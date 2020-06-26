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ОРВИ (207) ВНО (416) Мандзий (56)

30 детей не допустили к сдаче ВНО, у них были признаки ОРВИ и повышенная температура, - Мандзий

30 детей не допустили к сдаче ВНО, у них были признаки ОРВИ и повышенная температура, - Мандзий

К сдаче ВНО по математике не были допущены 83 ребенка, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

По информации министерства, в пункты тестирования не удалось довезти 1 ребенка в город Рогатин и 6 детей в Верховинском районе. Дети в Черновицкой, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.

"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные (53 ребенка. - Ред.) просто опоздали или забыли документы", - сказала Мандзий.

Напомним, вчера, 25 июня, стартовала основная сессия ВНО.

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быдло должно работать, а не учиться, 100% это дети родителей, которые зарабатывают не более 15 тысяч гривен, слава ........
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26.06.2020 10:52 Ответить
Навіщо "заводитися"? Є додаткова сесія. Не накручуй. Здоровій дитині цікаво би було "підхопити" застуду.не кажучи вже про модернову заразу? Чи забудькуватість дитинчат ті їх батьків наштовхнула на такий сум? Одужають,зберуться в кучку- і здадуть на 200!
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26.06.2020 11:31 Ответить
 
 