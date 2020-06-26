РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5572 посетителя онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа
15 613 348
ВР (27371) скандал (4467) Слуга народа (2620) Третьякова Галина (118)

"Слуга народа" Третьякова заявила об "организованном буллинге": Да, слова о детях "низкого качества" подобраны неудачно, но уходить никуда не собираюсь

Глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила об "организованном буллинге" против себя и отметила, что не собирается уходить с должности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду на публичной встрече/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь на будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому что никуда не собираюсь уходить под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), которые разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш Президент и Андрей Ермак. Потому что ходила и предлагала этот план всем  политическим силам", - написала Третьякова.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

Также она отметила, что ее слова о детях "низкого качества" являются неудачно подобранными.

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. Относительно дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своими действиями", - отметила нардеп.

Смотрите также: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

"Держусь пока при поддержке семьи, Президента, фракции, офиса Президента, друзей, соратников ...", - добавила Третьякова.

Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества".

После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.

Слуга народа Третьякова заявила об организованном буллинге: Да, слова о детях низкого качества подобраны неудачно, но уходить никуда не собираюсь 01
Слуга народа Третьякова заявила об организованном буллинге: Да, слова о детях низкого качества подобраны неудачно, но уходить никуда не собираюсь 02
Слуга народа Третьякова заявила об организованном буллинге: Да, слова о детях низкого качества подобраны неудачно, но уходить никуда не собираюсь 03
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+77
Третякова - людина "низької якості", як і всі її колеги з нинішньої влади.
показать весь комментарий
26.06.2020 10:34
+54
І ще: якби не було цих дітей "низької якості", то ні Зеленський ні його партія НІКОЛИ б не дорвалась до влади. Це я про електорат цих чортів.
показать весь комментарий
26.06.2020 10:35
+45
"Слуга народа" Третьякова заявила об "организованном буллинге": Да, слова о детях "низкого качества" подобраны неудачно, но уходить никуда не собираюсь - Цензор.НЕТ 6335
показать весь комментарий
26.06.2020 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Третьякова лысеет (волосы низкого качества), носит очки (глаза низкого качества),
сутулится, или горбатится - позвоночник низкого качества, особенно шейный отдел,
отвечающий за энергетическое питание мозга, который недополучает энергию и
выдаёт сентенции крайне низкого качества.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:36 Ответить
А народ в недоумении думает... "почему же в руководстве страны, парламенте, правительстве и дальше по всей гребанной вертикали, у нас из раза в раз из каденции в каденцию приходят , или точнее сказать попадаются, только,( ну процентов на 95.) ставшие уже взрослыми дети НИЗКОГО КАЧЕСТВА, видимо родители были так себе ( мягко говоря) жулики и проходимцы, или это все таки вновь приобретенные качества."
показать весь комментарий
26.06.2020 12:36 Ответить
В кого є досвід отримання соцдопомоги як багатодітної, малозабезпеченної тощо родини, напевне, спіткався з бундючним зверхнім ставленням чиновниць, особливо якщо є проблеми з документами. Тепер наочно видно звідки йде разнарядка на чиновницький булінг "дітей низької якості". Риба гніє з голови.
Третьякова видала на гора своє підсвідоме.
Важко уявити якими метафорами ця низькопробна чинуша вишкалює своїх підлеглих
показать весь комментарий
26.06.2020 12:45 Ответить
подачки -это когда мы кормим этих вредителей
показать весь комментарий
26.06.2020 12:53 Ответить
Да вы с дуба рухнули!В таком случае пусть канализацию ей в квартире чистит сантехник с дипломом,хлеб для неё индивидуально пусть сеет тракторист с высшим образованием, а за свиньёй(ведь колбаску мы любим) пусть ухаживает доцент университета!А эта арийка будет руководить страной.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:59 Ответить
Предлагаю небольшой эксперимент.Пусть эта тётя со своим дипломом и двумя прожиточными минимумами в кармане (около 5тыс.гр.)переедет в небольшой провинциальный городок с населением 30-100тыс. или райцентр и построит счастливую жизнь себе и своим детям.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:48 Ответить
ДУРА ДУРОЙ !!!!!!
показать весь комментарий
26.06.2020 16:03 Ответить
куда она уйдет ? где еще дуракам платят?
показать весь комментарий
26.06.2020 12:52 Ответить
Слуги уроды - вон из власти. Вы не с народом, вы воруете вместе с олигархатом.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:53 Ответить
приросла делалкой детей к креслу
показать весь комментарий
26.06.2020 12:57 Ответить
Её лицо несёт отпечаток даунизма как и у большенства зелебобиков
показать весь комментарий
26.06.2020 12:57 Ответить
галька рейхсфюрер
показать весь комментарий
26.06.2020 12:58 Ответить
Тепер слід очікувати різкого падіння числа безробітних. Без довідки про стерилізацію допомогу по безробіттю не призначатимуть.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:59 Ответить
галька- правнучка внебрачной дочери адольфа
показать весь комментарий
26.06.2020 13:03 Ответить
Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), которые разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш Президент и Андрей Ермак

с такими "арийскими взглядами" недалеко и до

окончательного решения еврейского вопроса.....

