"Слуга народа" Третьякова заявила об "организованном буллинге": Да, слова о детях "низкого качества" подобраны неудачно, но уходить никуда не собираюсь
Глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила об "организованном буллинге" против себя и отметила, что не собирается уходить с должности.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду на публичной встрече/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь на будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому что никуда не собираюсь уходить под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), которые разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш Президент и Андрей Ермак. Потому что ходила и предлагала этот план всем политическим силам", - написала Третьякова.
Также она отметила, что ее слова о детях "низкого качества" являются неудачно подобранными.
"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. Относительно дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своими действиями", - отметила нардеп.
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"Держусь пока при поддержке семьи, Президента, фракции, офиса Президента, друзей, соратников ...", - добавила Третьякова.
Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества".
После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.
Пожалуйста, подождите...
сутулится, или горбатится - позвоночник низкого качества, особенно шейный отдел,
отвечающий за энергетическое питание мозга, который недополучает энергию и
выдаёт сентенции крайне низкого качества.
Третьякова видала на гора своє підсвідоме.
Важко уявити якими метафорами ця низькопробна чинуша вишкалює своїх підлеглих
с такими "арийскими взглядами" недалеко и до
окончательного решения еврейского вопроса.....
ЗЕля, Ермак, вы бы поинтересовались планами вашей партайгеноссы, а то ведь "обнулит" вас.....
26.06.2020, 13:15 • 318 • https://uainfo.org/blognews/1593161388-raimov-esli-v-techenii-dnya-ne-budet-zayavleniya-zelenskogo.html#mc-container 0
Репутация Третьяковой… Ее можно было спасти, если бы вовремя вся коммуникационная команда включилась для защиты.
Сейчас это репутационный вызов Зеленского. Если в течении дня не будет заявления, то мы можем считать, что он разделяет ее мысли. Я верить в это отказываюсь. Но. Молчание красноречивое.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593160406--tak-ya-ne-idealna-i-ne-hochu-tretyakova-vidreaguvala-na.html "Так, я не ідеальна і не хочу": Третьякова відреагувала на скандал з дітьми, назвавши його "організованим булінгом"
Что же касается обвинений - с ними можно работать. Ранее Супрун обвиняла Михаила Радуцкого в расизме. Серьёзное обвинение. Серьёзный обвинитель. И мы смогли справиться. Сейчас об этой теме никто не вспоминает. Вовремя. Быстро и результативно команда со всех сил работала. И сам Михаил Борисович и находил время, и хотел снять эти глупые слова.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593082666--diti-nizkoyi-yakosti-denisova-zasudila-skandalnu-zayavu.html Омбудсменка Людмила Денісова засудила скандальну заяву "слуги народу" щодо "дітей низької якості"
Репутация Третьяковой размазана. Ещё можно спасти, но в зелёной команде своим не помогают и бросают.
Помните Арахамию и Корниенко в Николаеве? «А нас на той фотографии не было».Так во всем. Все руки подняли, и никто никого не спасает.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3477431552281213&set=a.252493648108369&type=3&theater Дмитрий РАИМОВ
А ее уже тоже стерилизовали, чтобы идиотов не плодила и не пришлось нам их за свой счёт на госпособия содержать?
- Мы создадим для вас 500 тысяч рабочих мест на ремонте дорог
- А какая там зарплата?
- 5000 гривен
- Не, спасибо, мы лучше в Германию
- Тогда мы закрываем границы
- Все равно не пойдем
- Тогда мы начнем стерилизовать безработных (с)
Що в людини в голові то в Зе бобіків на язиці
@BorisenkoBoris
· 22 ч
Арийцев видели? Третьякова с супругом.