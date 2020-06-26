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Украину внесли в список стран, из которых хотят разрешить въезд в ЕС, - СМИ

Украину внесли в список стран, из которых хотят разрешить въезд в ЕС, - СМИ

По крайней мере в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз.

Об этом говорится в рабочем документе, проект которого получил телеканал "Евроньюз", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Издание не публикует полный текст документа, но приводит полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. Документ, о котором идет дискуссия между государствами-членами ЕС предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

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В этом списке - 54 страны. Украина указана в их числе.

Из других европейских стран за пределами ЕС, въезд предлагается открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Примечательно, что Молдову и Армению в список не внесли.

Пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде. "Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнута вовремя", говорится в публикации.

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Также нельзя исключить что список (если документ является аутентичным) был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии.

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Топ комментарии
+5
завидно, рузькэ???
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26.06.2020 10:05
+4
Кому вірити? Вчора чув по радіо, що ми навпаки в жодне із цих списків не потрапили, тепер вже потрапили... хто як хоче, так і ...
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26.06.2020 10:19
+3
Спасибо Порошенко!!!
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26.06.2020 10:04
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Вот это победа. Победище! Победуны!
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26.06.2020 10:04 Ответить
завидно, рузькэ???
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26.06.2020 10:05 Ответить
- Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
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26.06.2020 10:08 Ответить
БОЯРЫ НЕТ! У клоунов наливают.
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26.06.2020 10:12 Ответить
Спасибо Порошенко!!!
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26.06.2020 10:04 Ответить
А чмыгаль втирает про пожизненный карантин..
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26.06.2020 10:06 Ответить
У нас сейчас пик,так что вряд ли...
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26.06.2020 10:08 Ответить
Кому вірити? Вчора чув по радіо, що ми навпаки в жодне із цих списків не потрапили, тепер вже потрапили... хто як хоче, так і ...
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26.06.2020 10:19 Ответить
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. (с)
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26.06.2020 10:29 Ответить
список явно составлялся до того как у нас количество инфицированных бурно стало расти
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26.06.2020 10:35 Ответить
это они поторопились.
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26.06.2020 11:42 Ответить
Евроньюз лжёт. Они про войну на Донбассе тоже говорят что это гражданский конфликт.
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26.06.2020 12:00 Ответить
А В ЕС В КУРСЕ ОБ УКРАИНСКИХ "РЕКОРДАХ"? Я БЫ НА МЕСТЕ ЕВРОПЕЙЦЕВ НЕ ПУСКАЛ - ПОКА НЕ НАУЧАТСЯ ЗАЧАТКАМ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ! ПОФИГИСТАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В ЕВРОПЕ!
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26.06.2020 14:03 Ответить
 
 