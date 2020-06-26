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Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 26 июня Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав на следующей неделе опубликует обновленные протоколы по лечению COVID-19, - замминистра Садовяк

Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав 01

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Это не области неготовы.
Это власти неготовы. Признать, что они спороли большую....
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26.06.2020 11:36 Ответить
Чому досі не заборонили відрядження в Київ і ці області?!
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26.06.2020 11:37 Ответить
Потому что все забили на карантин, даже местные власти. 2 дня назад сняли ограничения для ресторанов, на следующей неделе разрешают кинотеатры. Никто никаких ограничений не соблюдает. Государственной власти по сути нет. Все пошло самотеком.
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26.06.2020 12:10 Ответить
О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі.

До речі, а що то була за вистава вчора в Рівному "Боже, допоможи, місць в лікарні немає"? Тут бачу заповненість 36.87%.

Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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26.06.2020 11:44 Ответить
Зебильная власть. Когда стало по 900 людей с коронавирусом в день, они отменили почти все ограничения.
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26.06.2020 11:49 Ответить
так чегож ослабили тогда? почти отменили даже
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26.06.2020 12:18 Ответить
 
 