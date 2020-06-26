В украинской армии - 153 больных COVID-19, за последние сутки зарегистрировано три новых случая, - Командование медсил

По состоянию на 10 утра 26 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 153 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритсяв сообщении пресс-службы Командования медсил ВСУ.

Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели 294 человека, зарегистрировано пять летальных случаев.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 591 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток составляет 178 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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"Из них в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" на лечений находится 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 человека (Киевская и Винницкая области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - сказано в сообщении.