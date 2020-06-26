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карантин (16728) Шмыгаль Денис (2588) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Июнь и июль проживем в карантинных ограничениях, мы от них не откажемся, - Шмыгаль

Июнь и июль проживем в карантинных ограничениях, мы от них не откажемся, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас необходимо не допустить нового пика COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

По его словам, украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори".

"Это наш плюс и огромнейшее преимущество. Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни", - отметил Шмыгаль.

Премьер считает, что разные бизнесы по‑разному оценивают сегодняшний кризис.

"Некоторые бизнесмены воспринимают как возможность - это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие‑то сферы развлечений, креативные индустрии, - их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны. И здесь вопрос: сколько времени будет карантин?", - объяснил глава правительства.

Однако, важным заданием Шмыгаль назвал необходимость "не расслабиться, не допустить нового пика". Для этого Кабмин планирует увеличить штрафы за неношение масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для собственников таких заведений и транспорта.

"Поэтому, возвращаясь к вопросу: мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", - подытожил премьер.

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Топ комментарии
+8
Понятно не откажетесь, потому как ни на что не способны.. и даже критически мыслить - от этого вы совсем далеки..
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26.06.2020 09:49
+8
Да конечно, а как ж иначе. Создать фонд на десятки миллиардов, неизвестно на что его потратить, а людям сказать: "носите маски в этом ваше спасение , прості речі рятують життя". И когда болезнь отступит в силу естественных причин радостно хвалить себя.
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26.06.2020 09:57
+7
вот не знаю правда или нет..., НО знакомый врач (серьезный дядька) рассказал мне вчера, что поступила вводная увеличивать в отчетности заболевших и умерших от Короновируса (пофиг реальный диагноз)...
не уменьшать, а наоборот увеличивать.....
вот думаю - зачем ? (днепр-область)...
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26.06.2020 09:52
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Понятно не откажетесь, потому как ни на что не способны.. и даже критически мыслить - от этого вы совсем далеки..
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26.06.2020 09:49 Ответить
Вы сатанисты. Размер штрафа сейчас - это усредненный курс доллара, умноженный на число Зверя 666. Хотите штрафы еще увеличить? Вы зарплаты увеличьте.. Штрафы увеличивать и дурак может.
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26.06.2020 09:53 Ответить
- Паниковский бежал, спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. ..©
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26.06.2020 09:56 Ответить
Курс же плавает. Число зверя тоже вместе с ним меняется, чтобы получалось нужное число 17000?
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26.06.2020 12:11 Ответить
та выкупите суки правительственным указом сами маски в этом эпицентре и не е%те людям мозги уже .
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26.06.2020 09:50 Ответить
методичку смени, дятел!
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26.06.2020 10:07 Ответить
удод зебильный в перчатках жмёшь на клавиши ? выполняешь указания шмыгли или дятлы тебе мозг выклевали одна зеплесень осталась ?
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26.06.2020 10:22 Ответить
не нравится рузькэ троляка??? Значит правильно пишу!!!

