Минздрав на следующей неделе опубликует обновленные протоколы по лечению COVID-19, - замминистра Садовяк

Министерство здравоохранения на следующей неделе опубликует обновленные стандарты и протоколы по лечению COVID-19.

Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы прорабатываем с командой профессионалов и на следующей неделе вы получите протокол и стандарты предоставления медпомощи больным с коронавирусом ",- сказала она.

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