ЗЕля, Ермак, вы бы поинтересовались планами вашей партайгеноссы, а то ведь "обнулит" вас.....
показать весь комментарий
26.06.2020 13:08 Ответить
ВОНИ ВСЕ ЗНАЮТЬ, ВОНА ЇХНЯ БАЛАКАЮЧА ГОЛОВА ЯКА ВІДПОВІДАЄ ПЕРЕД НИМИ ЗА КАСТРАЦІЮ ЯЄЦЬ БІДНИХ,А МОЖЕ І ЗА ІНШІ ОРГАНИ.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:46 Ответить
А вы посмотрите на всю Зю команду - за редким исключением примерное такие же . Решили лечиться не у проктолога , а у сантехника -вот вас и лечат . Вобще то наш народ как будто вырос а в сказки до сих пор верит. лапша на ушах сваливается только сама, когда не помещается . давно пора начать думать не одним местом , а головой-поют сладко только те кто хочет тебя НА....ть
показать весь комментарий
26.06.2020 13:23 Ответить
такое впечатление, шо гальке рейхсфюрер новый матрац не помог, лишилась недо........
показать весь комментарий
26.06.2020 13:30 Ответить
ЦЕ ТОЧНО.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:48 Ответить
Кто ее спрашивать будет??? Народ Украины весь сказал, что ее нахер в отставку и еще пусть пролечится в дурдоме! Фашистка сраная!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:56 Ответить
Реформы "разрабатывала всю жизнь"? ВСЮ ЖИЗНЬ?Та у тетки реально язык с мозгом не связан
показать весь комментарий
26.06.2020 14:05 Ответить
вцепилась как вошь в должность клещами не оторвешь
показать весь комментарий
26.06.2020 14:12 Ответить
Раимов: Если в течении дня не будет заявления Зеленского по поводу слов Третьяковой, то можем считать, что он разделяет ее мысли
26.06.2020, 13:15 • 318 • https://uainfo.org/blognews/1593161388-raimov-esli-v-techenii-dnya-ne-budet-zayavleniya-zelenskogo.html#mc-container 0

