Суд отменил постановление ГБР о закрытии дела по нападению нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова оставила без рассмотрение жалобу журналистов о противоправных действиях следователей ГБР, которые закрыли уголовное производство относительно нападения нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Пономарева на двух журналистов в кулуарах Верховной Рады Украины Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина. Журналисты ожидают, что после решения суда Генпрокурор Венедиктова хотя бы направит дело на рассмотрение в суд.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал журналист Иван Марусенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 25 июня, Шевченковский районный суд Киева отменил постановление следователя ГБР Амелина от 08.05.2020 г.., который незаконно закрыл уголовное производство против нардепа Пономарева, который 7 февраля 2018 г. возле зала заседаний Верховной Рады напал на меня и моего коллегу Михаила Криворучкина, вырвал наши два телефона, когда мы снимали его, выполняя профессиональные обязанности журналистов, и пытался убежать. Подробности здесь", - рассказал он.

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"Следует напомнить, что перед обращением в суд, я и мой коллега Михаил инициировали обращение к Генеральному прокурору Венедиктовой с целью привлечения ее внимания к незаконному постановлению следователя ГБР о закрытии уголовного дела в отношении народного депутата Украины Пономарева А.С. Это событие имело большой резонанс в средствах массовой информации, поскольку касалось истории с очевидным покрывательством со стороны следователей ГБР незаконных действиях народного депутата Украины Пономарева А.С. Журналисты ожидали от госпожи Венедиктовой ее принципиальной оценки незаконных действий следователей ГБР, которые безосновательно закрыли уголовное дело в отношении народного депутата Украины Пономарева А.С., который 07.02.2018 г.. совершил в Верховной Раде Украины препятствование журналистской деятельности. Однако, ожидания оказались напрасными, поскольку госпожа Генеральный прокурор не только не решила вопрос об отмене очевидно незаконного решения следователей ГБР, она даже не рассмотрела по существу поданную жалобу, что уже является прямым нарушением с ее стороны требований Уголовно-процессуального кодекса Украины в части осуществления надзора за законностью действий правоохранительных органов", - акцентировал журналист.

"Очевидно, что в таком случае следует задать вопрос, почему госпожа Генеральный прокурор не реагирует на незаконные действия следователей ГБР и следует теперь надеяться на продолжение расследования этого резонансного уголовного дела, ведь решением суда незаконное постановление следователя ГБР о закрытии уголовного дела в отношении народного депутата Украины Пономарева А.С. отменено, а это значит, что следует завершить расследование этого дела и передавать в суд для его публичного рассмотрения и привлечения последнего к уголовной ответственности за совершенное преступление. Готова ли госпожа Генеральный прокурор к совершению действий для защиты журналистов от противоправных посягательств со стороны властей и к тому, чтобы Закон и верховенство права не оставались для нее условностями?" - резюмировал Марусенко.

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7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же деньпрокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Вместе с тем, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. В итоге, Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева.

26 мая 2020 года стало известно, что ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде: занимались "незаконной журналистской деятельностью".