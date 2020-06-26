Июнь и июль проживем в карантинных ограничениях, мы от них не откажемся, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас необходимо не допустить нового пика COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".
По его словам, украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори".
"Это наш плюс и огромнейшее преимущество. Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни", - отметил Шмыгаль.
Премьер считает, что разные бизнесы по‑разному оценивают сегодняшний кризис.
"Некоторые бизнесмены воспринимают как возможность - это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие‑то сферы развлечений, креативные индустрии, - их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны. И здесь вопрос: сколько времени будет карантин?", - объяснил глава правительства.
Однако, важным заданием Шмыгаль назвал необходимость "не расслабиться, не допустить нового пика". Для этого Кабмин планирует увеличить штрафы за неношение масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для собственников таких заведений и транспорта.
"Поэтому, возвращаясь к вопросу: мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", - подытожил премьер.
Пожалуйста, подождите...
Бояры хлебни, полегчает, а то совсем зеленый ты, крокодил!
не уменьшать, а наоборот увеличивать.....
вот думаю - зачем ? (днепр-область)...
2. Отличное оправдание того, что экономики просто больше нет.
Прочитайте, рекомендую.
https://defence-line.org/2020/06/eksponenta/
P.S. Пусть растет, так и должно быть.
Но читаете, не?
Все же, когда-нибудь, приходите туда снова.
Развитие никогда не заканчивается. Всё и все меняется, люди меняются, модераторы тоже.
Там сейчас комментаторское сообщество стало еще лучше.
Львівська область:
Порошенко Петро - 35,32%
Зеленський Володимир - 11,96%
Ничего особо не изменилось.
Так сейчас - это не пик?
А шо?
У ЗЕленых имбицилов все стабильно:
- заболеваемость растет,
- долги растут,
- безработица растет,
- ВВП падает
- экономика падает
- пропроизводство падает.
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
більшість тестів проводять саме у лікарнях
але це не головне
головне те, що при помітній позитивній тенденції, шахраї продовжують кошмарити населення
проносупослаблення карантіну місяць тому?
про це говорив Степанов у інтерв'ю
https://zik.ua/news/ludyna/likarni_pershoi_khvyli_zapovneni_khvorymy_na_covid_19_lyshe_na_20_stepanov_966483
за несоблюдение дистанцирования и масочного режима!
https://fraza.com/news/291284-v-ukraine-usiljat-kontrol-za-sobljudeniem-karantinnyh-ogranichenij