Бояры хлебни, полегчает, а то совсем зеленый ты, крокодил!
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26.06.2020 10:43 Ответить
Проверся на Грипп-19. И заодно у психолога...
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26.06.2020 11:07 Ответить
Этот самый Епицентр раздал работникам бесплатно маски с расчётом на семьи. А наше любимое даже не удосужилось ни на продпакет ни на средства защиты, а только пи-деть и гавкать о штрафах. А ведь тем самым они порождают ненависть и не только к руководству страны, а и к самой стране.
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26.06.2020 10:48 Ответить
Так вы эти ограничения к себе любимым и не применяете. Все шастаете по велюрам и без масок
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26.06.2020 09:51 Ответить
вот не знаю правда или нет..., НО знакомый врач (серьезный дядька) рассказал мне вчера, что поступила вводная увеличивать в отчетности заболевших и умерших от Короновируса (пофиг реальный диагноз)...
не уменьшать, а наоборот увеличивать.....
вот думаю - зачем ? (днепр-область)...
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26.06.2020 09:52 Ответить
да просто всё: отвечать за свои преступления не хоцца.
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26.06.2020 09:58 Ответить
1. Закрыть границы.
2. Отличное оправдание того, что экономики просто больше нет.
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26.06.2020 09:58 Ответить
может быть...
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26.06.2020 09:59 Ответить
Зегниды не брезгуют ничем, поэтому можно предположить, что им нужен повод для поборов в виде штрафов. Реально в Днепре никакой эпидемии нет и не было. Если бы не долбо"бы в масках и ковидобесы, об этой короне давно бы уже все забыли и жили нормальной жизнью.
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26.06.2020 10:40 Ответить
Во всем мире сейчас растет число зараженных. Зелебобы пробрались везде?
Прочитайте, рекомендую.
https://defence-line.org/2020/06/eksponenta/
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26.06.2020 12:13 Ответить
Этот сайт был 5 лет номер 1 у меня в закладках. Но когда тебя банят за мнение отличное от мнения модератора... Спасибо за все и прощайте!
P.S. Пусть растет, так и должно быть.
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26.06.2020 18:12 Ответить
Сорри... Если Вы АлексЗ, то я Вас понимаю.
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26.06.2020 18:50 Ответить
Не АлексЗ, но думаю все равно понимаете.
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26.06.2020 19:03 Ответить
Понимаю.

Но читаете, не?
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26.06.2020 19:05 Ответить
Принципиально нет. Но Анти-Колорадос научил меня пользоваться своим мозгом, так что все нормально)
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26.06.2020 19:10 Ответить
Вот! Цель достигнута!
Все же, когда-нибудь, приходите туда снова.
Развитие никогда не заканчивается. Всё и все меняется, люди меняются, модераторы тоже.
Там сейчас комментаторское сообщество стало еще лучше.
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26.06.2020 19:19 Ответить
Шоб штрафы увеличить.Вроде как уважительная причина.
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26.06.2020 09:54 Ответить
Червень і липень проживемо в карантинних обмеженнях, ми від них не відмовимося, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3079
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26.06.2020 09:57 Ответить
львовская область и так была единственной где выиграл Порох во втором туре с 50%
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26.06.2020 10:02 Ответить
При усіх його недоліках виявився самим проєвропейським президентом України.
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26.06.2020 19:01 Ответить
Вибори президента України 2019.
Львівська область:
Порошенко Петро - 35,32%
Зеленський Володимир - 11,96%

Ничего особо не изменилось.
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26.06.2020 10:03 Ответить
Львів і Львівська область - це різні територіальні обдиниці.
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26.06.2020 10:38 Ответить
Лично в моём окружении из всех кто бы за ЗЕ сейчас НИ ОДНОГО !!!
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26.06.2020 11:08 Ответить
Да конечно, а как ж иначе. Создать фонд на десятки миллиардов, неизвестно на что его потратить, а людям сказать: "носите маски в этом ваше спасение , прості речі рятують життя". И когда болезнь отступит в силу естественных причин радостно хвалить себя.
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26.06.2020 09:57 Ответить
Украинцы привыкли жить в условиях стресса, который вы, бесславные зеленые ублюдки, нам устроили.
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26.06.2020 09:58 Ответить
Не допустить нового пика говорит. Так он сегодня этот пик. А завтра будет новый пик. На выходные падение потому что лаборатории работают в режиме выходного дня. Потом опять количество заболевших будет расти потому что каждый день снимают все больше ограничений. Да и тех что остались никто не придерживаеться. Разве только маски остались в магазинах, да и то никто пока не доказал насколько они эффективны.
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26.06.2020 09:58 Ответить
Червень і липень проживемо в карантинних обмеженнях, ми від них не відмовимося, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1301
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26.06.2020 09:59 Ответить
Зебилам это ни о чем не говорит, к сожалению.
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26.06.2020 10:00 Ответить
А о чём это должно говорить ? Ты ещё с Януковичем сравни. Например, июнь 2013. И в чью пользу будет сравнение ?
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26.06.2020 10:43 Ответить
А что такого у ЗЕ случилось, чего не случилось у Пороха? Понос, золотуха?
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26.06.2020 10:54 Ответить
Это не "должно говорить", это ГОВОРИТ устами самого Ишака Оманского в интервью какому то каналу-"В стране полная жопа!"
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26.06.2020 13:17 Ответить
Якщо порівняти ціни на основні товари й послуги відносно мінімальної зарплатні/пенсії, то на користь Пороха буде. Чи у "ВБ" інші цифри?
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26.06.2020 11:43 Ответить
Когда к власти приходят клоуны, такое и происходит......
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26.06.2020 10:09 Ответить
Еще один зебил.
Так сейчас - это не пик?
А шо?
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26.06.2020 10:00 Ответить
Это стабильный рост заболеваемости.

