. А потом пожирание еды в одном из ресторанов за одним столом кучи депутатов. Люди думают, если им можно, то и нам можно.
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26.06.2020 09:01
+15
Дайош нові рекорди!
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26.06.2020 08:48
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Так ведь нет же никакого вируса. Это всё выдумки Госдепа, чтоб заставить украинцев надеть маски, а потом ржать с них!
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26.06.2020 12:24 Ответить
Та не ржать с них, а чипировать. Всех, кто надел маски, потом будут Билл Гейтс и Сорос чипировать под видом вакцинации. Это же всем известно.

Зачем чипировать, спросите вы? Потому что все чипированные будут майнить криптовалюту и им запретят протестовать против вышек G5. Ну, и кроме того, чипирование сделает всех бесплодными. Потому что Билл Гейтс и Сорос очень хотят сократить население планеты. Даже кушать не могут пока не сократят. Это же всем известно.
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26.06.2020 14:52 Ответить
Это ужасно! Даже я не мог представить, что Сорос способен на такую подлость! Это его Бил Гейтс подговорил, не иначе!
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26.06.2020 15:41 Ответить
быдла игнорирует Коронавирус полностью .... результат "на лиццо"
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26.06.2020 12:25 Ответить
Коронавируса нет в природе. В Бразилии люди просто умирают от жары. Посмотрите на Беларусь
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26.06.2020 12:27 Ответить
Коронавирусы в природе известны с 1931 г. и на данный момент обнаружено десятки их разновидностей.
В Бразилии сейчас зимний период.
Действительно, посмотрите на Беларусь.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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26.06.2020 14:23 Ответить
Это всё жидомассонская пропаганда! Вот до 1931 года все люди по сто лет жили и никакими коронавирусами не болели.

Как там выше один коментатор правильно заметил, это всё Сорос с Гейтсом работают на сокращение населения земли. Слышали про золотой миллиард? Вот то-то и оно!
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26.06.2020 15:39 Ответить
Исследовательская практика показывает, что «вирусоносители» - практически все живые существа на зкмле. А среди всех инфекционных заболеваний - 80 % вирусных. И коронавирусы всегда вызывали различные инфекции, просто их смогли обнаружить впервые только в 1931 году.
Это не комментатор правильно заметил, а эти личности сами официально об этом давно заявили.
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26.06.2020 20:43 Ответить
Сейчас в Бразилии +20-25. Какой нахрен зимний период???
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27.06.2020 04:44 Ответить
41% дебілів
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27.06.2020 09:33 Ответить
Та запишіть все населення в інфіковані ковідом і узбагойтесь.
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26.06.2020 15:23 Ответить
Бессимптомным все равно куда их запишут лишь бы на карантин не сажали.
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27.06.2020 05:32 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/rosijski-fejky-pro-koronavirus/30500237.html
Исследование "Радио свобода" про *********, активно дезинформирующую "лохов про неопасности"
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26.06.2020 18:11 Ответить
"Радио свобода" Методичка КГБ: как Россия распространяет фейки о коронавирусе

В ЕС, Британии и США заявляют, что Россия целенаправленно разгоняет фейки и теории заговора о пандемии в мире

https://www.radiosvoboda.org/a/rosijski-fejky-pro-koronavirus/30500237.html

Британія створила особливий відділ для протидії дезінформації з Росії щодо коронавірусу

https://www.radiosvoboda.org/a/30485922.html

В ГосДепе США сообщили, что Россия распространяет фейки о COVID-19

https://nv.ua/world/countries/zachem-rossiya-rasprostranyaet-feyki-o-covid-19-ekspert-poslednie-novosti-50086992.html
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26.06.2020 19:23 Ответить
Без сомнения, через определенное время будет, как и в 2010 году, раскрыта правда о раздувателях и выгодополучателях всемирного коронапсихоза.
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26.06.2020 20:54 Ответить
В Евросрюзе, Британии и США заявляют, что Россия целенаправленно разгоняет фейки и теории заговора о пандемии в мире
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27.06.2020 00:28 Ответить
На воре шапка горит.
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27.06.2020 15:30 Ответить
Имеет ли отношение этот короновирус,живущий длительное время с человечеством, к той эпидемии вирусных пневмоний,начавших распостранятся по россии после взрыва 16 сентября 2019 в новосибирской области в Кольцово на Векторе? Ведь не зря кремлевская крыса спряталась в бункере.Знает ведь,что это не тот безобидный короновирус который просто китайцы первыми научились обнаруживать,и может так оказаться что он живет ничем себя не проявляя почти в каждом человеке,и под этот шум обеспечили себя нефтью,залив все хранилища и скупив все,что можно.Может я и ошибаюсь,но мне кажется,что это в Украине закончится только тогда,когда будет продана последняя партия из гуманитарно-комерческого груза.
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26.06.2020 21:12 Ответить
Лжевирус- зло! https://youtu.be/Baqk46kTrlw
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26.06.2020 21:46 Ответить
Потвори сатанинськи не дадуть спокійно жити і працювати людям.
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27.06.2020 09:27 Ответить
Вони знищують економіку, щоб все скупити задарма землю
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27.06.2020 09:30 Ответить
вой интернетдрочеров о не опасности короны закончится тогда, когда очередной интернетдрочер будет загибатся в инфекционке. ведь ни один дегенерат не знает, как отреагирует его организм при попадании в него короны .)))) кто то может выжить а кто то загнется . пути вируса не исповедимы ))))
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27.06.2020 09:55 Ответить
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