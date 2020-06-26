Активисты в суде выиграли дело у фермера, арендовавшего землю на территории государственного заказника
Эта победа в суде является первой в практике в Украине.
Активисты общественного формирования "Экологический патруль" сообщили о победе в суде апелляционной инстанции в деле против фермера, который арендовал земельный участок в пределах заповедной территории. Об этом сообщается на странице организации в Facebook, пишет УНИАН.
Речь идет о заказнике общегосударственного значения "Пролиски". Как заявили в "Экопатруле", участок фермер арендовал с целью сенокошения, "а в это время нагло распахивал земли, которые относятся к ПЗФ".
"Это судебное дело для нас пока что является самым длинным, потому что началась оно еще в начале 2018 года... Мы пытались решить вопрос с другим образом. Обращались в областное ГУНП, открывали уголовное производство, но они перенаправляли дело в Магдалиновский РОВД, который не без коррупционной составляющей оставлял дело без движения. Но этот пост не о коррупции, которую трудно не увидеть в Магдалиновском районе, а о победе, которую мы смогли добиться через суд", - говорится в сообщении.
Активисты уточнили, что за два года рассмотрения получили документы, которые подтвердили нарушение законодательства.
"Это первая практика в Украине, когда суд принял сторону общественности, а не бизнеса. Хоть и не с первого раза. Мы отстояли досрочное расторжение договора с Магдалиновской райгосадминистрацией и возвращение земли общине", - заявили в организации.
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И об этом пишут без зазрения совести все газеты "демократической" НАШЕЙ страны, что наконец-то нормальные простые люди все-таки смогли что-то выиграть свои проблемыв украинском суде. Это офуеть какое счстье для простых людей, что даже все газеты в стране написали об этом событии, когда даже простые ЛЮДИ без взяток "выиграли" в преферанс у катал украинского масштаба, которого нет ни в одной стране Европы за последний долбаный страшный год в Украине.
Но возникает вопрос, почему этим должны заниматься активисты, а не прокуратура, полиция и т.д! Зачем мы их содержим??
в прибыли: райадминистрация