У ЗЕленых имбицилов все стабильно:
- заболеваемость растет,
- долги растут,
- безработица растет,
- ВВП падает
- экономика падает
- пропроизводство падает.
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26.06.2020 10:03 Ответить
Интересно, кстати, как всё выглядело бы, если бы сейчас Петя был у власти.
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26.06.2020 10:45 Ответить
Если бы Порошенко был у власти, то люди не боялись бы обращаться к врачам. И ситуация была бы как в Польше или Венгрии.
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26.06.2020 12:06 Ответить
Можно судить по его действиям сейчас.
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26.06.2020 12:15 Ответить
"привыкли жить в стрессе"..."это наш плюс и огронейшее преимущество"...-это полный пейстец
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26.06.2020 10:03 Ответить
Надои молока и мяса при карантине и самоизоляции вырастут втрое,Зеля эпоху быдлости и бедности послал на х......
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26.06.2020 10:12 Ответить
Он её переименовал на эпоху выживания.
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26.06.2020 10:39 Ответить
Ми - це хто?
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26.06.2020 10:23 Ответить
Наверное ребята с ихнего двора или квартала.
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26.06.2020 10:40 Ответить
Тут уже не до шуток. Население тянут в стойло. И кто кучка прохиндеев с типичным выраазом обличя.
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26.06.2020 10:29 Ответить
То не вираз обличчя,то-тупа дупа!
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27.06.2020 10:30 Ответить
надеюсь его за эту ложь когда-то посадят
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26.06.2020 10:33 Ответить
Не його, а всю зелену шоблу.
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26.06.2020 10:45 Ответить
О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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26.06.2020 10:48 Ответить
Да никто никого не госпитализирует без надобности. Многие спокойно переносят этот вирус и дома. Потому история о кроватях откровенный бред.
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26.06.2020 11:28 Ответить
"підозра на коронавірус" при відповідних симптомах повинна бути протестована
більшість тестів проводять саме у лікарнях
але це не головне
головне те, що при помітній позитивній тенденції, шахраї продовжують кошмарити населення
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26.06.2020 11:40 Ответить
Врачи госпитализируют людей насильно.
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26.06.2020 12:07 Ответить
А що там у нас було з завантаженісттю ліжок до проносу послаблення карантіну місяць тому?
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26.06.2020 11:39 Ответить
у кінці квітня точно знаю, що лікарні першої хвилі були завповнені хворими лише на 20%
про це говорив Степанов у інтерв'ю

