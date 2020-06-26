В украинской армии - 153 больных COVID-19, за последние сутки зарегистрировано три новых случая, - Командование медсил
По состоянию на 10 утра 26 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 153 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритсяв сообщении пресс-службы Командования медсил ВСУ.
Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели 294 человека, зарегистрировано пять летальных случаев.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 591 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток составляет 178 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
"Из них в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" на лечений находится 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 человека (Киевская и Винницкая области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
ахаха, тя против воли твоей тянут? Дааа?
да ну?
если медиков тысячи зараженных, то ты отстреливаться будешь, так как..... вирус не лечится.
чего ты "шаришь" то? иди, в палате на 20-30 поциентов полежи, даже если грипп, то выйдешь с вирусом.
у людини - симптоми застуди та температура, вона дзвонить у швидку, яка забирає до лікарні під приводом "підозра на коронавірус"
другу частину "потоку свідомості" взагалі не зрозумів
- медиков тысячи зараженных = информация от Степанова.
МОЗ ніяк не відповість на численні запити, щодо того, чи є у тестів, які використовуються в Україні, сертифікат якості
тому усі ці тисячі заражених медиків - фальшивка, як і самі тести
ти не розумієш, про що пишеш, тому що абсолютно некомпетентний в елементарних речах
на стриме было, видео, все дела - в Татарстане. 30. больных. там было на 20, расширили. мест не хватает.
я не бздун., просто может видео удалили.
и да - давай как вот у нас - че, каждому поциенту отд. палата, да?
давай не тошни
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=635&lan=ukr Наклеп , тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що ********* іншу особу, -
карається позбавленням волі на строк до одного року, абовиправними роботами на той же строк, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=1007&lan=ukr штрафом від тридцяти довісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=1082&lan=ukr громадською доганою .
Наклеп у друкованому або іншим способом розмноженому творі, в анонімному листі, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=372&lan=ukr виправними роботами на строк до двох років, або штрафом відп'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні державного абоіншого тяжкого http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=529&lan=ukr злочину , -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
надоифинансирование.
По стране ротс(хм. опечатка("ротс" = красные, нем.)) инфицированных же.
Так что либо статистика лжет, либо в казармах и на поле -вирус не особо вирулентен.
Просто - на авианосце Франции слег уже давненько полэкипажа. На авианосце Трампа - точно также(а за другие 11 - молчок)
я только за шоб не болели, но такую статистику.... **** * * *** * * ***(©)
On the French aircraft carrier Charles de Gaulle, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle none of 1046 test-positive sailors have died so far. On the US aircraft carrier Theodore Roosevelt, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt one of 969 test-positive sailors has died so far (preconditions and exact cause of death are not known). This yields a lethality rate of 0 to 0.1% for this population group.
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt
З француза 15 людей було в лікарні, 0 померлих. З американця аж 7, 1 помер (справжня причина смерті невідома).
Ох уже ці ковідопанікери. Самі обісралися від страху, та на інших його безпідставно наганяють.