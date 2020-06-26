Минздрав на следующей неделе опубликует обновленные протоколы по лечению COVID-19, - замминистра Садовяк
Министерство здравоохранения на следующей неделе опубликует обновленные стандарты и протоколы по лечению COVID-19.
Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы прорабатываем с командой профессионалов и на следующей неделе вы получите протокол и стандарты предоставления медпомощи больным с коронавирусом ",- сказала она.
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Пожалуйста, подождите...
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.