Репутация Третьяковой… Ее можно было спасти, если бы вовремя вся коммуникационная команда включилась для защиты.
Сейчас это репутационный вызов Зеленского. Если в течении дня не будет заявления, то мы можем считать, что он разделяет ее мысли. Я верить в это отказываюсь. Но. Молчание красноречивое.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593160406--tak-ya-ne-idealna-i-ne-hochu-tretyakova-vidreaguvala-na.html "Так, я не ідеальна і не хочу": Третьякова відреагувала на скандал з дітьми, назвавши його "організованим булінгом"
Что же касается обвинений - с ними можно работать. Ранее Супрун обвиняла Михаила Радуцкого в расизме. Серьёзное обвинение. Серьёзный обвинитель. И мы смогли справиться. Сейчас об этой теме никто не вспоминает. Вовремя. Быстро и результативно команда со всех сил работала. И сам Михаил Борисович и находил время, и хотел снять эти глупые слова.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593082666--diti-nizkoyi-yakosti-denisova-zasudila-skandalnu-zayavu.html Омбудсменка Людмила Денісова засудила скандальну заяву "слуги народу" щодо "дітей низької якості"
Репутация Третьяковой размазана. Ещё можно спасти, но в зелёной команде своим не помогают и бросают.
Помните Арахамию и Корниенко в Николаеве? «А нас на той фотографии не было».Так во всем. Все руки подняли, и никто никого не спасает.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3477431552281213&set=a.252493648108369&type=3&theater Дмитрий РАИМОВ
показать весь комментарий
26.06.2020 14:14 Ответить
Раїмов - зеленець.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:44 Ответить
... значит... **** тебя вынесут с этой должности... ногами вперед....
показать весь комментарий
26.06.2020 14:18 Ответить
Объясните : почему у неё рожа низкокачественная? Похожа на жертву инцестуальной связи...
А ее уже тоже стерилизовали, чтобы идиотов не плодила и не пришлось нам их за свой счёт на госпособия содержать?
показать весь комментарий
26.06.2020 14:24 Ответить
Когда тупой овце говорят, что она тупая овца, при этом приводя как аргумент её слова, то какой это булинг? Запрятались за модными словечками, тупые овцы зелёные.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:47 Ответить
Як же так?73% людей низькоі якості вибрали таких же як вони "некондиційних", а тепер виявляється іх потрібно стерилізувати? Погоджуюсь з цією дамою,якщо патрійоти Янелоха добровільно підуть в лікарні,через 20-30 років наша молодь буде жити серед однодумців.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:37 Ответить
Я ВВАЖАЮ ЩО ВОНА САМА БИКУЄ.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:52 Ответить
... Также она отметила, что ее слова о детях "низкого качества" являются неудачно подобранными... мне конечно же дико интересно, а себя она к этой группе отнесла? или это такой высокий штиль, оскорблять людей, которые ниже чем ее статус (дупатата)? так депутатом она будет недолго, а слова будут помнить ой как долго, такое выражение запоминается слету ... и честно говоря, я бы ее погнал взашей, но зеленые слуги, они такие добрые, мягкие и пушистые, да и своих они не бросают будь то насильник депутат, старый ловелас (путаны без табу) и т.д. ... мне противно смотреть и слушать этих идиотов, по другому и не скажешь ...
показать весь комментарий
26.06.2020 14:52 Ответить
так воно ще й по життю дебільне і бездумне? Хто ж її слова підбирати має, коли воно "слуга"?
показать весь комментарий
26.06.2020 16:54 Ответить
а хто буде тоді голосувати по приколу , за слуг..., коли стерилізують ))??саме вони вірять казкам ...
показать весь комментарий
26.06.2020 15:12 Ответить
Да Баба явно не рабочая Ермак уволит , и анал скорее всего табу Яременко не подойдет Так шо спишут Сос-ну на дрова
показать весь комментарий
26.06.2020 15:21 Ответить
Не, на вид - дама культурная, в очках... Поэтому помогу ей. Итак, не "https://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye, а " https://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennyeсомнительной социальной перспективы"
показать весь комментарий
26.06.2020 15:30 Ответить
Короче план "Слуг" понятен:
- Мы создадим для вас 500 тысяч рабочих мест на ремонте дорог
- А какая там зарплата?
- 5000 гривен
- Не, спасибо, мы лучше в Германию
- Тогда мы закрываем границы
- Все равно не пойдем
- Тогда мы начнем стерилизовать безработных (с)

"Слуга народу" Третьякова заявила про "організований булінг": Так, слова про дітей "низької якості" обрані невдало, але йти нікуди не збираюся - Цензор.НЕТ 6923
показать весь комментарий
26.06.2020 16:24 Ответить
Що в мудрого в голові то в пяного на язиці.
Що в людини в голові то в Зе бобіків на язиці
показать весь комментарий
26.06.2020 16:53 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

· 22 ч

Арийцев видели? Третьякова с супругом.

"Слуга народу" Третьякова заявила про "організований булінг": Так, слова про дітей "низької якості" обрані невдало, але йти нікуди не збираюся - Цензор.НЕТ 47
показать весь комментарий
26.06.2020 16:56 Ответить
Гены там явно не из лучших.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:10 Ответить
всё правильно сказала. не уходи.
показать весь комментарий
26.06.2020 17:19 Ответить
Выходит она ещё и потерпевшая, циничная баба.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:09 Ответить
Йди Шмигалю дороги будувати,нікчемо.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:16 Ответить
Тогда унесут. Нам не нужно группенфюреров в ВР!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:39 Ответить
Вона не обмовилась, бо сама стверджує, що це її філософія. Якщо для народа це не має значення, нічого не поробиш. Хоча б маємо уявлення про ''моральність'' - ні, не трет'якової - а більшості народу.України. Уявляю таку заяву в якій-небудь пристойній країні.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:22 Ответить
За що тоді судять пояркова тоді??????????
показать весь комментарий
26.06.2020 22:12 Ответить
Вот таких презервативов и сволочей как эта третьякова в правительстве большинство не удивляйтесь когда у нас в стране введут принудительную эвтаназию и стерилизацию бедного и нищего населения что бы в Украине нищеброды не плодились и не размножались по мнению вот таких третьяковых только они достойны и должны жить и жиреть в этой стране
показать весь комментарий
27.06.2020 09:32 Ответить
Страница 4 из 4
 
 