Июнь и июль проживем в карантинных ограничениях, мы от них не откажемся, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас необходимо не допустить нового пика COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

По его словам, украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори".

"Это наш плюс и огромнейшее преимущество. Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни", - отметил Шмыгаль.

Премьер считает, что разные бизнесы по‑разному оценивают сегодняшний кризис.

"Некоторые бизнесмены воспринимают как возможность - это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие‑то сферы развлечений, креативные индустрии, - их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны. И здесь вопрос: сколько времени будет карантин?", - объяснил глава правительства.

Однако, важным заданием Шмыгаль назвал необходимость "не расслабиться, не допустить нового пика". Для этого Кабмин планирует увеличить штрафы за неношение масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для собственников таких заведений и транспорта.

"Поэтому, возвращаясь к вопросу: мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", - подытожил премьер.

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