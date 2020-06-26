РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5196 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
1 109 17
карантин (16728) статистика (2310) ВСУ (6263) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В украинской армии - 153 больных COVID-19, за последние сутки зарегистрировано три новых случая, - Командование медсил

В украинской армии - 153 больных COVID-19, за последние сутки зарегистрировано три новых случая, - Командование медсил

По состоянию на 10 утра 26 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 153 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритсяв сообщении пресс-службы Командования медсил ВСУ.

Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели 294 человека, зарегистрировано пять летальных случаев.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 591 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток составляет 178 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%, - Степанов. ВИДЕО

"Из них в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" на лечений находится 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 человека (Киевская и Винницкая области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - сказано в сообщении.

В украинской армии - 153 больных COVID-19, за последние сутки зарегистрировано три новых случая, - Командование медсил 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Швидкого одужання нашим воїнам
показать весь комментарий
26.06.2020 11:02
+1
О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
показать весь комментарий
26.06.2020 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидкого одужання нашим воїнам
показать весь комментарий
26.06.2020 11:02 Ответить
О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
показать весь комментарий
26.06.2020 11:06 Ответить
бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід\\\\\\\\\\\\\\

ахаха, тя против воли твоей тянут? Дааа?
да ну?
если медиков тысячи зараженных, то ты отстреливаться будешь, так как..... вирус не лечится.
чего ты "шаришь" то? иди, в палате на 20-30 поциентов полежи, даже если грипп, то выйдешь с вирусом.
показать весь комментарий
26.06.2020 11:11 Ответить
не придурюйся
у людини - симптоми застуди та температура, вона дзвонить у швидку, яка забирає до лікарні під приводом "підозра на коронавірус"

другу частину "потоку свідомості" взагалі не зрозумів
показать весь комментарий
26.06.2020 11:28 Ответить
и там заражают.(сперва чит. ниже, а потом тут)

- медиков тысячи зараженных = информация от Степанова.
показать весь комментарий
26.06.2020 11:30 Ответить
вірити Степанову - себе не поважати
МОЗ ніяк не відповість на численні запити, щодо того, чи є у тестів, які використовуються в Україні, сертифікат якості
тому усі ці тисячі заражених медиків - фальшивка, як і самі тести
показать весь комментарий
26.06.2020 11:37 Ответить
про палати на 20-30 пацієнтів смішно
ти не розумієш, про що пишеш, тому що абсолютно некомпетентний в елементарних речах
показать весь комментарий
26.06.2020 11:29 Ответить
шукав.
на стриме было, видео, все дела - в Татарстане. 30. больных. там было на 20, расширили. мест не хватает.
я не бздун., просто может видео удалили.
и да - давай как вот у нас - че, каждому поциенту отд. палата, да?
давай не тошни
показать весь комментарий
26.06.2020 11:34 Ответить
взагалі 5-6 ліжок на палату - звичайний підхід у державних лікарнях
показать весь комментарий
26.06.2020 11:38 Ответить
Думаю нужно изолировать всех с подозрением на насморк, тогда нация будет спасена!
показать весь комментарий
26.06.2020 11:13 Ответить
Баньте цю зєблоту що працює на Кремль і вживає українську
показать весь комментарий
26.06.2020 11:50 Ответить
Стаття 125. Наклеп

http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=635&lan=ukr Наклеп , тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що ********* іншу особу, -
карається позбавленням волі на строк до одного року, абовиправними роботами на той же строк, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=1007&lan=ukr штрафом від тридцяти довісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=1082&lan=ukr громадською доганою .
Наклеп у друкованому або іншим способом розмноженому творі, в анонімному листі, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=372&lan=ukr виправними роботами на строк до двох років, або штрафом відп'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні державного абоіншого тяжкого http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=529&lan=ukr злочину , -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:17 Ответить
Реально помогла капелланская служба. Надо удвоить надои финансирование.
По стране ротс(хм. опечатка("ротс" = красные, нем.)) инфицированных же.
Так что либо статистика лжет, либо в казармах и на поле -вирус не особо вирулентен.

Просто - на авианосце Франции слег уже давненько полэкипажа. На авианосце Трампа - точно также(а за другие 11 - молчок)
я только за шоб не болели, но такую статистику.... **** * * *** * * ***(©)
показать весь комментарий
26.06.2020 11:07 Ответить
Та не бреши вже так нахабно про "злягло півекіпажа" В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил - Цензор.НЕТ 7385

On the French aircraft carrier Charles de Gaulle, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle none of 1046 test-positive sailors have died so far. On the US aircraft carrier Theodore Roosevelt, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt one of 969 test-positive sailors has died so far (preconditions and exact cause of death are not known). This yields a lethality rate of 0 to 0.1% for this population group.

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt

З француза 15 людей було в лікарні, 0 померлих. З американця аж 7, 1 помер (справжня причина смерті невідома).
Ох уже ці ковідопанікери. Самі обісралися від страху, та на інших його безпідставно наганяють.
показать весь комментарий
26.06.2020 11:45 Ответить
то Антиколорадос писал так
показать весь комментарий
27.06.2020 09:41 Ответить
 
 