https://zik.ua/news/ludyna/likarni_pershoi_khvyli_zapovneni_khvorymy_na_covid_19_lyshe_na_20_stepanov_966483
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26.06.2020 11:41 Ответить
То скільки ж осіб ТОДІ лежало у лікарнях?
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26.06.2020 11:56 Ответить
https://cutt.ly/picD9AR
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26.06.2020 11:47 Ответить
Это при том, что Ляшко официально заявил, что в стране подготовлено 26 000 коек для приема больных с ковид. Кроме того показатель летальности не растет, а даже снижается.
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26.06.2020 14:56 Ответить
https://pravo.ua/sud-prosjat-objazat-minzdrav-mid-i-minoborony-ssha-oprovergnut-informaciju-o-*******-biologicheskih-laboratorijah-v-ukraine/ СУД ПРОСЯТ ОБЯЗАТЬ МИНЗДРАВ, МИД И МИНОБОРОНЫ США ОПРОВЕРГНУТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ В УКРАИНЕ
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26.06.2020 10:58 Ответить
Осенью местные выборы. Зедебилы пролетают,как фанера.. Степашка,давай мульон в день! Все забито,все пропало! "А что же делать,что делать?.."-"Вор,должен,это самое,сидеть в тюрьме! Папа,мне надоели ваши салдафонские шутки..-А ты не воруй! И живешь ты по доверенности. Все-таки нужно тебе дать пинком под зад.Нужно!"
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26.06.2020 11:14 Ответить
Я понимаю, что у нас капитализм, а не плановая экономика. Но даже в тех странах, где государство имеет минимальное вмешательство в бизнес, в чрезвычайных ситуациях оно включает регуляторные механизмы. Сволочи, сделайте нормальную цену на маски!
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26.06.2020 11:25 Ответить
Вони не знають гдевиключатиииль... З усіх боків вже те піаніно обдивились і обмацали...
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26.06.2020 11:41 Ответить
"Кабмін планує збільшити штрафи за неносіння масок" - виродки зелені. Зараз і так розмір штрафу як декілька місячних зарплат, вони хочуть щоб штраф треба було відробляти пару років
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26.06.2020 11:45 Ответить
А они просто не способны реализовать в стране классические санитарно-эпидемиологические мероприятия по отношению к больным, поэтому и подменили все масочным террором здоровых людей.
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26.06.2020 15:05 Ответить
Що толку від цих обмежень якщо їх не виконують. Поліція замість того щоб слідкувати за дотриманням карантину ганяється за Стерненко та охороняє прибічників цієї проросійської сволочі Шарія. І не "июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях". Шмигаль не розуміє чи не хоче розуміти, що ми маємо справу з синтезованим вірусом і жити в карантині вже прийдеться не місяці а роки. І якщо населення цього не розуміє, то тут потрібно вже втручання держави. Інакше цієї держави не буде.
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26.06.2020 11:48 Ответить
От карантинных ограничений зебильная власть уже почти отказалась. Когда было по 100 людей с коронавирусом - закрыли магазины, рестораны, общественный транспорт. Когда стало по 900 - всё открыли.
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26.06.2020 12:11 Ответить
Дебилы потому что.
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26.06.2020 12:16 Ответить
Можно сказать что в Украине пандемия началась с 25 июня, до этого было так... цветочки.1109 зараженных за сутки и второй день подряд активных больных + более 600 человек за сутки. За то все по открывали, все разрешили и с каждым днем снятие карантина только набирает обороты. Теперь уже и прибывавшим в страну не нужно проходить изоляцию.. Ну в общем вопрос только один - " кого и когда за это все посадят".
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26.06.2020 12:24 Ответить
Видно погано маски в Епіцентрі йдуть. Чи уряд ще хоче подаровані Польщею засоби захисту теж продати?
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26.06.2020 12:25 Ответить
Можно за июнь и август перевешать всех петушариев и заразы станет меньше!
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26.06.2020 13:04 Ответить
Правительство ужесточило карантин: запретили любые митинги, массовые и религиозные мероприятия. Кабмин уже начал акцию по наложению штрафов

за несоблюдение дистанцирования и масочного режима!

https://fraza.com/news/291284-v-ukraine-usiljat-kontrol-za-sobljudeniem-karantinnyh-ogranichenij
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26.06.2020 16:28 Ответить
Это вина Шмыгаля и его боссов, что украинцы постоянно живут в стрессовых условиях. Это не гуд, а позор. Не пристало премьеру хвастаться, что страна его в говне, а сам он засранец.
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26.06.2020 19:36 Ответить
Хорош наваливать Вова. Все уже оценили твои велосипеды и т.д.
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22.10.2020 21:29 Ответить
 
 