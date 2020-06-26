"Слуга народа" Третьякова заявила об "организованном буллинге": Да, слова о детях "низкого качества" подобраны неудачно, но уходить никуда не собираюсь

Глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила об "организованном буллинге" против себя и отметила, что не собирается уходить с должности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду на публичной встрече/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь на будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому что никуда не собираюсь уходить под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), которые разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш Президент и Андрей Ермак. Потому что ходила и предлагала этот план всем политическим силам", - написала Третьякова.

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Также она отметила, что ее слова о детях "низкого качества" являются неудачно подобранными.

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. Относительно дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своими действиями", - отметила нардеп.

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"Держусь пока при поддержке семьи, Президента, фракции, офиса Президента, друзей, соратников ...", - добавила Третьякова.

Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества".

После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.





