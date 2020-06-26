30 детей не допустили к сдаче ВНО, у них были признаки ОРВИ и повышенная температура, - Мандзий
К сдаче ВНО по математике не были допущены 83 ребенка, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
По информации министерства, в пункты тестирования не удалось довезти 1 ребенка в город Рогатин и 6 детей в Верховинском районе. Дети в Черновицкой, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.
"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные (53 ребенка. - Ред.) просто опоздали или забыли документы", - сказала Мандзий.
Напомним, вчера, 25 июня, стартовала основная сессия ВНО.
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