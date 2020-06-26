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Днепропетровщина (3507) земля (1822) суд (24814) экология (1577)

Активисты в суде выиграли дело у фермера, арендовавшего землю на территории государственного заказника

Активисты в суде выиграли дело у фермера, арендовавшего землю на территории государственного заказника

Эта победа в суде является первой в практике в Украине.

Активисты общественного формирования "Экологический патруль" сообщили о победе в суде апелляционной инстанции в деле против фермера, который арендовал земельный участок в пределах заповедной территории. Об этом сообщается на странице организации в Facebook, пишет УНИАН.

Речь идет о заказнике общегосударственного значения "Пролиски". Как заявили в "Экопатруле", участок фермер арендовал с целью сенокошения, "а в это время нагло распахивал земли, которые относятся к ПЗФ".

"Это судебное дело для нас пока что является самым длинным, потому что началась оно еще в начале 2018 года... Мы пытались решить вопрос с другим образом. Обращались в областное ГУНП, открывали уголовное производство, но они перенаправляли дело в Магдалиновский РОВД, который не без коррупционной составляющей оставлял дело без движения. Но этот пост не о коррупции, которую трудно не увидеть в Магдалиновском районе, а о победе, которую мы смогли добиться через суд", - говорится в сообщении.

Активисты уточнили, что за два года рассмотрения получили документы, которые подтвердили нарушение законодательства.

"Это первая практика в Украине, когда суд принял сторону общественности, а не бизнеса. Хоть и не с первого раза. Мы отстояли досрочное расторжение договора с Магдалиновской райгосадминистрацией и возвращение земли общине", - заявили в организации.

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Топ комментарии
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"желавший вырастить вам" - ну да, ну да. Именно нам, это за деньги? Так это называется заработок и звучит: "желавший заработать на вас". Ничего плохого в этом нет, но согласитесь - звучит несколько по другому.
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26.06.2020 11:38
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"победа"... виноват фермер желавший вырастить вам ди би лам урожай, или тот, кто взял бабло и отдал ему эту землю??? может и в лице государства...
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26.06.2020 11:34 Ответить
"желавший вырастить вам" - ну да, ну да. Именно нам, это за деньги? Так это называется заработок и звучит: "желавший заработать на вас". Ничего плохого в этом нет, но согласитесь - звучит несколько по другому.
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26.06.2020 11:38 Ответить
все относительно... есть созидание во благо, есть коррупция и преступные деяния во вред.
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26.06.2020 11:43 Ответить
что ты рассказываешь? кого кормить? ты сам бомжара? земли выделили ему для сенокошения, а он хитросделанный решил переорать и сделать неучтеннку, потому то налог на землю под сенокос в разы меньше. Плюс на лугах живут и гнездятся птицы, животные, а на потравленных полях здыхает всё. На землях сейчас бардак, такой же как и вырубками, янтарем, газом, выловом рыбы. Идёт полное разворовование государственного фонда. И да , тебе животное . кидают кусок, чтоб ты голос не подавал.
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26.06.2020 12:43 Ответить
Таких ди би лок как ты кормить... пенсиями, пособиями, субсидиями, дармовой медициной, тупым дармовым образованием... ты, убогое существо, хоть понимаешь, что царапаешь? какие птицы выживут на сенокосе? скосят, как протеиновую добавку...
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26.06.2020 12:56 Ответить
Вот ты тупое животное.Что б ты жил как говорится всю жизнь на эту пенсию или пособие. А совет тебе юннат необразованный взять книгу любую о птицах и прочитать, что не все птицы если летают, значит гнездятся в дупле.И животные не все в лесах приводят потомство.
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26.06.2020 16:07 Ответить
Ты, пустая, яловая, косоглазая и кривозубая лушпайка, спасибо тебе, дура соломенная, повеселила меня.
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26.06.2020 18:22 Ответить
"... этот пост не о коррупции" - вот вам истинное лицо "активистов". Их не интересуют причины, их не интересуют персоналии (заметьте: не одной фамилии!), их не интересует что таких историй десятки и сотни, их не интересует что будет завтра (т.к. все коррупционеры остались на своих местах) - они отрабатывают конкретный заказ. И не важно чей это заказ (возможно, гранты отрабатывают). Важно, что это типичные ПСЕВДОактивисты.
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26.06.2020 11:53 Ответить
Одного выгонят,другие набегут.Паханая земля здатна только бурьяны плодить без ухода.Залужить не удастся.Активисты дебилы.Они хоть знают разницу между залежью и целиной.А это 2 большие разницы.
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26.06.2020 11:53 Ответить
....Активисты в суде выиграли дело....

И об этом пишут без зазрения совести все газеты "демократической" НАШЕЙ страны, что наконец-то нормальные простые люди все-таки смогли что-то выиграть свои проблемыв украинском суде. Это офуеть какое счстье для простых людей, что даже все газеты в стране написали об этом событии, когда даже простые ЛЮДИ без взяток "выиграли" в преферанс у катал украинского масштаба, которого нет ни в одной стране Европы за последний долбаный страшный год в Украине.
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26.06.2020 12:08 Ответить
Активистам Респект !
Но возникает вопрос, почему этим должны заниматься активисты, а не прокуратура, полиция и т.д! Зачем мы их содержим??
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26.06.2020 12:30 Ответить
в убытке: фермер, государство
в прибыли: райадминистрация
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26.06.2020 12:40 Ответить
 
 