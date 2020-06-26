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Зеленский подписал закон, разрешающий до конца года лечить COVID-19 лекарствами без регистрации

Зеленский подписал закон, разрешающий до конца года лечить COVID-19 лекарствами без регистрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым продлил до 1 января 2021 года действие закона о внесении изменений в законы, касающиеся обеспечения лечения в связи с коронавирусной болезнью (COVID-19).

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 19 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта 2020 года в частности, предусматривает применение с согласия пациента новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственные средства, которые находятся на рассмотрении в установленном порядке, но еще не допущены к применению, а также незарегистрированные лекарственные средства. В частности, закон разрешает применять в Украине для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль для лечения коронавирусной болезни COVID-19 в соответствующей стране.

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Кроме того, закон разрешает применять зарегистрированные лекарственные средства по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни Covid-19 (т.н. off-label use) и/или если такие лекарственные средства рекомендованы официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств устанавливается Минздравом.

Срок действия закона заканчивался 1 июля 2020 года, но депутаты в связи с угрозой роста заболевания населения на COVID-19 внесли изменения в раздел II Заключительных положений и продлили его действие до 1 января 2021 года.

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Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

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Топ комментарии
+6
На ленке надо начать это делать...будет испытательной корабельной сосной...
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26.06.2020 09:42
+3
Пусть он пример покажет - супругу свою лечит такими лекарствами
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26.06.2020 09:49
+3
а за летальные исходи и смертельные осложнения кто будет отвечать?
зачем лезть еще и в медицину и в фармакологию ???
(иди уже лучше в разведку...там хоть меньше вреда)))
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26.06.2020 09:52
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На ленке надо начать это делать...будет испытательной корабельной сосной...
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26.06.2020 09:42 Ответить
- Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет. (с)
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26.06.2020 10:00 Ответить
Это типо чем попало?? Стерилизацию начали??
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26.06.2020 09:45 Ответить
Пусть он пример покажет - супругу свою лечит такими лекарствами
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26.06.2020 09:49 Ответить
Зачем на Ленку размениваться. Может, сразу гаранта полечим. ? А то Баба -да, баба-да, вызывает подозрение в слабоумии.
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26.06.2020 10:00 Ответить
а за летальные исходи и смертельные осложнения кто будет отвечать?
зачем лезть еще и в медицину и в фармакологию ???
(иди уже лучше в разведку...там хоть меньше вреда)))
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26.06.2020 09:52 Ответить
Скоро они нам начнут впаривать непойми какие вакцины бегом состряпаные и не протестированные даже на крысах.
Они их на нас и будут тестировать.
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26.06.2020 09:54 Ответить
коли вже зелене підпише свою відставку?
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26.06.2020 09:55 Ответить
другими словами узаконил анархию
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26.06.2020 10:49 Ответить
залікують насмерть
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26.06.2020 10:51 Ответить
ратуся хто чим може..

одна бабця сказала
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26.06.2020 13:28 Ответить
 
 